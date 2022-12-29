Chery Türkiye'nin satışlara başlayacağı tarih belli oldu

Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv üreticisi Chery'nin Türkiye pazarına dönüşü bir süredir konuşuluyor. Chery de daha net bir "geliyoruz" mesajı vermek ve ülkemizde satışa sunacağı SUV modelleri yakından göstermek adına 28 Aralık Çarşamba akşamı bir basın lansmanı düzenledi.

Chery Türkiye ekibinin düzenlediği etkinlik için daha çok bir ön tanıtım diyebiliriz. Toplantıda Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si, markanın faaliyet gösterdiği sektörlerde ne kadar geliştiğini ve başarılı olduğunu anlattı. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise markanın ülkemizdeki planlarından kısaca bahsetti.

Turan, Chery'nin Türkiye'ye geri dönüş fizibilitesini yıllar önce yapmaya başladığını söyledi. Ayrıca, Chery'nin herhangi bir distribütör vasıtasıyla değil doğrudan kendi yatırımıyla faaliyet göstereceğinin altı çizildi. Paylaşılan bilgilere göre Türkiye genelinde 2023 yılında 25 yetkili satıcı (satış ve servis) faaliyete geçecek. Bu sayı 2024 yılında 40'ı aşacak. Bununla ilgili yatırım ve planlamalar sürüyor.

Ford Puma ST Türkiye'ye geliyor: İşte tasarımı ve özellikleri 3 sa. önce eklendi

Chery, ilk etapta Türkiye'de Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro isimli SUV modellerini satışa sunacak. Bu üç modelin 197 hp güç ve 290 Nm tork üreten 1.6 litre turbo benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzıman ile geleceği açıklandı. Satışlar 2023'ün bahar aylarında, Mart veya Nisan gibi başlayacak. O yüzden fiyatlar henüz açıklanmadı ancak rekabetçi bir fiyat politikasının izleneceği bilgisi paylaşıldı. 2024'ten itibaren hibrit ve elektrikli modeller de devreye alınacak.

DonanımHaber olarak lansmanda Chery'nin 3 modelini de yakından inceleme şansı elde ettik. Detaylar henüz belli olmasa da SUV'ların iç ve dış tasarımını detaylıca gösterdiğimiz bir video yakında yayında olacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Chery Türkiye'nin satışlara başlayacağı tarih belli oldu