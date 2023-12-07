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    Anlık Bildirim

    Sıfır otomobillerin "6 ay 6 bin km" satış yasağı uzatıldı

    Sıfır otomobillerin ikinci el satışı için getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre kısıtlaması 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Sıfır otomobiller 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satılamayacak.
    Sıfır otomobillerin 6 ay 6 bin km satış yasağı uzatıldı Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı, sıfır otomobillerin ticari kazanç amacıyla satın alınmasının önüne geçmek için sıfır otomobillerin ikinci el satışlarına ‘6 ay ve 6 bin kilometre" sınırı getirmişti. Bayiler, oto galerileri ve işletmeler sıfır otomobilleri ikinci el olarak 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan satamıyor. Bu düzenlemenin 1 Temmuz 2024'e kadar devam etmesine karar verildi.

    Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile düzenlemenin 1 Ocak 2024 olan bitiş tarihi 6 ay ertelenerek 1 Temmuz 2024'e uzatıldı. Söz konusu düzenleme sadece ticari kurumları değil bireysel satışları da ilgilendiriyor. Ticari faaliyet olduğu değerlendirilen tüm bireysel satışlara da idari para cezası uygulanacak.

    İkinci el otomobillerin fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek

    Aynı düzenlemede yer alan başka bir ifadede ise ikinci el araç fiyatlarının sıfır tavsiye edilen satış fiyatını geçemeyeceği yönünde ibare yer alıyor. Bu ibare de 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Tüm ikinci el otomobillerin satış fiyatı, sıfırının satış fiyatını geçemeyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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