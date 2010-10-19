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Chevrolet Volt'un Yeni Sloganı Belli Oldu: Elektrikli Otomobilden Daha Fazlası!

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Chevrolet Volt'un Yeni Sloganı Belli Oldu: Elektrikli Otomobilden Daha Fazlası!
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2010 yılının sonlarına doğru yaklaştığımız bu dönemde elektrikli otomobil savaşı iyice kızışmışa benziyor.Önümüzdeki birkaç ay içerisinde iddialı modeller olan LEAF ve Volt'un çıkacak olması bütün otomobil dünyasını heyecanlandırıyor. GM'in ''uzatılmış menzilli elektrikli otomobil'' olarak tanımladığı ancak hala hybrid mi tam elektrikli otomobil mi olduğuna karar verilememiş Volt'un sahiplerine kavuşması için de geri sayım başladı.

2007 yılından beri otomobil dünyasının merakla beklediği modellerinden biri olan ve çeşitli şekillerde tanıtımı yapılan Volt'un ilk reklam videosu 2008 yılında ortaya çıkmıştı. Bu videoda çevreye daha fazla dikkat edilmesi gerektiği mesajı veriliyor ve Chevrolet'nin çevreye verdiği önemden dolayı Volt'u geliştireceği anlatılıyordu. Aradan geçen 3 yıla yakın bir zamandan sonra Chevrolet, Volt'un satışlarının başlamasının yakınlaşması nedeniyle dünya genelinde büyük bir reklam kampanyası başlattı. Slogan olarak seçilen ''Elektrikli otomobilden daha fazlası!'' cümlesiyle ise Volt'un diğer elektrikli modellerden tamamen farklı olduğu anlatılmaya çalışılmış.

Ülkemize gelip gelmeyeceği belli olmayan modelin özellikle Amerika ve Avrupa'da büyük ilgi görmesi bekleniyor. İçten yanmalı ve elektrikli motora sahip Volt'un Opel Ampera isimli bir ikiz kardeşi de bulunuyor.

Chevrolet Volt'un Yeni Sloganı Belli Oldu: Elektrikli Otomobilden Daha Fazlası!
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thedevilhimveryself 9 yıl
Aman ne yaratıcı slogan......
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Forever&Young 9 yıl
pek ilgim yok ama , şu voltla ilgili hergün yeni konumu açılıyor yoksa banamı öyle geliyor.? ne voltmuş arkadaş
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Hakanonur 9 yıl
Türkiyenin vergi yükü araç sahiplerinde nice insanlar tanıyorum tirilyonluk servetleri var verdikleri vergiler kuş kadar devlet her zaman en kolay alacağı vergiye bindiriyor malum araç sahipleri neden ensesi kalınlardan para alamıyor o da ayrı bi muamma bir çogumuz biliyoruz sebeplerini ama biz yine dünyadaki en pahalı benzini kullanmaya devam edelim ve bunu için de rte ye saygı duyalım aralık ayında 4 lira olacak benzin
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northernlights 9 yıl
Volt'un tasarımı süpermiş.
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korsanzeki168 9 yıl
yaw akşam haberlerde izledim bizim itüde elektirikli minibüs yapmış itübüs diye siteden bi eleman yollasakda güzelbi fotograflayıp gelse elektirik motorunu direk diferansiyele baglamışlar minibüsün kasada %100 yerli karsan bomba bişi olmuş
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Hobar 9 yıl
çok klişe
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Şehr-i Hüzün 9 yıl
Türkiye için güzel bi' olay olur.
Malum...
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anilxx92 9 yıl
Çünkü onun içinde birde benzinli motor var
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