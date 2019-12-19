Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’tan müthiş ilk fragman

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Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet için ilk fragman nihayet yayınlandı. Yapımcı stüdyo Warner Bros tarafından paylaşılan fragman her şeyiyle etkileyici görünüyor.

Yayınlanan ilk fragmanda Tenet'ın konusuyla ilgili ilk kez bazı detaylar görme fırsatı yakalıyoruz. John David Washington tarafından canlandırılan başroldeki karakterimiz Üçüncü Dünya Savaşı'nı engellemeye çalışacak gibi görünüyor. Nolan'ın filmlerinde görmeye alışık olduğumuz uzay-zaman sürekliliğinini altüst eden bazı öğeler de var.

Tenet'ın çekimleri yedi farklı ülkede yapılmış. Tenet genel anlamıyla tam bir Nolan filmi gibi görünüyor diyebiliriz. Nolan'ın bir önceki filmi Dunkirk bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı temalıydı ve yönetmenin diğer filmlerinden biraz farklıydı. Nolan şimdi Tenet ile kendisinden görmeye alışık olduğumuz tarza geri dönüyor gibi.

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Filmin oyuncu kadrosunda John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson (Good Time), Elizabeth Debicki (Widows), Dimple Kapadia (Fugly), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), Michael Caine (The Dark Knight Rises) ve Kenneth Branagh (Dunkirk) gibi ünlü isimler yer alıyor.

Bu sefer Hans Zimmer yok

Tenet filminde Christopher Nolan, görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema ile tekrar bir araya gelecek. İkili daha önce Dunkirk ve Interstellar filmlerinde birlikte çalışmıştı. Son olarak Tenet'in müzikleri ise Black Panther ile Oscar kazanan Ludwig Göransson tarafından hazırlanacak. Nolan yeni filminde Hans Zimmer ile çalışmıyor.

Tenet ile ilgili bu yılın başlarında bazı açıklamalar yapan Robert Pattinson,"Büyük filmlerde rol almak konusunda uzun yıllardır aslında biraz çekingen davranıyorum. Ama Chris Nolan'ın işleri gerçekten de çok farklı. Nolan; büyük ölçekli, ancak buna rağmen bağımsız ve kişisel ruhunu kaybetmemiş filmler çekebilen günümüzdeki tek yönetmen gibi. Yeni filmin senaryosunu okudum, gerçekdışı bir şey olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Tenet, 17 Temmuz 2020'de vizyona girecek.