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    Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'ya ilk bakış (Video)

    Cherry'nin 2022 yılı sona ermeden hemen önce düzenlediği basın lansmanında Nisan 2023 gibi Türkiye'de satışa sunulması planlanan Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro'nun iç ve dış tasarımını inceledik.
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    Kısa süre önce Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin Türkiye'de bir ön tanıtım etkinliği düzenlediğini siz değerli okurlarımıza aktarmıştık. Burada Chery Türkiye'nin satışlara Nisan 2023 gibi başlayacağını öğrenmenin yanı sıra ilk etapta satışa sunulacak Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerini yakından inceleme şansı yakaladık.

    Chery Omoda 5

    Ön bakış videosundan da görebileceğiniz üzere, bu üçlü arasından Chery Omoda 5, sportif tasarımıyla ayırt edilebiliyor. Türkiye'de C-SUV segmentinde yer alacak model, çerçevesiz elmas panjuru, T şekilli gündüz LED'leri, yüksek omuz çizgisi, üst versiyonlarda karşımıza çıkacak olan kırmızı detayları ve boydan boya uzanan stop lambalarıyla dikkat çekiyor.

    Euro NCAP'ten 5 yıldız alan Omoda 5'teki ana gövde, yüksek dayanımlı çelikten üretiliyor. Bu yapının %78’i çelikten oluşuyor ve 1800Mpa’ya kadar basınçlara dayanabiliyor. Ultra yüksek dayanımlı malzemelerle oluşturulan gövde kafesi, kaza anında genel yapısını deforme olmadan koruyacak şekilde tasarlandı. Omoda 5’in kabini; sürücü, yolcu, yan, yan perde ve orta hava yastıkları olmak üzere toplam 7 adet hava yastığı ile donatılıyor. Bu da bir çarpışma anında yolcular için çepeçevre güvenlik koruması anlamına geliyor.

    Omoda 5, sürücü ve yolcuları korumak için ACC uyarlanabilir hız sabitleme gibi 16 farklı işleve sahip ADAS sistemi de dahil olmak üzere gelişmiş bir akıllı sürüş destek sistemi ile donatılmış durumda. Kaputun altında ise 145 kW (197 hp) güç ve 290 Nm maksimum tork üreten 1.6 TGDI motor bulunuyor. Motor, BMW X1 ile aynı olmak üzere Getrag 7DCT şanzıman ile birlikte çalışıyor. Omoda 5, bu kombinasyonla 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlıyor.

    Chery Tiggo 7 Pro

    Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro ön inceleme Tam Boyutta Gör
    Chery Tiggo 7 Pro, Omoda 5'e göre daha tutucu bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Parlak krom detaylarla bezeli altıgen panjurla birleşen ince LED farlar, çok kollu jant tasarımları, siyah renk yan ayna ve sütunlar, boydan boya uzanan stoplar ve sahte krom egzoz çıkışları Tiggo 7 Pro'nun tasarımında dikkat çeken detaylar oluyor.

    Tiggo 7 Pro'da HD geri görüş kamerası, 360 derece panoramik görünüm, 12 inç LCD gösterge ekranı, 10.25 inç dokunmatik multimedya ekranı, 8 inç dokunmatik klima ekranı, hatırlatma işlevine sahip kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, anahtarsız çalıştırma, tek tuşla giriş ve katlanan yan aynalar, elektronik park freni, elektrikli bagaj kapağı ve Autohold gibi donanım ve fonksiyonlar ile gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.

    Chery Tiggo 8 Pro

    Chery Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro ön inceleme Tam Boyutta Gör
    Chery Tiggo 8 Pro ise hem boyut hem de kalite bakımından markanın amiral gemisi konumunda. Tanışma anından itibaren o alışıldık "Çin malı" algısını yıkmayı başaran Tiggo 8 Pro, iç mekânında yumuşak deri ve ahşap karışımı yüzeylere sahip. Koltuk başlıkları, yolculuk deneyimini iyileştirmek adına yan destekleri ayarlanabilecek şekilde tasarlanmış. Üstelik Tiggo 8 Pro, diğer iki modelden farklı olarak 7 kişilik yaşam alanına sahip. Ancak üçüncü sıra koltuklar özellikle yetişkinler için pek yeterli değil.

    Tiggo 8 Pro'daki sürücü koltuğu, altı yönlü elektrikli ayar, ısıtma ve soğutma özellikleriyle sürücünün mevsimsel değişimlerden bağımsız olarak her zaman en üst konfor deneyimi yaşamasına katkı sağlıyor. Konsol, 24,6 inçlik çift ekran ve 8 inçlik dokunmatik LCD klima ekranı ile üçlü ekran konseptiyle premium markaların benzeri bir genel tasarım sergiliyor. Yeni nesil 4.0 ADAS sisteminin yanı sıra elektronik vites kolu, akıllı telefonlar için kablosuz şarj ve akıllı telefon unutma-hatırlatıcısı gibi işlevlerle Chery Tiggo 8 Pro, lüks tasarım ile üstün teknolojiyi harmanlıyor.

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