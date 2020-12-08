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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Christopher Nolan, Warner Bros.'un filmleri internette yayınlama kararından hiç memnun değil

    Son yılların en önemli yönetmenlerinden olan Christopher Nolan, Dune'un yönetmeni Denis Villeneuve ve bazı ajanslar Warner Bros.'un son aldığı karardan hiç memnun değiller.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Christopher Nolan, Warner Bros.'un filmleri internette yayınlama kararından hiç memnun değil
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    Salgın döneminde birçok filmin yapım aşaması durduruldu ve filmler ertelendi. Bu yüzden salgının, sinema sektörünü fazlasıyla etkilediğini söylemek mümkün. Özellikle büyük stüdyolar bu durumdan en çok etkilenen stüdyolar oldular çünkü gişe beklentileri büyük olduğu için filmlerini böyle bir dönemde vizyona sokmak istemediler. Uzunca süre ardı ardına gelen erteleme haberlerinden sonra Warner Bros., cesurca bir karar aldı. 2021 yılında yayınlanacak olan tüm filmlerini ve Wonder Woman 1984'ü sinemalarla aynı gün internette de yayınlayacaklarını duyurdular.

    Bu karar elbette birçok izleyiciyi sevindirdi. Salgın sebebiyle neredeyse hiç yeni film çıkmıyor. Çıktığı zaman da insanlar sinemalara gitmeye çekiniyor. Bu yüzden isteyenlerin yine sinemada izleyebilmesi, gitmeye çekinenlerin de evinden izleyebilmesi gayet güzel bir durum. Ancak bu durum ne yazık ki korsan gibi bir şeyin önünü de fazlasıyla açıyor. Yönetmenler ise bu durumdan pek de memnun değil.

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    Ayrıca Bkz. "The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak"

    Salgın esnasında yayınlanan en popüler film olarak tarihe geçen Tenet, yani Christopher Nolan'ın son filmi, vizyona girdi ancak beklenilen gişe başarısı elde edilemedi. Chistopher Nolan; filminin sinemalarda yayınlanması, dijital olarak yayınlanmaması konusunda fazlasıyla çaba harcamıştı. Şimdi bu yeni duruma en çok tepki gösteren isimlerden biri de o. Christopher Nolan geçtiğimiz saatlerde Warner Bros.'un bu kararı ile ilgili "Sektörün en iyi film yapımcıları ve en önemli yıldızlarından birkaçı geçtiğimiz gece önce dünyanın en iyi stüdyosuyla çalıştıklarını düşünerek uyudular ancak uyandıklarında aslında dünyanın en kötü video akış platformu için çalıştıklarını öğrendiler." dedi.

    Tek tepki Nolan'dan da gelmedi. Henüz resmi bir açıklama olmasa da Warner Bros.'un en önemli filmlerinden olan, normalde bu yıl vizyona girmesi beklenen ancak 1 yıl ertelenen Dune filminin yönetmeni Denis Villeneuve'ün de bu karardan hiç hoşnut olmadığı söyleniyor. Yönetmenler dışında bazı ajanslardan da tepkiler geliyor. Genel olarak verilen kararın çok yanlış olduğu söyleniyor. Ayrıca ajansların artık ilk tercihlerinden birinin Warner Bros. olmayacağı söyleniyor.

    Tüm bu tepkilerin ardından da WarnerMedia CEO'su Jason Kilar "Bu karar izleyiciler için verildi ve önceliklerimizin müşteriler olmasını sağlarsak sektöre öncülük ederiz." açıklamasında bulundu.



    https://www.ign.com/articles/christopher-nolan-calls-hbo-max-the-worst-streaming-service-in-response-to-warner-bros-2021-film-slate-move Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eee birader senin filmin izlenecek diye insanlar sinema salonuna dolup corona partisi mi yapsın?
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    Yanfo (Yavuz ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tenet kötü bir filmdi herşeyden önce, gereksiz ve kalitesiz aksiyon sahneleriyle.

    Uzun uzadıya saçmalıkları yazmak vardı ama bir sahne beni çileden çıkardı:



    [spoiler=1415808101]-spoiler-

    Filmin son sahnesinde, kendisini kamufle etmekte arşa erişmiş Priya'nın, angarya bir adam temizleme görevinde şoförün yanında olay mahaline gitmesi, gerçekten dahiyane olmuş!

    -spoiler-[/spoiler]
    Tenet kötü bir filmdi herşeyden önce, gereksiz ve kalitesiz aksiyon sahneleriyle. Uzun uzadıya saçmalıkları yazmak vardı ama bir sahne beni çileden çıkar...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu hafta da bir Nolan haberi duyduk çok şükür. İnternette bu kadar hakkında yazı yazılan başka bir yönetmen yoktur, sanırsın uzaya roket fırlattı, filmleri ise diğer yönetmen filmlerinden en aşağı ne yukarı, orta karar, abartılan bir şey yok ama işte nasıl bir para var ise habire haber yaptırıyor kendini medyaya, şişirtiyor kendini trollere, arkasından akın gibi ilgi budalaları gidiyor tabii.
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    wb nin kankitosu nolan la araları açılmaz umarım. Zira bundan sonraki filmlerde her istediklerini yapmazlarsa nolanın, üzülürüz :)
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    ozkn-t (Özkan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nolan en sevdiğim yönetmendir. Ama şu gerçekten kimse kaçamaz; dijital dönüşüm çağında (ki bu çağ koronadan çok önce başladı) buna ayak uyduramayan kişi kurum veya sektörler yok olmaya yada çok sınırlı operasyonlarla varlık savaşı vermeye mahkum kalacaklar. Sinema ölmez ama şekil değiştirir, buna ayak uydurursalar ne ala, uydurmazsalar sonuçlarına şimdiden hazırlansalar iyi olur.
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    Romeo84 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nolan tenet başarısızlığının üstünü örtmeye çalışıyor.😜
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    R0llingMan 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Nolan iyi bir yönetmen ve Hollywood'cu Warner'ın bu kararı eski köye yeni adet elbette çatlak ses çıkacaktır.
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    TheMuyu (Murat Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eee birader senin filmin izlenecek diye insanlar sinema salonuna dolup corona partisi mi yapsın?
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    Yanfo (Yavuz ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Tenet kötü bir filmdi herşeyden önce, gereksiz ve kalitesiz aksiyon sahneleriyle.

    Uzun uzadıya saçmalıkları yazmak vardı ama bir sahne beni çileden çıkardı:



    [spoiler=1415808101]-spoiler-

    Filmin son sahnesinde, kendisini kamufle etmekte arşa erişmiş Priya'nın, angarya bir adam temizleme görevinde şoförün yanında olay mahaline gitmesi, gerçekten dahiyane olmuş!

    -spoiler-[/spoiler]
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