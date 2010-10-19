Chevrolet Volt'un Yeni Sloganı Belli Oldu: Elektrikli Otomobilden Daha Fazlası!

2010 yılının sonlarına doğru yaklaştığımız bu dönemde elektrikli otomobil savaşı iyice kızışmışa benziyor.Önümüzdeki birkaç ay içerisinde iddialı modeller olan LEAF ve Volt'un çıkacak olması bütün otomobil dünyasını heyecanlandırıyor. GM'in ''uzatılmış menzilli elektrikli otomobil'' olarak tanımladığı ancak hala hybrid mi tam elektrikli otomobil mi olduğuna karar verilememiş Volt'un sahiplerine kavuşması için de geri sayım başladı.

2007 yılından beri otomobil dünyasının merakla beklediği modellerinden biri olan ve çeşitli şekillerde tanıtımı yapılan Volt'un ilk reklam videosu 2008 yılında ortaya çıkmıştı. Bu videoda çevreye daha fazla dikkat edilmesi gerektiği mesajı veriliyor ve Chevrolet'nin çevreye verdiği önemden dolayı Volt'u geliştireceği anlatılıyordu. Aradan geçen 3 yıla yakın bir zamandan sonra Chevrolet, Volt'un satışlarının başlamasının yakınlaşması nedeniyle dünya genelinde büyük bir reklam kampanyası başlattı. Slogan olarak seçilen ''Elektrikli otomobilden daha fazlası!'' cümlesiyle ise Volt'un diğer elektrikli modellerden tamamen farklı olduğu anlatılmaya çalışılmış.

Ülkemize gelip gelmeyeceği belli olmayan modelin özellikle Amerika ve Avrupa'da büyük ilgi görmesi bekleniyor. İçten yanmalı ve elektrikli motora sahip Volt'un Opel Ampera isimli bir ikiz kardeşi de bulunuyor.