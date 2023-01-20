Çin, 2022 yılında rekor miktarda elektrikli araç şarj istasyonu kurdu

Çin, elektikli otomobil endüstrisinde lider
Elektrikli otomobil pazarının tartışmasız lideri olan Çin, aynı zamanda şarj istasyonu bakımından da dünyanın geri kalanının çok önünde. Öte yandan Çin’in önümüzdeki yıllarda da elektrikli otomobil ve teknolojilerinde çok baskın olacağına inanılıyor. Çin, 2022'nin sadece ilk yarısında elektrikli otomobil satışlarında yüzde 113'lük şaşırtıcı bir artış gösterdi. Buna kıyasla, Kuzey Amerika yüzde 49'luk bir artış bildirdi ve AB, elektrikli otomobil satışlarında yüzde 9'luk önemsiz bir artış yaşadı.
Çin’li BYD küresel elektrikli otomobil satışlarına liderlik yaparken onu Tesla ve Volkswagen takip ediyor. Elektrikli otomobil satışlarındaki benzeri görülmemiş artış, aynı zamanda ülke genelindeki elektrikli otomobil şarj istasyonlarının da hızla gelişmesine neden oluyor. Öte yandan ekonomik istikrar Çin için en önemli öncelik olduğundan, altyapıya büyük yatırımlar yapılıyor ve bu da şarj istasyonlarının sayısında hızlı bir büyümeye yol açıyor.
Çin, 2022'de 2,5 milyon şarj istasyonu kurdu
Çin ile karşılaştırıldığında, ikinci en büyük elektrikli otomobil pazarı olan Avrupa'da yalnızca 400.000 halka açık şarj istasyonu bulunuyor. Bu sayı Türkiye’de ise bakanlık verilerine göre Eylül 2022’de 4.800 adet. Ancak Türkiye’deki güncel şarj istasyon sayısının 6000’e ulaştığı söyleniyor. TEHAD’a göre 2023 sonunda bu rakamın 13.000 adede ulaşacağı tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....