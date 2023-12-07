Sıfır otomobillerin "6 ay 6 bin km" satış yasağı uzatıldı

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile düzenlemenin 1 Ocak 2024 olan bitiş tarihi 6 ay ertelenerek 1 Temmuz 2024'e uzatıldı. Söz konusu düzenleme sadece ticari kurumları değil bireysel satışları da ilgilendiriyor. Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlara da idari para cezası uygulanacak.
İkinci el otomobillerin fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek
Aynı düzenlemede yer alan başka bir ifadede ise ikinci el araç fiyatlarının sıfır tavsiye edilen satış fiyatını geçemeyeceği yönünde ibare yer alıyor. Bu ibare de 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Tüm ikinci el otomobillerin satış fiyatı, sıfırının satış fiyatını geçemeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.