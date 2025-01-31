Christopher Nolan üst üste iki film çekebilir: The Odyssey ve Die Early

İddia: Christopher Nolan, The Odyssey'den Hemen Sonra Die Early'i Çekecek
Hollywood içinden bilgi aktaran isimlerden biri olan Daniel Richtman, birkaç ay önce bir paylaşım yaparak, Christopher Nolan'ın Die Early adını taşıyan yeni bir film üzerinde çalıştığını, başrolde ise Robert Downey Jr.'ın olacağını söyledi. Nolan'ın üst üste iki film çekme gibi bir adeti olmadığı için bu söylentiye pek itibar edilmedi. Ne var ki şimdi Production Weekly de aynısını söylüyor.
Yaklaşan prodüksiyonların kaydının tutulduğu bir bülten olan Production Weekly'nin son sayısında Die Early'nin de yer alması, Richtman'ın ortaya attığı iddianın gerçek olma ihtimalini epey kuvvetlendirdi. Zira Production Weekly tarafından paylaşılan bilgilerde de Nolan'ın The Odyssey'den hemen sonra bu filmi çekeceği ve başrolde Robert Downey Jr.'ın olacağı belirtiliyor.
Bu iddia Christopher Nolan'ın bugüne kadarki gidişatıyla örtüşmediği için bu habere hâlâ şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Ama birbirinden bağımsız iki farklı kaynağın (ki ikisi de görece güvenilir kaynaklar) aynı şeyi söylüyor olması, bu iddianın muhtemelen bir gerçeklik payı olduğunu düşündürüyor.
Die Early henüz bir söylentiden ibaret olduğu için hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Ancak Production Weekly'de yer alan kısa sinopsis, bunun "zihin açıcı, büyük ölçekli bir gerilim filmi" olacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P