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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Christopher Nolan, Warner Bros'a rest çekti: Warner Bros'la artık çalışmayacak

    Geçtiğimiz ay Warner Bros tarafından gelen sürpriz kararın ardından Christopher Nolan başta olmak üzere birçok yönetmen tepki göstermişti ancak Nolan bu tepkisinde daha kararlı duruyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
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    Christopher Nolan, Warner Bros'a rest çekti: Warner Bros'la artık çalışmayacak
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    Son yılların en değerli yönetmenlerinden biri olan Christopher Nolan, Warner Bros'un sürpriz HBO Max kararına fazlasıyla tepkili gibi duruyor. Bildiğiniz gibi salgın sebebiyle büyük gişe beklentisi olan filmlerin neredeyse hepsi ertelendi. Bu da stüdyoları büyük zararlara soktu. Bu konuda da ilk hareket Warner Bros'tan geldi ve 2021 yılı içerisinde yayınlanacak olan filmleri vizyon tarihi ile aynı gün HBO Max'te de yayınlayacaklarını açıkladılar. 

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    Ayrıca Bkz. "Uncharted ve Morbius başta olmak üzere bazı Sony filmleri ertelendi"

    Bu duruma da başta yönetmenler olmak üzere birçok insan tepki gösterdi. Bazı sinemalar Warner Bros filmlerini daha ucuza yayınlayıp Warner Bros'a az gelir sağlamayı düşündü. Bazı ajanslar ise bir daha Warner Bros'la çalışmayacağını açıkladı. Hatta ünlü yönetmen Chistopher Nolan da Warner Bros'un kararına fazlasıyla tepki gösterip HBO Max'e "en kötü video akış platformu" dedi.

    Ancak Nolan'dan gelen şu anki tepki daha da büyük bir tepki. The Wall Street Journal'ın haberine göre Christopher Nolan ve Warner Bros arasındaki ortaklık artık son buldu. Warner Bros'un son kararından dolayı Nolan, bir daha Warner Bros'la çalışmak istemiyor. 

    Bu kararın ardından Warner Bros'un tepkisi ne olacak veya Nolan'ın gelecekteki projelerini nasıl etkileyecek bilmiyoruz ancak işler iyice kızışıyor. 



    https://twitter.com/getFANDOM/status/1352344637130776576 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    9 saat önce
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