Chery Tiggo 8 Pro, "Aşırı Soğuk" testlerinden başarıyla geçti

“Aşırı Soğuk” testini başarıyla geçen Chery Tiggo 8 Pro; yağmurlu ve karlı kış sürüş koşullarında kalitesini bir kez daha kanıtlamayı başardı. Tiggo 8 Pro, performans ve akıllı teknolojiler gibi konularda güvenilirlik sunarak, kullanıcıların aşırı soğuk ortamlardaki kullanım ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılıyor.

Chery'nin test ekibi, “Aşırı Soğuk” testlerinde, Tiggo 8 Pro için kapsamlı bir değerlendirme gerçekleştirdi. Dinamik, ısıtma, buz çözme, buğu giderme, soğuk çalıştırma ve düşük sıcaklığa uyum sağlama değerlendirmelerinin yer aldığı testler kullanıcıların; zorlu koşullarda soğuk çalıştırma, buz çözme, buğu giderme, ısıtma ve sezgisel sürüş hissi gibi deneyimlerini ele alıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca test ekibi, hareket halindeyken aracın çeşitli bileşenleri üzerinde karmaşık uyum testleri gerçekleştirerek tüketicilerin dünya genelindeki farklı yol ortamlarında tutarlı bir performans deneyimlemelerini sağlıyor.

Buzlu ve karlı yol koşulları, araçların güç sistemlerine daha fazla yük bindiriyor. Yüzde 45'lik maksimum eğim tırmanma becerisiyle zorlu yol koşullarında da dengeli bir şekilde ilerlemeye devam eden Tiggo 8 Pro’nun 235 mm tabanlı lastikleri bozuk yüzeylerde sürüş stabilitesini artırarak yüksek tutuş sağlıyor.

Tiggo 8 Pro, 1.6 TGDI motor ve bu motorla uyum içinde çalışan 7DCT şanzımanla birlikte sunuluyor. Bu ikili, yüksek taşıma kapasitesi, yüksek güç aktarma verimliliği ve motor kontrollü vites değiştirme gibi avantajlar sağlıyor. Tiggo 8 Pro, soğuk havalarda bile yüksek tutuş ve çekiş gücü sağlayarak buzlu ve karlı yollarda akıcı ve dengeli bir sürüş deneyimi sunuyor.

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İç tasarımı ve akıllı güvenlik konfigürasyonları açısından kullanıcılara konforlu bir sürüş deneyimi vadeden Tiggo 8 Pro, hem elektrikli hem de ısıtma ve soğutma özelliğine sahip deri koltuklarıyla konfor seviyesini zirveye çıkarıyor. Aracın koltuk başlığı da ayrıca desteğe sahip. Tiggo 8 Pro’nun, “CN95 tıbbi sınıf” klima filtreleriyle donatılan çift bölgeli otomatik kliması, sürücü ve ön yolcunun farklı sıcaklık gereksinimlerini karşılıyor. Bağımsız havalandırma ızgaraları iç mekânın konforlu bir ortam sıcaklığına daha hızlı ulaşmasını sağlıyor.

Güven verici bir sürüş deneyimi

Tam Boyutta Gör Tiggo 8 Pro, standart donanımında yer alan “Bosch ESP 9.3 Elektronik Stabilite Programı” ile güvenlik konusundaki iddiasını da ortaya koyuyor. Bu program, endüstrinin en yüksek performanslı dört çekirdekli işlemcisini kullanırken, Savrulma Önleme Sistemi ve Çekiş Kontrol Sistemi gibi yardımcı işlevlerle destekleniyor. Böylece Tiggo 8 Pro her zaman güvenli ve dengeli bir sürüş ortamı oluşturuyor.

Aynı zamanda 13 farklı Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi (ADAS) ve Lastik Basıncı İzleme Sistemi (TPMS) ile donatılan araç, buzlu ve karlı yol koşullarını zahmetsizce yönlendirme sağlayıp düzenli ve güven verici bir sürüş deneyimi sağlıyor.

Chery Tiggo 8 Pro, küresel seviyede kaliteli ürünler sunmak üzere “Yüksek Sıcaklık”, “Aşırı Soğuk” ve “Yayla” gibi en zorlu koşullarda test ediliyor. Bu testler, aracın zorlu koşullara uyum sağlaması, tüm bileşenlerinin stabil çalışması ve çevre koşullarına uyum sağlaması gibi becerilerinin güvenilirliğini ele alan farklı ve zorlu test koşullarını içeriyor.

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Chery Tiggo 8 Pro, "Aşırı Soğuk" testlerinden başarıyla geçti