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    Chery QPower imzalı hibritler 1000 kilometreden fazla menzil sunacak

    Chery QPower ismiyle tanıtılan yeni nesil şarj edilebilir güç-aktarma sistemi (PHEV), 75 kilometresi tamamen elektrikli olmak üzere 1000 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak.
    Chery QPower imzalı hibritler 1000 km'den fazla menzil sunacak Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ekim ayında Chery QPower mimarisini tanıtan Çinli üretici, 26 yıllık güç-aktarma teknolojisi bilgi birikimini ve atılımını gözler önüne serdi. İçten yanmalı motor (ICE) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) dahil olmak üzere farklı güç-aktarma sistemlerini kapsayan bu mimari, Chery’nin ürünlerini ve markasını daha ileri taşımak için en ileri teknolojilerden yararlanıyor. 

    İçten yanmalı motor (ICE)

    Chery QPower mimarisine sahip içten yanmalı versiyonda 2.0 litrelik TGDI motor görev yapıyor. Bu çözüm; ikinci nesil i-HEC akıllı verimli yanma sistemi, ikinci nesil akıllı termal yönetim sistemi, tüm senaryolara uygun akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, tam kapsamlı ultra düşük sürtünme teknolojisi ve Super-Transient-Response elektrik desteği gibi teknolojileri içeriyor. Tüm bu çözümlerle sistem güçlü ve hızlı bir kullanım performansı vadediyor. Yüzde 41 ile dünyanın en iyi termal verimliliğine imza atan 2.0 litrelik TGDI motor, 145 kW’lık maksimum güç ve 375 Nm maksimum tork üretiyor.

    Bu kombinasyonla aracın 0-100 km/s hızlanması için 7 saniye yeterli oluyor. Bu da aracın şehir içi yollar, otoyollar ve dağlık araziler olmak üzere farklı sürüş koşullarında üstün performans ve üstün hızlanma becerilerine olanak tanıyor. Sistem gerek kalkış anında gerek düşük hızdaki manevralarda gerekse sollama manevralarında kesintisiz ve canlı bir hızlanma deneyimi sağlıyor. Ayrıca 7 vitesli ıslak çift kavramalı şanzıman, yumuşak ve hızlı vites geçişleriyle içten yanmalı motorun kusursuz performansına eşlik ediyor.

    Akıllı 4X4 sisteminde ZF imzası

    Chery QPower imzalı hibritler 1000 km'den fazla menzil sunacak Tam Boyutta Gör
    Bu motor belirli pazarlarda TIGGO ailesindeki bazı modellerde ve ARRIZO ailesinin orta ve üst seviye modellerinde tüketicilerin performans gereksinimlerine cevap veriyor. Ayrıca içten yanmalı versiyon dünyaca ünlü ZF markasıyla geliştirilen ve farklı sürüş senaryolarında üstün sürüş performansı sunan akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi ile donatılıyor. Bu sistem, sektörün en gelişmiş dört tekerlekten çekiş teknolojisiyle kullanıcılara daha tutarlı, kendinden emin ve her türlü sürüş koşuluna uygun bir dört tekerlekten çekiş deneyimi sunuyor.

    Gelişmiş akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi; buzlu, karlı veya ıslak yüzeyler dahil zorlu yol koşullarında üstün performans gösteriyor. Gücü dört tekerleğe verimli bir şekilde ileterek aracın çekişini artırıyor ve tekerleklerin kaymasını önlüyor. Sistem, su birikintileri ve çamurlu araziler dahil olmak üzere her türlü zeminde üstün tutuş ve performans sağlıyor.

    Sistem maksimum yüzde 45 tırmanma açısı sunuyor ve farklı sürüş koşullarına uyum sağlayan; eko, normal, spor, kar, çamur ve arazi olmak üzere altı sürüş modu içeriyor. Kullanıcılar ayrıca sürüş modları arasında yol şartlarının gereksinimlerine göre geçiş yapıp, yolculuk deneyimini bir üst noktaya taşıyabiliyor.

    Şarj edilebilir hibrit (PHEV)

    Şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojisi açısından, Chery’nin Süper Hibrit çözümü öncü 3 vitesli DHT (Özel Hibrit Şanzıman) ve 3 oranlı çift motorlu güç-aktarma sistemiyle öne çıkıyor. Chery sistemin dayanıklılığını teyit etmek üzere; Güney Amerika'nın dik yamaçları, Orta Doğu'da ortalama 46,9 dereceden maksimum 57 dereceye kadar değişen ekstrem sıcaklıklar, Endonezya gibi yağışlı bölgelerde yüzde 75 gibi yüksek nem oranı ve Almanya'da 240 km/s maksimum hız olmak üzere 600’ün üzerinde zorlu test gerçekleştirdi.

    Güncel haliyle 3 vitesli DHT, çift motorlu kombinasyonla Çinli bir markada ilk defa kullanılıyor olma özelliğine sahip. Ayrıca DHT; 9 farklı modu ve 11 oranlı kombinasyonu ile en yüksek vites sayısına sahip ilk çözüm. Sistemi üçlü lityum- iyon batarya paketi, akıllı şarj çözümleri ve diğer teknolojiler tamamlıyor. Sistem böylece verimli ve çevre dostu enerji avantajları sağlayarak performanslı, verimli, sorunsuz, güvenli ve enerji tasarruflu bir sürüş sunuyor.

    1000 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor

    Chery QPower imzalı hibritler 1000 km'den fazla menzil sunacak
    PHEV sistemi, güçlü çift motorlu ve 3 vitesli DHT modunda 230 kW güç ve 510 Nm tork üretiyor. Ayrıca yüzde 97,6 ile dünyanın en iyi aktarma verimliliğine sahip. 3 vites, 9 mod ve 11 oran teknolojisi güç, akıcılık ve ekonomi arasında ideal bir denge sağlayarak farklı sürüş koşullarında mümkün olan en yüksek verimi sağlıyor. Tüm bu özelliklerle Chery’nin PHEV versiyonu Güney Amerika'nın dik yamaçları, Orta Doğu'nun yüksek sıcaklıktaki bölgeleri ve Endonezya'nın yağmurları gibi zorlu koşullarda sorunsuz bir sürüş sağlıyor.

    Üçlü lityum- iyon batarya hafif yapı, yüksek enerji yoğunluğu ve Chery'nin akıllı yönetim sisteminden yararlanan PHEV sistemi, NEDC koşullarında 75 kilometre tamamen elektrikli sürüş menzili ve 1000 kilometrenin üzerinde toplam sürüş menzili sağlıyor. Güncel haliyle TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid dahil olmak üzere PHEV versiyonlar belirli pazarlarda yollara çıkıyor. Bu modeller sadece yeni bir çevre dostu sürüş çağını başlatmakla kalmıyor, aynı zamanda verimli, istikrarlı ve kaliteli bir deneyimin geniş kitlelere ulaşmasını da sağlıyor.

    Ayrıca tamamen elektrikli (BEV) versiyon dayanıklı ve tamamı alüminyum gövdeye sahip olan Chery’nin alüminyum tabanlı hafif platformu üzerine yükseliyor. Üçlü lityum-iyon batarya ve üçü bir arada elektrikli güç-aktarma sistemini kullanıyor ve üst seviye enerji ve akıllı çözüm avantajları sağlıyor. Hafif otomotiv teknolojisi konusunda Çin'in öncü kuruluşu olan Chery New Energy, küresel, hafif ve tamamen elektrikli teknolojiyi öne çıkaran platforma öncülük etti ve bireysel olarak Çin'in ilk tamamen alüminyum gövdesini ve araç iskeleti tasarımını geliştirdi. Böylece “ilk seri üretim tamamen alüminyum gövde” ve “ilk entegre gövde-batarya tasarımı” dahil olmak üzere 10’un üzerinde “Çin'de ilk” unvanını aldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 4 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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