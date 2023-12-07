Tam Boyutta Gör Ticaret Bakanlığı, sıfır otomobillerin ticari kazanç amacıyla satın alınmasının önüne geçmek için sıfır otomobillerin ikinci el satışlarına ‘6 ay ve 6 bin kilometre" sınırı getirmişti. Bayiler, oto galerileri ve işletmeler sıfır otomobilleri ikinci el olarak 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satamıyor. Bu düzenlemenin 1 Temmuz 2024'e kadar devam etmesine karar verildi.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile düzenlemenin 1 Ocak 2024 olan bitiş tarihi 6 ay ertelenerek 1 Temmuz 2024'e uzatıldı. Söz konusu düzenleme sadece ticari kurumları değil bireysel satışları da ilgilendiriyor. Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlara da idari para cezası uygulanacak.

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İkinci el otomobillerin fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek

Aynı düzenlemede yer alan başka bir ifadede ise ikinci el araç fiyatlarının sıfır tavsiye edilen satış fiyatını geçemeyeceği yönünde ibare yer alıyor. Bu ibare de 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Tüm ikinci el otomobillerin satış fiyatı, sıfırının satış fiyatını geçemeyecek.

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Sıfır otomobillerin 6 ay 6 bin km satış yasağı uzatıldı