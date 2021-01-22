Christopher Nolan, Warner Bros'a rest çekti: Warner Bros'la artık çalışmayacak

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Son yılların en değerli yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan, Warner Bros'un sürpriz HBO Max kararına fazlasıyla tepkili gibi duruyor. Bildiğiniz gibi salgın sebebiyle büyük gişe beklentisi olan filmlerin neredeyse hepsi ertelendi. Bu da stüdyoları büyük zararlara soktu. Bu konuda da ilk hareket Warner Bros'tan geldi ve 2021 yılı içerisinde yayınlanacak olan filmleri vizyon tarihi ile aynı gün HBO Max'te de yayınlayacaklarını açıkladılar.

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Bu duruma da başta yönetmenler olmak üzere birçok insan tepki gösterdi. Bazı sinemalar Warner Bros filmlerini daha ucuza yayınlayıp Warner Bros'a az gelir sağlamayı düşündü. Bazı ajanslar ise bir daha Warner Bros'la çalışmayacağını açıkladı. Hatta ünlü yönetmen Chistopher Nolan da Warner Bros'un kararına fazlasıyla tepki gösterip HBO Max'e "en kötü video akış platformu" dedi.

Ancak Nolan'dan gelen şu anki tepki daha da büyük bir tepki. The Wall Street Journal'ın haberine göre Christopher Nolan ve Warner Bros arasındaki ortaklık artık son buldu. Warner Bros'un son kararından dolayı Nolan, bir daha Warner Bros'la çalışmak istemiyor.

Bu kararın ardından Warner Bros'un tepkisi ne olacak veya Nolan'ın gelecekteki projelerini nasıl etkileyecek bilmiyoruz ancak işler iyice kızışıyor.

https://twitter.com/getFANDOM/status/1352344637130776576

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