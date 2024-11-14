Xiaomi, tam 2.054 beygirlik akıllı şasisini tanıttı! İşte tüm detaylar

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Çinli teknoloji Xiaomi’nin otomobil pazarındaki ilerleyişi tam gaz devam ediyor. Firma, yeni nesil akıllı şasi teknolojileriyle otomotiv dünyasına güçlü bir giriş daha yaptığını duyurdu. Toplam 2.054 beygir gücüne ulaşan ve ileri sürüş deneyimleri sunan bu yeni şasi sistemi, her yönüyle üstün teknolojisiyle dikkat çekiyor.

Xiaomi’nin yeni akıllı şasisi, dört ana bileşenden oluşuyor: Tam aktif süspansiyon sistem, dört motorlu güç sistemi, 48V elektrikli mekanik fren sistemi ve 48V yazılım tabanlı direksiyon sistemi.

Yeni şasi ile araç adete dans edecek

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Xiaomi’nin yeni şasi sistemi, aracın adeta bir “dans” ediyormuş gibi hareket etmesini sağlayan özelliklerle donatılmış durumda. Şasi, yerinde dönme, pusula tarzı dönüşler gibi yüksek manevra kabiliyetleri sergiliyor. Xiaomi, bu yenilikçi şasi sistemini geliştirmek için üç yıllık bir araştırma ve geliştirme süreci geçirdi. Sistem, Bosch’un en son DP + ET10 donanımlarıyla destekleniyor ve akıllı algoritmalarla entegre edilerek üst düzey performans hedefleniyor. Şirket, bu güçlü teknolojiyi daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı amaçlıyor.

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Yedi kollu süspansiyon sistemi, 2,2 tonluk SU7 Max için dengeyi üst seviyelere çıkarırken tamamen aktif süspansiyon sistemi ise iki SU7 Max aracı kaldırabilecek 44.400N'ye kadar kaldırma kuvvetine sahip. Dört motorlu sistem, iki V8S motor ile birleştirilmiş iki yeni motordan oluşuyor ve toplamda 2.054 beygir güç üretiyor.

48V mimarisine geçiş

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Xiaomi’nin tamamen aktif süspansiyon sistemi, her tekerlekte 4,6 kW gücünde bir güç kaynağı ile çalışarak dönüş, hızlanma ve frenleme esnasında vücut yalpasını azaltıyor. 48V yapı sayesinde, geleneksel hidrolik ve mekanik bağlantılar yerini yazılım güdümlü kontrollere bırakıyor.

Xiaomi Auto, düşük voltaj sistemini 12V'tan 48V'a yükselterek dünyanın ilk 48V tam kuru "brake-by-wire" sistemini tanıttı. Bu, düşük voltajlı güç kayıplarını %75 oranında azaltarak daha hızlı tepki süreleri ve gelişmiş güvenlik sağlıyor. Xiaomi, 48V brake-by-wire sistemi ile iki büyük atılım gerçekleştiriyor. İlk olarak, motor tahrikli pistonun fren diskini sıkıştırarak hassas elektronik kontrol sağladığı “tam kuru” elektrikli kaliperler. İkinci olarak, frenleme performansını daha da artıran çift pistonlu elektronik fren kaliperi tasarımı.

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Xiaomi'nin 48V Steer-by-Wire teknolojisi, direksiyon simidini tekerleklerden ayırarak tamamen otonom sürüş yeteneklerini doğal olarak destekliyor. Bu sistem, gelişmiş direksiyon hassasiyeti ve esnekliği sunarak daha güvenli ve daha verimli araç kontrolü sağlıyor.

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Yeni teknoloji ayrıca frenleme sıcaklıklarını düşürerek ve araç menzilini artırarak enerji verimliliğine katkıda bulunuyor. Xiaomi, akıllı şasisini ekosistemiyle entegre ederek araçları akıllı ev cihazlarına bağlıyor. Firma, akıllı sürüş, akıllı kokpitler ve elektronik mimaride sürekli ilerleme kaydederek pratik otomotiv yeniliklerini genişletmeyi hedefliyor.

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Xiaomi tam 2.054 beygirlik akıllı şasisini tanıttı! İşte detaylar