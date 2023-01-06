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    Chery Türkiye, otomotiv finansmanı konusunda Quick Finans ile anlaştı

    Müşteriler, Chery’nin Türkiye’de satacağı OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO SUV modellerine, Quick Finans’ın sunacağı kredi seçenekleri ile rahatça ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekler.
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    Chery Türkiye ve Quick Finans'tan iş birliği Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki faaliyetlerine dair detayları, kapsamlı bir basın lansmanıyla açıklayan Çinli global otomotiv markası Chery, otomotiv finansmanı konusunda Quick Finans ile önemli bir iş ortaklığı anlaşmasına imza attı.

    Quick Towers’ta gerçekleştirilen imza töreninde, Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si ve Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ile Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ ve Maher Holding Pazarlama ve Dijital Başkanı Pınar Güzey ile her iki firmanın yöneticileri yer aldı.

    Anlaşmayla ilgili görüşlerine yer verilen Chery Türkiye Başkanı Fenghuo Si; “Quick Finans’ın arkasında güçlü finansman desteği, otomotiv finansmanı alanındaki tecrübe ve deneyime sahip güçlü ekibiyle yaptığımız iş birliğinden dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Chery için Türkiye, çok önemli bir stratejik pazar. Yakın zamanda Türkiye’de tüketicilerle buluşacağımız için çok heyecanlıyız.

    Dünyada ilgi gören araçlarımızın tüketicilerle uygun finansman koşullarında buluşabilmesinde finansman partnerimiz Quick Finans’ın çok önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Her zaman müşteri odaklı bir şirket olan Chery, Quick Finans’ın uygun finansman paketleri sayesinde, sadece hızlı ve pratik hizmetler sunmakla kalmayacak, aynı zamanda müşterilerimizin hayalini kurduğu, onlara değer katan yeni otomobillerine kolayca ulaşabilmesini sağlayacak” dedi.

    "Satış anında hızlı ve uygun finansman imkanı"

    Chery Türkiye ve Quick Finans'tan iş birliği Tam Boyutta Gör
    Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ise “Türkiye genelinde kendi yatırımımızla faaliyete başlayacağımız 2023 yılında 25 yetkili satıcı (satış ve servis) ile hizmet vereceğiz. Bu sayı 2024 yılında 40’ı aşacak. Finansman partnerimiz Quick Finans ile tüm bayilerimizde satış anında hızlı ve uygun finansman imkânı sunacağız. Quick Finans, aynı zamanda bayilerimizin stok finansmanını destekleyerek Chery Türkiye’den araç alımlarının finansmanında da çözümler sunacak” açıklamasında bulundu.

    Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, iş birliğinin öneminin altını çizerek; “Ülkemizde yatırım kararı alan global otomotiv markası Chery ile otomotiv finansmanı konusunda iş birliği yapmaktan ve kendilerini genel müdürlüğümüzde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi. Chery’nin Türkiye pazarına sunacağı araç modellerine, tüketicilerin Quick Finans’ın sunacağı akıllı, pratik ve anında kredi seçenekleri ile rahatça ve hızlı şekilde ulaşabileceklerini kaydeden Nihat Karadağ,

    “Dünyada ilk 10 marka arasında yer alan Chery ile, Türkiye’de 6’ncı sırada yer alan sigorta grubuna sahip Maher Holding’e bağlı Quick Finans gibi iki önemli markanın güçlerini birleştirmesi sayesinde, otomotiv pazarında rekabetin, tüketiciler açısından daha avantajlı hale geleceğine inanıyoruz. Ayrıca bir sigorta grubunun sahip olduğu, ilk yeni nesil finansman şirketi Quick Finans olarak, yeni nesil mimariye sahip teknolojik alt yapısı, iş süreçlerinin avantajları ve sektörün en tecrübeli ekibiyle otomotiv finansmanında Chery’in çok önemli bir iş ortağı olacağız” diyerek sözlerini sürdürdü.

    Maher Holding Pazarlama ve Dijital Başkanı Pınar Güzey, iki markanın buluşmasının gerek Türkiye gerekse Çin ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekerken;

    “Quick Finans henüz çiçeği burnunda bir şirket olmasına rağmen, sigorta grubumuzun iş birliğinde sektöre hızlı bir giriş yaptı. Chery gibi önemli bir markayla gerçekleştirdiği bu iş ortaklığı, önümüzdeki sürece dair vizyonunun da önemli bir göstergesi ve sadece yurt içinde değil global anlamda finans alanının güçlü bir aktörü olacağının da net bir sinyali. Dolayısıyla bu anlaşmanın holdingimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

    Satışlar 2023 ilkbaharında başlayacak

    Chery, Türkiye’de ilk etapta, OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO isimli, 1.6L TGDI motor ve 7 ileri otomatik şanzımana sahip 3 farklı SUV modelini satışa sunacak. Satışlar, 2023’ün ilkbahar aylarında başlayacak olup rekabetçi bir fiyat politikası izlenecek. 2024’ten itibaren hibrit ve elektrikli modeller de devreye girecek.

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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 11 saat önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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