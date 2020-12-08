Christopher Nolan, Warner Bros.'un filmleri internette yayınlama kararından hiç memnun değil

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Salgın döneminde birçok filmin yapım aşaması durduruldu ve filmler ertelendi. Bu yüzden salgının, sinema sektörünü fazlasıyla etkilediğini söylemek mümkün. Özellikle büyük stüdyolar bu durumdan en çok etkilenen stüdyolar oldular çünkü gişe beklentileri büyük olduğu için filmlerini böyle bir dönemde vizyona sokmak istemediler. Uzunca süre ardı ardına gelen erteleme haberlerinden sonra Warner Bros., cesurca bir karar aldı. 2021 yılında yayınlanacak olan tüm filmlerini ve Wonder Woman 1984'ü sinemalarla aynı gün internette de yayınlayacaklarını duyurdular.

Bu karar elbette birçok izleyiciyi sevindirdi. Salgın sebebiyle neredeyse hiç yeni film çıkmıyor. Çıktığı zaman da insanlar sinemalara gitmeye çekiniyor. Bu yüzden isteyenlerin yine sinemada izleyebilmesi, gitmeye çekinenlerin de evinden izleyebilmesi gayet güzel bir durum. Ancak bu durum ne yazık ki korsan gibi bir şeyin önünü de fazlasıyla açıyor. Yönetmenler ise bu durumdan pek de memnun değil.

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Salgın esnasında yayınlanan en popüler film olarak tarihe geçen Tenet, yani Christopher Nolan'ın son filmi, vizyona girdi ancak beklenilen gişe başarısı elde edilemedi. Chistopher Nolan; filminin sinemalarda yayınlanması, dijital olarak yayınlanmaması konusunda fazlasıyla çaba harcamıştı. Şimdi bu yeni duruma en çok tepki gösteren isimlerden biri de o. Christopher Nolan geçtiğimiz saatlerde Warner Bros.'un bu kararı ile ilgili "Sektörün en iyi film yapımcıları ve en önemli yıldızlarından birkaçı geçtiğimiz gece önce dünyanın en iyi stüdyosuyla çalıştıklarını düşünerek uyudular ancak uyandıklarında aslında dünyanın en kötü video akış platformu için çalıştıklarını öğrendiler." dedi.

Tek tepki Nolan'dan da gelmedi. Henüz resmi bir açıklama olmasa da Warner Bros.'un en önemli filmlerinden olan, normalde bu yıl vizyona girmesi beklenen ancak 1 yıl ertelenen Dune filminin yönetmeni Denis Villeneuve'ün de bu karardan hiç hoşnut olmadığı söyleniyor. Yönetmenler dışında bazı ajanslardan da tepkiler geliyor. Genel olarak verilen kararın çok yanlış olduğu söyleniyor. Ayrıca ajansların artık ilk tercihlerinden birinin Warner Bros. olmayacağı söyleniyor.

Tüm bu tepkilerin ardından da WarnerMedia CEO'su Jason Kilar "Bu karar izleyiciler için verildi ve önceliklerimizin müşteriler olmasını sağlarsak sektöre öncülük ederiz." açıklamasında bulundu.

https://www.ign.com/articles/christopher-nolan-calls-hbo-max-the-worst-streaming-service-in-response-to-warner-bros-2021-film-slate-move

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