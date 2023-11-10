Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Patent sayısı 26 bini aşan Chery, Ar-Ge yatırımlarını artıracak

    Chery, önümüzdeki 5 yıl içinde Ar-Ge yatırımlarının 100 milyar RMB’yi (Çin Yuanı), Ar-Ge ekibinin ise 25.000 personeli aşması planlanıyor.                          
    Patent sayısı 26 bini aşan Chery, Ar-Ge yatırımlarını artıracak Tam Boyutta Gör
    Çin’in en büyük otomotiv ihracatçısı Chery, “Chery Teknoloji Günü”nde, 26 yıllık süreçte alınan 26.000’in üzerinde patentini sergiledi. Chery Teknoloji Günü’nde ayrıca, şirketin dünya standartlarında teknoloji seviyesine ulaşılan güvenlik, enerji tüketimi, iç mekân, akıllı kokpit ve akıllı sürüş başlıklarındaki teknolojik gelişmeler de paylaşıldı. Chery, önümüzdeki 5 yıl içinde 100 milyar RMB’yi (Çin Yuanı) aşan bir Ar-Ge yatırımı yapacağını ve 25.000’in üzerinde personelden oluşan bir Ar-Ge ekibine ulaşacağını açıkladı.

    9 kez “Çin’in Kalbi” ödülünü kazanan motorlar

    26 yıllık teknik birikimiyle Chery, 8.000’den fazla aktarma organı patenti dahil olmak üzere, 26.000’in üzerinde patent başvurusunda bulundu ve bu patentleri aldı. 9 kez “Çin’in Kalbi” adındaki “En İyi Motor” unvanına layık görüldü. Chery’nin motorları, Çin’deki en güçlü yerli motorlar olarak kabul ediliyor. 5 teknolojik yenileme döngüsünden geçerek, güncel haliyle beşinci nesil ACTECO 1.5TGDI, verimli hibrit motora ulaştı ve Chery’nin motor teknolojisindeki mutlak liderliğini, yüzde 44,5’i aşan etkili termal verimlilikle pekiştirdi. Bu rakamlar, sektördeki en iyi performans değeri olarak dikkat çekiyor.

    Chery’nin şanzıman teknolojisi geliştirme yolculuğu da aynı derecede kararlı bir şekilde devam ediyor. Chery, güncel haliyle eksiksiz bir şanzıman teknolojisi serisine sahip tek Çinli otomotiv markası. CVT şanzıman, “Çin Otomotiv Endüstrisi Bilim ve Teknoloji Birincilik Ödülü” ve “Dünyanın En İyi 10 Şanzımanı” gibi ödüller kazandı. Söz konusu ileri şanzıman teknolojisi, Chery’nin hem iç hem de uluslararası pazarlardaki yarışına daha fazla rekabet gücü kazandırıyor. 

    QPower mimarisi ile verimlilik artırıldı

    Patent sayısı 26 bini aşan Chery, Ar-Ge yatırımlarını artıracak Tam Boyutta Gör
    Chery’nin yeni teknolojilerle yenilikçi çözümler üretimi devam ediyor. Chery’nin QPower markasının en güncel çözümü, ICE, PHEV, BEV ve hidrojen dahil olmak üzere, ana akım güç biçimlerine yönelik çözümleri kapsıyor. QPower mimarisi altında, Chery’nin PHEV modellerinin termal verimliliği, yakıtlı araçlar için yüzde 30’dan yüzde 44,5’e yükseltilerek “Verimli Yeşil” ve çevresel avantajları ortaya koyuyor. Çift motorlu güç sistemiyle birleştirilen 1.5T motor, 1300 km’lik kapsamlı bir menzile ulaşabiliyor.

    Oda sıcaklığında sadece 19 dakikada, yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarja olanak tanıyan, yüksek performanslı hibrite özel bir batarya sistemine de öncülük ediyor. Chery’nin tamamen elektrikli alanındaki ürünleri, 700 kilometrenin üzerinde bir menzile ulaşabiliyor, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3 saniyede tamamlayabiliyor ve tamamen elektrikli platformların gereksinimlerini karşılayacak farklı güç sistemleri sunulabiliyor. 

    Küresel çapta dikkat çeken başarı

    Chery, 20 yılı aşkın ürün geliştirme sürecinin ardından, güç-aktarma sistemi ürün geliştirmesinin verimliliğini ve kalitesini en üst seviyeye taşıyarak pazardan kullanıcıya ve tekrar pazara olan döngüyü oluşturan “V” şeklinde kapsamlı bir güç-aktarma Ar-Ge sistemi kurdu. Ayrıca Chery, güç-aktarma sistemi üretim hattında, dünya standartlarında teknoloji ve süreçleri benimseyen dört farklı üretim üssüne sahip. Güç-aktarma sistemi üretim kapasitesi 3 milyon adede ulaştı.

    Chery sadece “Çin’in Chery’si” olmakla kalmadı, aynı zamanda “Küresel Chery” haline geldi. Chery’nin güç-aktarma sistem ürünleri, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Rusya ve Almanya dahil olmak üzere, 15’in üzerinde ülkeye ihraç edilmiş olup, kümülatif ihracat rakamı 3,5 milyon adedi aşarak, küresel kullanıcıların güvenini kazanmış durumda.

    Önümüzdeki 5 yıl içinde Chery’nin Ar-Ge yatırımı 100 milyar RMB’yi (Çin Yuanı) aşacak. Yao Guang Laboratuvarı 300 kişiyi aşacak ve Ar-Ge ekibi 25.000 kişiyi geride bırakacak. Bunun yüzde 50’sinden fazlası, yazılım yeteneklerinden oluşacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tır sürmek zor mu otomotiv mühendisliği okunur mu deri ayakkabı boya veriyor ne yapmalıyım total benzin nasıl 2 ayda kas yapmanın yolları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi - REDMI 10A
    Xiaomi - REDMI 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus Gaming Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız