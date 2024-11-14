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    Xiaomi, tam 2.054 beygirlik akıllı şasisini tanıttı! İşte tüm detaylar

    Xiaomi’nin otomobil pazarındaki ilerleyişi hız kesmeden sürüyor. Çinli dev Xiaomi şimdi de aktif süspansiyon ve dört motorlu sisteme sahip 2.054 beygirlik akıllı şasisini tanıttı.

    Xiaomi tam 2.054 beygirlik akıllı şasisini tanıttı! İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji Xiaomi’nin otomobil pazarındaki ilerleyişi tam gaz devam ediyor. Firma, yeni nesil akıllı şasi teknolojileriyle otomotiv dünyasına güçlü bir giriş daha yaptığını duyurdu. Toplam 2.054 beygir gücüne ulaşan ve ileri sürüş deneyimleri sunan bu yeni şasi sistemi, her yönüyle üstün teknolojisiyle dikkat çekiyor.

    Xiaomi’nin yeni akıllı şasisi, dört ana bileşenden oluşuyor: Tam aktif süspansiyon sistem, dört motorlu güç sistemi, 48V elektrikli mekanik fren sistemi ve 48V yazılım tabanlı direksiyon sistemi.

    Yeni şasi ile araç adete dans edecek

    Xiaomi tam 2.054 beygirlik akıllı şasisini tanıttı! İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin yeni şasi sistemi, aracın adeta bir “dans” ediyormuş gibi hareket etmesini sağlayan özelliklerle donatılmış durumda. Şasi, yerinde dönme, pusula tarzı dönüşler gibi yüksek manevra kabiliyetleri sergiliyor. Xiaomi, bu yenilikçi şasi sistemini geliştirmek için üç yıllık bir araştırma ve geliştirme süreci geçirdi. Sistem, Bosch’un en son DP + ET10 donanımlarıyla destekleniyor ve akıllı algoritmalarla entegre edilerek üst düzey performans hedefleniyor. Şirket, bu güçlü teknolojiyi daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı amaçlıyor.

    Xiaomi tam 2.054 beygirlik akıllı şasisini tanıttı! İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Yedi kollu süspansiyon sistemi, 2,2 tonluk SU7 Max için dengeyi üst seviyelere çıkarırken tamamen aktif süspansiyon sistemi ise iki SU7 Max aracı kaldırabilecek 44.400N'ye kadar kaldırma kuvvetine sahip. Dört motorlu sistem, iki V8S motor ile birleştirilmiş iki yeni motordan oluşuyor ve toplamda 2.054 beygir güç üretiyor.

    48V mimarisine geçiş

    Xiaomi tam 2.054 beygirlik akıllı şasisini tanıttı! İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Xiaomi’nin tamamen aktif süspansiyon sistemi, her tekerlekte 4,6 kW gücünde bir güç kaynağı ile çalışarak dönüş, hızlanma ve frenleme esnasında vücut yalpasını azaltıyor. 48V yapı sayesinde, geleneksel hidrolik ve mekanik bağlantılar yerini yazılım güdümlü kontrollere bırakıyor.

    Xiaomi Auto, düşük voltaj sistemini 12V'tan 48V'a yükselterek dünyanın ilk 48V tam kuru "brake-by-wire" sistemini tanıttı. Bu, düşük voltajlı güç kayıplarını %75 oranında azaltarak daha hızlı tepki süreleri ve gelişmiş güvenlik sağlıyor. Xiaomi, 48V brake-by-wire sistemi ile iki büyük atılım gerçekleştiriyor. İlk olarak, motor tahrikli pistonun fren diskini sıkıştırarak hassas elektronik kontrol sağladığı “tam kuru” elektrikli kaliperler. İkinci olarak, frenleme performansını daha da artıran çift pistonlu elektronik fren kaliperi tasarımı.

    Xiaomi'nin 48V Steer-by-Wire teknolojisi, direksiyon simidini tekerleklerden ayırarak tamamen otonom sürüş yeteneklerini doğal olarak destekliyor. Bu sistem, gelişmiş direksiyon hassasiyeti ve esnekliği sunarak daha güvenli ve daha verimli araç kontrolü sağlıyor.

    Xiaomi tam 2.054 beygirlik akıllı şasisini tanıttı! İşte detaylar Tam Boyutta Gör

    Yeni teknoloji ayrıca frenleme sıcaklıklarını düşürerek ve araç menzilini artırarak enerji verimliliğine katkıda bulunuyor. Xiaomi, akıllı şasisini ekosistemiyle entegre ederek araçları akıllı ev cihazlarına bağlıyor. Firma, akıllı sürüş, akıllı kokpitler ve elektronik mimaride sürekli ilerleme kaydederek pratik otomotiv yeniliklerini genişletmeyi hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun lütfen: https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    honda civic fc5 akü kaç amper otobanda radar olur mu bp mi shell mi ilçe emniyet müdürlüğü neden arar sürekli genzime bir şeyler kaçıyor

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