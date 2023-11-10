Patent sayısı 26 bini aşan Chery, Ar-Ge yatırımlarını artıracak

Tam Boyutta Gör Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı Chery, “Chery Teknoloji Günü”nde, 26 yıllık süreçte alınan 26.000’in üzerinde patentini sergiledi. Chery Teknoloji Günü’nde ayrıca, şirketin dünya standartlarında teknoloji seviyesine ulaşılan güvenlik, enerji tüketimi, iç mekân, akıllı kokpit ve akıllı sürüş başlıklarındaki teknolojik gelişmeler de paylaşıldı. Chery, önümüzdeki 5 yıl içinde 100 milyar RMB’yi (Çin Yuanı) aşan bir Ar-Ge yatırımı yapacağını ve 25.000’in üzerinde personelden oluşan bir Ar-Ge ekibine ulaşacağını açıkladı.

9 kez “Çin’in Kalbi” ödülünü kazanan motorlar

26 yıllık teknik birikimiyle Chery, 8.000’den fazla aktarma organı patenti dahil olmak üzere, 26.000’in üzerinde patent başvurusunda bulundu ve bu patentleri aldı. 9 kez “Çin’in Kalbi” adındaki “En İyi Motor” unvanına layık görüldü. Chery’nin motorları, Çin’deki en güçlü yerli motorlar olarak kabul ediliyor. 5 teknolojik yenileme döngüsünden geçerek, güncel haliyle beşinci nesil ACTECO 1.5TGDI, verimli hibrit motora ulaştı ve Chery’nin motor teknolojisindeki mutlak liderliğini, yüzde 44,5’i aşan etkili termal verimlilikle pekiştirdi. Bu rakamlar, sektördeki en iyi performans değeri olarak dikkat çekiyor.

Chery’nin şanzıman teknolojisi geliştirme yolculuğu da aynı derecede kararlı bir şekilde devam ediyor. Chery, güncel haliyle eksiksiz bir şanzıman teknolojisi serisine sahip tek Çinli otomotiv markası. CVT şanzıman, “Çin Otomotiv Endüstrisi Bilim ve Teknoloji Birincilik Ödülü” ve “Dünyanın En İyi 10 Şanzımanı” gibi ödüller kazandı. Söz konusu ileri şanzıman teknolojisi, Chery’nin hem iç hem de uluslararası pazarlardaki yarışına daha fazla rekabet gücü kazandırıyor.

QPower mimarisi ile verimlilik artırıldı

Tam Boyutta Gör Chery’nin yeni teknolojilerle yenilikçi çözümler üretimi devam ediyor. Chery’nin QPower markasının en güncel çözümü, ICE, PHEV, BEV ve hidrojen dahil olmak üzere, ana akım güç biçimlerine yönelik çözümleri kapsıyor. QPower mimarisi altında, Chery’nin PHEV modellerinin termal verimliliği, yakıtlı araçlar için yüzde 30’dan yüzde 44,5’e yükseltilerek “Verimli Yeşil” ve çevresel avantajları ortaya koyuyor. Çift motorlu güç sistemiyle birleştirilen 1.5T motor, 1300 km’lik kapsamlı bir menzile ulaşabiliyor.

Oda sıcaklığında sadece 19 dakikada, yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarja olanak tanıyan, yüksek performanslı hibrite özel bir batarya sistemine de öncülük ediyor. Chery’nin tamamen elektrikli alanındaki ürünleri, 700 kilometrenin üzerinde bir menzile ulaşabiliyor, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3 saniyede tamamlayabiliyor ve tamamen elektrikli platformların gereksinimlerini karşılayacak farklı güç sistemleri sunulabiliyor.

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Küresel çapta dikkat çeken başarı

Chery, 20 yılı aşkın ürün geliştirme sürecinin ardından, güç-aktarma sistemi ürün geliştirmesinin verimliliğini ve kalitesini en üst seviyeye taşıyarak pazardan kullanıcıya ve tekrar pazara olan döngüyü oluşturan “V” şeklinde kapsamlı bir güç-aktarma Ar-Ge sistemi kurdu. Ayrıca Chery, güç-aktarma sistemi üretim hattında, dünya standartlarında teknoloji ve süreçleri benimseyen dört farklı üretim üssüne sahip. Güç-aktarma sistemi üretim kapasitesi 3 milyon adede ulaştı.

Chery sadece “Çin’in Chery’si” olmakla kalmadı, aynı zamanda “Küresel Chery” haline geldi. Chery’nin güç-aktarma sistem ürünleri, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Rusya ve Almanya dahil olmak üzere, 15’in üzerinde ülkeye ihraç edilmiş olup, kümülatif ihracat rakamı 3,5 milyon adedi aşarak, küresel kullanıcıların güvenini kazanmış durumda.

Önümüzdeki 5 yıl içinde Chery’nin Ar-Ge yatırımı 100 milyar RMB’yi (Çin Yuanı) aşacak. Yao Guang Laboratuvarı 300 kişiyi aşacak ve Ar-Ge ekibi 25.000 kişiyi geride bırakacak. Bunun yüzde 50’sinden fazlası, yazılım yeteneklerinden oluşacak.

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Patent sayısı 26 bini aşan Chery, Ar-Ge yatırımlarını artıracak