Christopher Nolan, filmlerinin muhtemel oyun uyarlamaları hakkında konuştu

Tam Boyutta Gör

Sinema tarihinin en önemli film yapımcılarından birisi olarak gösterilen Christoper Nolan, oyun sektörüne de adım atabilir gibi duruyor. Game Awards yapımcısı Geoff Keighley ile bir röportaj gerçekleştiren ünlü yönetmen, filmlerinin oyun uyarlamaları yapılmasına konusuna 'kesinlikle ilgi duyduğunu' söyledi.

Nolan,"Geçmiş yıllarda filmlerin bazılarının oyun uyarlamalarını yapmayı düşündüğümüz oldu. Bir projede aslında epey ilerlemiştik de. Ancak işin içine biraz girince şunu anlıyorsunuz: Film yapmak çok komplike ve uzun zaman isteyen bir iş. Oyun yapmaksa daha da komplike ve daha da uzun sürüyor." ifadelerini kullandı. Keighley ve Nolan'ın ifadelerine göre özellikle de Inception'ın az daha bir oyun uyarlamasının yapılacakmış.

Kendisini tamamıyla filmlere adadığı için video oyun uyarlamaları gibi konulara fazla vakit bulamadığını belirten Nolan,"Video oyun sektöründe sadece lisanslı bir oyun yapıp, filmin hali hazırdaki marka gücünden faydalanmak istemiyorsunuz. Bu durum aynı şekilde oyunların film uyarlaması çekildiğinde de geçerli. Uyarlamanın kendi başına çok iyi bir şey sunması gerek. Dolayısıyla hiç de hafife alınacak bir iş değil ancak kesinlikle ilgi duyduğum bir konu, video oyunları müthiş bir dünya." şeklinde konuştu.

Nolan'ın şu an için aklında bir oyun uyarlaması yok gibi, ancak konuya ilgi duyuyor olması ve daha önce de bazı adımların atılmış olması dolayısıyla gelecek için bir açık kapı bırakıyor diyebiliriz. Ünlü yönetmen, uygun bir proje çıkması durumunda yeni bir filminin oyun uyarlamasına izin verebilir gibi.

https://www.videogameschronicle.com/news/tenet-director-christopher-nolan-is-definitely-interested-in-adapting-his-films-into-games/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.