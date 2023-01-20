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    Çin, 2022 yılında rekor miktarda elektrikli araç şarj istasyonu kurdu

    Elektrikli otomobiller giderek dünya çağında yaygınlaşırken ülkeler de bu araçlar için şarj istasyonu kurmaya çalışıyor. Ancak Çin bu konuda oldukça iddialı rakamlara ulaşmış durumda.
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    Çin, 2022 yılında 2,5 milyon elektrikli araç şarj istasyonu kurdu Tam Boyutta Gör
    Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi'nden alınan son verilerde, elektrikli otomobil için gerekli olarak şarj istasyon ve bağlantı noktalarının rekor düzeyde artığı görüldü. Çin, 2022 yılında şarj istasyonu altyapısına eklediği yeni kurulumlarla geçilmesi imkansız bir büyüme yakaladı.

    Çin, elektikli otomobil endüstrisinde lider

    Elektrikli otomobil pazarının tartışmasız lideri olan Çin, aynı zamanda şarj istasyonu bakımından da dünyanın geri kalanının çok önünde. Öte yandan Çin’in önümüzdeki yıllarda da elektrikli otomobil ve teknolojilerinde çok baskın olacağına inanılıyor. Çin, 2022'nin sadece ilk yarısında elektrikli otomobil satışlarında yüzde 113'lük şaşırtıcı bir artış gösterdi. Buna kıyasla, Kuzey Amerika yüzde 49'luk bir artış bildirdi ve AB, elektrikli otomobil satışlarında yüzde 9'luk önemsiz bir artış yaşadı.

    Çin’li BYD küresel elektrikli otomobil satışlarına liderlik yaparken onu Tesla ve Volkswagen takip ediyor. Elektrikli otomobil satışlarındaki benzeri görülmemiş artış, aynı zamanda ülke genelindeki elektrikli otomobil şarj istasyonlarının da hızla gelişmesine neden oluyor. Öte yandan ekonomik istikrar Çin için en önemli öncelik olduğundan, altyapıya büyük yatırımlar yapılıyor ve bu da şarj istasyonlarının sayısında hızlı bir büyümeye yol açıyor. 

    Çin, 2022'de 2,5 milyon şarj istasyonu kurdu

    Çin, 2022 yılında 2,5 milyon elektrikli araç şarj istasyonu kurdu Tam Boyutta Gör
    Çin yalnızca 2022 yılında kurulu şarj istasyon sayısına 2,59 milyon adet yeni istasyon ekledi. Böylece Çin’deki toplam kurulu şarj istasyonu sayısı 5,21 milyona çıktı. Ayrıca ülkede 1973 adet pil değişim istasyonu inşa edildi. Ülkede aynı zamanda 10.000’den fazla pil geri dönüşüm servis noktası da faaliyette.

    Çin ile karşılaştırıldığında, ikinci en büyük elektrikli otomobil pazarı olan Avrupa'da yalnızca 400.000 halka açık şarj istasyonu bulunuyor. Bu sayı Türkiye’de ise bakanlık verilerine göre Eylül 2022’de 4.800 adet. Ancak Türkiye’deki güncel şarj istasyon sayısının 6000’e ulaştığı söyleniyor. TEHAD’a göre 2023 sonunda bu rakamın 13.000 adede ulaşacağı tahmin ediliyor.

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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