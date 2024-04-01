Chery QPower imzalı hibritler 1000 kilometreden fazla menzil sunacak

- İçten yanmalı motor (ICE)
- Akıllı 4X4 sisteminde ZF imzası
- Şarj edilebilir hibrit (PHEV)
- 1000 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor
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İçten yanmalı motor (ICE)
Chery QPower mimarisine sahip içten yanmalı versiyonda 2.0 litrelik TGDI motor görev yapıyor. Bu çözüm; ikinci nesil i-HEC akıllı verimli yanma sistemi, ikinci nesil akıllı termal yönetim sistemi, tüm senaryolara uygun akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi, tam kapsamlı ultra düşük sürtünme teknolojisi ve Super-Transient-Response elektrik desteği gibi teknolojileri içeriyor. Tüm bu çözümlerle sistem güçlü ve hızlı bir kullanım performansı vadediyor. Yüzde 41 ile dünyanın en iyi termal verimliliğine imza atan 2.0 litrelik TGDI motor, 145 kW’lık maksimum güç ve 375 Nm maksimum tork üretiyor.
Bu kombinasyonla aracın 0-100 km/s hızlanması için 7 saniye yeterli oluyor. Bu da aracın şehir içi yollar, otoyollar ve dağlık araziler olmak üzere farklı sürüş koşullarında üstün performans ve üstün hızlanma becerilerine olanak tanıyor. Sistem gerek kalkış anında gerek düşük hızdaki manevralarda gerekse sollama manevralarında kesintisiz ve canlı bir hızlanma deneyimi sağlıyor. Ayrıca 7 vitesli ıslak çift kavramalı şanzıman, yumuşak ve hızlı vites geçişleriyle içten yanmalı motorun kusursuz performansına eşlik ediyor.
Akıllı 4X4 sisteminde ZF imzası
Gelişmiş akıllı dört tekerlekten çekiş sistemi; buzlu, karlı veya ıslak yüzeyler dahil zorlu yol koşullarında üstün performans gösteriyor. Gücü dört tekerleğe verimli bir şekilde ileterek aracın çekişini artırıyor ve tekerleklerin kaymasını önlüyor. Sistem, su birikintileri ve çamurlu araziler dahil olmak üzere her türlü zeminde üstün tutuş ve performans sağlıyor.
Sistem maksimum yüzde 45 tırmanma açısı sunuyor ve farklı sürüş koşullarına uyum sağlayan; eko, normal, spor, kar, çamur ve arazi olmak üzere altı sürüş modu içeriyor. Kullanıcılar ayrıca sürüş modları arasında yol şartlarının gereksinimlerine göre geçiş yapıp, yolculuk deneyimini bir üst noktaya taşıyabiliyor.
Şarj edilebilir hibrit (PHEV)
Şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojisi açısından, Chery’nin Süper Hibrit çözümü öncü 3 vitesli DHT (Özel Hibrit Şanzıman) ve 3 oranlı çift motorlu güç-aktarma sistemiyle öne çıkıyor. Chery sistemin dayanıklılığını teyit etmek üzere; Güney Amerika'nın dik yamaçları, Orta Doğu'da ortalama 46,9 dereceden maksimum 57 dereceye kadar değişen ekstrem sıcaklıklar, Endonezya gibi yağışlı bölgelerde yüzde 75 gibi yüksek nem oranı ve Almanya'da 240 km/s maksimum hız olmak üzere 600’ün üzerinde zorlu test gerçekleştirdi.
Güncel haliyle 3 vitesli DHT, çift motorlu kombinasyonla Çinli bir markada ilk defa kullanılıyor olma özelliğine sahip. Ayrıca DHT; 9 farklı modu ve 11 oranlı kombinasyonu ile en yüksek vites sayısına sahip ilk çözüm. Sistemi üçlü lityum- iyon batarya paketi, akıllı şarj çözümleri ve diğer teknolojiler tamamlıyor. Sistem böylece verimli ve çevre dostu enerji avantajları sağlayarak performanslı, verimli, sorunsuz, güvenli ve enerji tasarruflu bir sürüş sunuyor.
1000 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor
Üçlü lityum- iyon batarya hafif yapı, yüksek enerji yoğunluğu ve Chery'nin akıllı yönetim sisteminden yararlanan PHEV sistemi, NEDC koşullarında 75 kilometre tamamen elektrikli sürüş menzili ve 1000 kilometrenin üzerinde toplam sürüş menzili sağlıyor. Güncel haliyle TIGGO 8 PRO Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 PRO Plug-in Hybrid dahil olmak üzere PHEV versiyonlar belirli pazarlarda yollara çıkıyor. Bu modeller sadece yeni bir çevre dostu sürüş çağını başlatmakla kalmıyor, aynı zamanda verimli, istikrarlı ve kaliteli bir deneyimin geniş kitlelere ulaşmasını da sağlıyor.
Ayrıca tamamen elektrikli (BEV) versiyon dayanıklı ve tamamı alüminyum gövdeye sahip olan Chery’nin alüminyum tabanlı hafif platformu üzerine yükseliyor. Üçlü lityum-iyon batarya ve üçü bir arada elektrikli güç-aktarma sistemini kullanıyor ve üst seviye enerji ve akıllı çözüm avantajları sağlıyor. Hafif otomotiv teknolojisi konusunda Çin'in öncü kuruluşu olan Chery New Energy, küresel, hafif ve tamamen elektrikli teknolojiyi öne çıkaran platforma öncülük etti ve bireysel olarak Çin'in ilk tamamen alüminyum gövdesini ve araç iskeleti tasarımını geliştirdi. Böylece “ilk seri üretim tamamen alüminyum gövde” ve “ilk entegre gövde-batarya tasarımı” dahil olmak üzere 10’un üzerinde “Çin'de ilk” unvanını aldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...