Christopher Nolan üst üste iki film çekebilir: The Odyssey ve Die Early

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan'ı kendi döneminin en iyi yönetmenlerden biri yapan en önemli özelliklerinden biri de çekeceği filmler konusunda son derece seçici davranması. Kariyerinin ilk yıllarından itibaren her projesini özenle seçen ve genelde filmleri arasında iki üç yıl ara veren Nolan, bu sayede Dunkirk ve Oppeheimer gibi prestij işleriyle, Inception ve Tenet gibi gişe filmlerini dengelediği şahane bir filmografi yarattı. Bu yüzden yönetmenin The Odyssey'den sonra da en az birkaç yıl ara vereceği düşünülüyordu. Ne var ki son haftalarda bunun aksini söyleyen haberler üst üste geliyor.

İddia: Christopher Nolan, The Odyssey'den Hemen Sonra Die Early'i Çekecek

Hollywood içinden bilgi aktaran isimlerden biri olan Daniel Richtman, birkaç ay önce bir paylaşım yaparak, Christopher Nolan'ın Die Early adını taşıyan yeni bir film üzerinde çalıştığını, başrolde ise Robert Downey Jr.'ın olacağını söyledi. Nolan'ın üst üste iki film çekme gibi bir adeti olmadığı için bu söylentiye pek itibar edilmedi. Ne var ki şimdi Production Weekly de aynısını söylüyor.

Yaklaşan prodüksiyonların kaydının tutulduğu bir bülten olan Production Weekly'nin son sayısında Die Early'nin de yer alması, Richtman'ın ortaya attığı iddianın gerçek olma ihtimalini epey kuvvetlendirdi. Zira Production Weekly tarafından paylaşılan bilgilerde de Nolan'ın The Odyssey'den hemen sonra bu filmi çekeceği ve başrolde Robert Downey Jr.'ın olacağı belirtiliyor.

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Bu iddia Christopher Nolan'ın bugüne kadarki gidişatıyla örtüşmediği için bu habere hâlâ şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Ama birbirinden bağımsız iki farklı kaynağın (ki ikisi de görece güvenilir kaynaklar) aynı şeyi söylüyor olması, bu iddianın muhtemelen bir gerçeklik payı olduğunu düşündürüyor.

Die Early henüz bir söylentiden ibaret olduğu için hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Production Weekly'de yer alan kısa sinopsis, bunun "zihin açıcı, büyük ölçekli bir gerilim filmi" olacağını söylüyor.

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Christopher Nolan üst üste iki film çekebilir