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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Christopher Nolan, filmlerinin muhtemel oyun uyarlamaları hakkında konuştu

    Christopher Nolan, filmlerinin potansiyel video oyun uyarlamalarına 'kesinlikle ilgi duyduğunu' ancak şu anda bu konuda bir gelişme olmadığını söyledi.
    8 sa.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Christopher Nolan, filmlerinin muhtemel oyun uyarlamaları hakkında konuştu
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    Sinema tarihinin en önemli film yapımcılarından birisi olarak gösterilen Christoper Nolan, oyun sektörüne de adım atabilir gibi duruyor. Game Awards yapımcısı Geoff Keighley ile bir röportaj gerçekleştiren ünlü yönetmen, filmlerinin oyun uyarlamaları yapılmasına konusuna 'kesinlikle ilgi duyduğunu' söyledi.

    Nolan,"Geçmiş yıllarda filmlerin bazılarının oyun uyarlamalarını yapmayı düşündüğümüz oldu. Bir projede aslında epey ilerlemiştik de. Ancak işin içine biraz girince şunu anlıyorsunuz: Film yapmak çok komplike ve uzun zaman isteyen bir iş. Oyun yapmaksa daha da komplike ve daha da uzun sürüyor." ifadelerini kullandı. Keighley ve Nolan'ın ifadelerine göre özellikle de Inception'ın az daha bir oyun uyarlamasının yapılacakmış.

    Kendisini tamamıyla filmlere adadığı için video oyun uyarlamaları gibi konulara fazla vakit bulamadığını belirten Nolan,"Video oyun sektöründe sadece lisanslı bir oyun yapıp, filmin hali hazırdaki marka gücünden faydalanmak istemiyorsunuz. Bu durum aynı şekilde oyunların film uyarlaması çekildiğinde de geçerli. Uyarlamanın kendi başına çok iyi bir şey sunması gerek. Dolayısıyla hiç de hafife alınacak bir iş değil ancak kesinlikle ilgi duyduğum bir konu, video oyunları müthiş bir dünya." şeklinde konuştu.

    Nolan'ın şu an için aklında bir oyun uyarlaması yok gibi, ancak konuya ilgi duyuyor olması ve daha önce de bazı adımların atılmış olması dolayısıyla gelecek için bir açık kapı bırakıyor diyebiliriz. Ünlü yönetmen, uygun bir proje çıkması durumunda yeni bir filminin oyun uyarlamasına izin verebilir gibi.



    https://www.videogameschronicle.com/news/tenet-director-christopher-nolan-is-definitely-interested-in-adapting-his-films-into-games/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bu hafta da bir Nolan haberi duyduk çok şükür. Eğer bir hafta içinde Nolan haberi alamaz isek kesinlikle depresyona gireriz. Dünyada konuşulacak tek yönetmen o çünkü. Pöh ):
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    cenkakay08 (cenk akay) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyun sektörü filmi geçeli çok oldu. Senin bu filmden en fazla 5 saatlik oyun çıkar.
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