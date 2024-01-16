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    Chippin 3 ayda 2,4 milyon kullanıcıya ulaştı

    Kullanıcılarına çeşitli markalarda indirim ve hediye puan sağlayan Chippin uygulaması, son üç ayda 2,4 milyon defa indirildi. Uygulamaya yeni özellikler eklendi.
    Chippin 3 ayda 2,4 milyon kullanıcıya ulaştı Tam Boyutta Gör
    Koç grubunun kullanıcılara çeşitli markalarda indirimler ve kampanyalar sağlayan sadakat ve ödeme uygulaması Chippin, büyümesini sürdürüyor. Tekstilden ev gereçlerine, akaryakıttan yeme içme ve markete kadar farklı sektörlerden marka iş birliklerine yenilerini katan Chippin, 2023'ün son 3 ayında 2,4 milyon kez indirildi.

    Chippin, 2023 sonunda üye sayısını 5 milyon kullanıcıya, aylık cirosunu ise beş katına çıkardı. Aktif müşteri sayısını 10 kat büyüttü. Chippin, uygulamaya giriş miktarını aylık bazda yüzde 233 oranında artırdı.

    Chippin, 300’ün üzerinde marka ile iş birliği yapıyor. LC Waikiki, Migros, CarrefourSA, Opet, Koçtaş, Arçelik, İpekyol, Kiğılı gibi markaların bulunduğu Chippin’e yakın zamanda D&R, İpekyol, Machka, Twist ve Ayakkabı Dünyası da katılacak. İş birliği yapılan markalarda belirli miktarın üzerinde alışverişlerde indirim, hediye ChipPuan ve taksitlendirme kampanyaları sunuluyor. Kullanıcılar Chippin'i ücretsiz olarak kullanabiliyor ve kampanyalardan ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

    Alışveriş kredisi özelliği eklendi

    Chippin, yakın zamanda ödeme yöntemlerine eklenen alışveriş kredisi seçeneği ile tüketiciye kredi kartı ve banka kartı dışında da alternatif sunuyor. Yüzde 2,49 gibi rekabetçi oranlarda tüketici kredileri sunuluyor. Böylelikle tüketiciler için bankaların alışveriş çözümlerine eriştiği bir platform görevi de görecek. Yenilikçi vizyonuyla mobil dünyada büyümesini sürdüren şirket, pek çok fonksiyonu tek uygulamada birleştirdiği gibi mobil ödeme ve sadakat yapısıyla markaların dijitalleşmesine de katkı sağlıyor.

    Chppin’in kullanıcı sayısındaki artışı değerlendiren Chippin CEO’su Sabri İnci, “Bilinçli tüketim çağında yaşıyoruz ve artık sadakat programı kullanmak bir seçim değil, stratejik bir zorunluluk. Haziran ayında yaptığımız relansmanın ardından iş hacmimiz büyük bir artış gösterdi ve bir ayda 500 bin yeni müşteri kazandık. 165 kişilik ekibimiz ve her geçen gün artan paydaşlarımızla ulaştığımız bu başarıyı sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. 10 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmak ve tüketicinin hayatına dokunan tüm markalarla iş birliği yapmak istiyoruz” dedi.

    Türkiye’nin kampanya ve ödeme alternatifleri ile dünyanın pek çok ülkesinden daha ileride olduğunu söyleyen İnci, Chippin ile tüketiciye tek bir platform üzerinden farklı ödeme çözümleri sağlayan bir alışveriş teknolojisi sunduklarını ifade etti. Chippin CEO’su Sabri İnci, “Sadakat programlarını birleştiren ilk platformuz. Alışverişi kolay, akıllı ve sürdürülebilir hale getiriyoruz. Tüketicinin sahip olduğu sadakat programlarını bir araya getirerek, tüm avantajlarla birlikte marka ve banka puanlarını ortak bir platformda görebileceği şekilde kolay bir önyüzle hizmet veriyoruz. Tüketiciler bu sayede sadakat programlarından elde edecekleri fırsatları kolayca takip edebiliyor ve pratik bir şekilde diğer puanlarıyla birleştirerek kullanabilme şansına sahip oluyor” dedi.

    Markaların daha fazla müşteriye ulaşmasını sağlıyor

    Chippin, kullanıcılarına özel fırsatlar sunmanın yanı sıra iş ortakları için de kazan-kazan modelde bir ekosistem oluşturuyor. Chippin’e üye markalar, müşterilerine yeni bir ödeme kanalı / kolaylığı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda Chippin mevcut kullanıcıları içinden kendilerine potansiyel müşteri oluşturabiliyor. İş birliği yaptıkları markalara gelişmiş bir teknoloji platformu sunduklarını belirten Sabri İnci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Perakende sektörü akıllı, güvenli ve kesintisiz işleyen Chippin ile geniş bir müşteri kitlesine erişebiliyor, daha etkili bir şekilde pazarlama yapabiliyor, müşteri etkileşimini artırabiliyor. Perakendecileri rekabetçi piyasada daha yenilikçi ve müşteri odaklı bir konuma taşıyarak, iş hacminin artmasına katkı sağlıyoruz. Diğer taraftan çok kuvvetli olan yapay zeka kasımız sayesinde markalar, tüketici davranışlarını ve harcamalarını tahmin ederek buna göre farklı aksiyonlar geliştirebiliyor.”

    Chippin mobil uygulaması, finans ve teknoloji dünyasının itibarlı ödüllerinden PSM Awards’ta Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi kategorisinde Altın PSM ödülüne layık görüldü. Chippin sadakat programları, veri yönetimi, analitik ve iş zekası çözümleri, derece kampanya yönetimi alanlarında 30 yerel, 10 uluslararası ödüle de sahip.

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tani.chippin&hl=tr

    Chippin Chippin Chippin Chippin Shopping Ücretsiz 58,3 MB

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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