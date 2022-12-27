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    Türkiye'ye dönmeye hazırlanan Chery'nin ihracatı yıllık %70,9 artışla yeni bir zirveye ulaştı

    Chery Group, sadece Kasım 2022’de 100.531 adetlik satış rakamına ulaşarak, üst üste 6 ay boyunca her ay 100.000 adedi aşan satış performansında yeni bir seviyeyi geride bıraktı.
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    Chery'nin ihracatı yıllık yüzde 70,9 artışla yeni bir rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Uzun bir aradan sonra yeni SUV modelleriyle Türkiye pazarına dönüş yapmaya hazırlanan Chery, Ocak-Kasım 2022 döneminde yeni başarılarına dair rakamları açıkladı. 

    Chery Group, sadece Kasım 2022’de 100.531 adetlik satış rakamına ulaştı. Marka, üst üste 6 ay boyunca her ay 100.000 adedi aşan satış performansında yeni bir seviyeyi geride bıraktı. Ocak-Kasım 2022 dönemindeki kümülatif satış hacmi yıllık %32,6 artışla 1.127.289 adede ulaşan Chery, böylece tarihinin en iyi performansını da kaydetti.

    Zorlu geçen ve küresel çapta ciddi ticari durağanlık yaşanan 2022 yılında, 19 yıl üst üste Çin’in 1 numaralı binek otomobil ihracatçısı olan Chery, 2022’nin ilk 11 ayında Çinli binek otomobil markaları arasında kendine ait olan ihracat rekorunu da kırdı. Chery, Ocak Kasım 2022 döneminde her ay üst üste yeni başarılara imza atarken, markanın ihracat hacmi de ilk kez 400.000 adedi aşarak üstün bir performans sergiledi.

    Chery’nin küresel satış hacmi, 11.1 milyondan fazla kullanıcı ve 2,35 milyonluk ihracat ile yeni
    bir seviyeye ulaştı. Chery, “Küreselleşme”, “Derinlemesine Gelişme” ve “Marka İmajı Oluşturma” olmak üzere, kapsamlı bir büyüme stratejisi ile küresel pazarlarda yeni yetkili satıcılar ve kuruluş ortaklıklarıyla büyümesini sürdürerek başarısını artırmaya devam edecek.

    Güçlü SUV’ modeller başarıyı destekledi

    Güçlü ürünler, Chery’nin dünya genelinde yüksek satış adetlerine ulaşmasının temel faktörü oldu. Chery bu nedenle aynı anda birden fazla ürün serisi geliştirdiği bir strateji uyguluyor. TIGGO 8 PRO, 7 koltuklu büyük amiral gemisi SUV olarak 171.000 satış adedine ulaştı. Birçok kez Brezilya’da devlet konukları için bir karşılama aracı olarak hizmet eden SUV, farklı ülke ve bölgelerdeki tüketicilerin
    güvenini kazandı.

    Chery'nin ihracatı yıllık yüzde 70,9 artışla yeni bir rekor kırdı Tam Boyutta Gör
    Markanın diğer SUV modeli TIGGO 7 PRO ise tasarım ve teknolojileriyle dikkat çeken bir ürün olarak toplam 146.000 adet satış hacmine ulaştı. Söz konusu model, Katar ve diğer Ortadoğu ülkeleri/bölgelerinde pazar segmentinde ilk sırada yer alıyor.

    Futbol ile yeni kitlelere ulaşıldı

    Chery’nin Kasım 2022’deki üstün performansında, Katar 2022 FIFA Dünya Kupası sırasındaki pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin de katkısı oldu. Chery, Dünya Kupası’nın açılış töreninden önce, farklı marka tanıtımı ve müşteri etkileşim faaliyetleri organize etti. Ayrıca dünyanın birçok ülkesindeki “Görülmeye Değer Yerler”de görünürlük planı uyguladı.

    Dünya Kupası’nın ev sahibi ülkesi Katar’da, Katar’ın başkentinin en yüksek binası olan Torch Doha’yı “Tezahürat Panoları” ile aydınlatan Chery, ayrıca Dünya Kupası sırasında Katar Havayolları’nın resmi aracı oldu. Chery, bunlara ek olarak, Katar’ın güvenlik birimleri ve ondan fazla ülke ve bölgedeki medya kuruluşlarına araç hizmeti vererek, markanın popülaritesini ve itibarını büyük ölçüde artırdı.

    Futbola yapılan yatırımlarla köklü futbol kültürüne sahip ülkelerde iyi bir performans gösterildi. Brezilya, Ekvador ve Kosta Rika gibi bazı Orta ve Güney Amerika ülkelerinde çeşitli grup izleme etkinlikleri düzenlendi. Futbol yıldızlarının yanı sıra ünlü spor yorumcularını, futbol taraftarlarıyla etkileşime davet ederek sporseverlerin maçları seyretme coşkusu desteklendi. Ayrıca Meksika, Tunus ve Fas gibi ülkelerde yerel TV kanallarıyla iş birliğine gidildi ve ilgi çekici ödüllü tahmin yarışmaları düzenlendi.

    Chery ayrıca Afrika’da Gana Milli Takımı’na sponsor olarak Dünya Kupası’ndaki farkındalığı artırdı. Chery, Dünya Kupası tutkusunu dünyanın dört bir yanındaki binlerce araç sahibiyle paylaşıp, daha fazla tüketicinin güvenini kazanmak için “Kullanıcı Odaklı” hizmet anlayışını yeni bir zirveye taşıdı.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 10 saat önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 5 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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