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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’tan müthiş ilk fragman

    Nolan yine anlaması güç/kafa karıştırıcı bir filmle bizleri sinema koltuklarına yapıştırmaya hazırlanıyor.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    2,2b
    85
    15
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’tan müthiş ilk fragman
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    Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet için ilk fragman nihayet yayınlandı. Yapımcı stüdyo Warner Bros tarafından paylaşılan fragman her şeyiyle etkileyici görünüyor.

    Yayınlanan ilk fragmanda Tenet'ın konusuyla ilgili ilk kez bazı detaylar görme fırsatı yakalıyoruz. John David Washington tarafından canlandırılan başroldeki karakterimiz Üçüncü Dünya Savaşı'nı engellemeye çalışacak gibi görünüyor. Nolan'ın filmlerinde görmeye alışık olduğumuz uzay-zaman sürekliliğinini altüst eden bazı öğeler de var. 

    Tenet'ın çekimleri yedi farklı ülkede yapılmış. Tenet genel anlamıyla tam bir Nolan filmi gibi görünüyor diyebiliriz. Nolan'ın bir önceki filmi Dunkirk bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı temalıydı ve yönetmenin diğer filmlerinden biraz farklıydı. Nolan şimdi Tenet ile kendisinden görmeye alışık olduğumuz tarza geri dönüyor gibi.

    Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’tan müthiş ilk fragman
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    Filmin oyuncu kadrosunda John David Washington (BlacKkKlansman), Robert Pattinson (Good Time), Elizabeth Debicki (Widows), Dimple Kapadia (Fugly), Aaron Taylor-Johnson (Avengers: Age of Ultron), Michael Caine (The Dark Knight Rises) ve Kenneth Branagh (Dunkirk) gibi ünlü isimler yer alıyor.

    Bu sefer Hans Zimmer yok

    Tenet filminde Christopher Nolan, görüntü yönetmeni Hoyte van Hoytema ile tekrar bir araya gelecek. İkili daha önce Dunkirk ve Interstellar filmlerinde birlikte çalışmıştı. Son olarak Tenet'in müzikleri ise Black Panther ile Oscar kazanan Ludwig Göransson tarafından hazırlanacak. Nolan yeni filminde Hans Zimmer ile çalışmıyor.

    Tenet ile ilgili bu yılın başlarında bazı açıklamalar yapan Robert Pattinson,"Büyük filmlerde rol almak konusunda uzun yıllardır aslında biraz çekingen davranıyorum. Ama Chris Nolan'ın işleri gerçekten de çok farklı. Nolan; büyük ölçekli, ancak buna rağmen bağımsız ve kişisel ruhunu kaybetmemiş filmler çekebilen günümüzdeki tek yönetmen gibi. Yeni filmin senaryosunu okudum, gerçekdışı bir şey olacak." ifadelerini kullanmıştı.

    Tenet, 17 Temmuz 2020'de vizyona girecek.

    Christopher Nolan’ın yeni filmi Tenet’tan müthiş ilk fragman



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    MustafaC53 2 sa. en beğenilen
    Tamam enteresan bi filme benziyor da müthiş kısmını göremedim ben. Youtuber başlıkları gibi başlık atıyonuz haberlere. İyice vizyonsuz oldunuz.
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    Manhunt Three 2 sa.
    Müthiş bir şey göremedim ? Şu filmin yönetmeni Nolan değil de başka bir yönetmen olsaydı müthiş diyebilir miydiniz acaba ? Biraz sıradan görünüyor. Güzel film olacaktır ama bu da abartılmaz umarım...
    Müthiş bir şey göremedim ? Şu filmin yönetmeni Nolan değil de başka bir yönetmen olsaydı müthiş diyebilir miydiniz acaba ? Biraz sıradan görünüyor. Güzel film o...
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    MustafaC53 2 sa. en beğenilen
    Tamam enteresan bi filme benziyor da müthiş kısmını göremedim ben. Youtuber başlıkları gibi başlık atıyonuz haberlere. İyice vizyonsuz oldunuz.
    Yanıtla +6
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    Manhunt Three 2 sa.
    Müthiş bir şey göremedim ? Şu filmin yönetmeni Nolan değil de başka bir yönetmen olsaydı müthiş diyebilir miydiniz acaba ? Biraz sıradan görünüyor. Güzel film olacaktır ama bu da abartılmaz umarım...
    Yanıtla +5
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    ShapeD-WuSSy 1 sa.
    Balon yönetmenin yeni balon filmi.
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    corcovic 1 sa.
    Her ne kadar Inceptiondan sonraki filmlerini pek beğenmesemde Nolan'ın bu sefer iyi bir iş çıkaracağını umuyorum.
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    Sen Aydınlatırsın Geceyi 1 sa.
    Dunkirk'den iyi olacağı kesin de bir Inception ya da Rises fragmanı kadar heyecan uyandırmadı.
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    Intruder 1 sa.
    Konu aşırı derecede ilginç ve hayata geçirmesi zor.



    Atmosferi en iyi yansıtabilen yönetmenlerden biri Nolan.



    Ama bu sefer umutlu değilim
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    MrKattchup 1 sa.
    John David Washington'ı Ballers dizisinde tanımıştım ki bence oyunculuğu gayet iyiydi şimdi girip baktım Danzel Washington'ın oğluymuş, ayrıca Robert Pattinson'ı da son bir kaç yapımdır kaliteli işlerde görüyoruz filmin konusu ve kadrosu bence gayet ilgi çekici.
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    IUnknown 1 sa.
    Gördüğüm kadarı ile adam geriye doğru işleyen zamanda ileri doğru yaşıyor. Gemiler ters gidiyor. Kazada araç düzeliyor. En sonunda daha olay olmadı diyor ve olanlar testen başlıyor. İlginç konu. Tenet son t si de ters.
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    Mutlak.Sıfır 2 sa.
    Christopher Nolan ne çekse izlerim, bence son yılların en iyi yönetmeni.
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    GAMBIT 2 sa.
    Müthiş görünüyor. Nolan da olmasa şöyle orijinal filmler izleyemeyeceğiz. 2020'nin en iyi filmi şimdiden belli.
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