Troya Müzesi, Christopher Nolan'ı yeni filmi The Odyssey için Troya'ya davet etti

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Tam Boyutta Gör Christopher Nolan, çok yakında yeni filmi için sete girecek. Son haftalarda hızla şekillenen bu film, Homeros'un Odisseia destanını perdeye taşıyan The Odyssey olacak. Epik bir aksiyon filmi olarak tanımlanan The Odyssey, Truva Savaşı'nda yıllarca savaştıktan sonra İthaka'daki evine dönmek için zorlu bir yolculuğa çıkan Odysseus'u takip edecek.

Christopher Nolan, yeni filminin çekimlerine başlamaya hazırlanırken, Troya Müzesi'nden kendisine ilginç bir davet gitti. Çanakkale’deki Troya Müzesi, sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşım yaparak ünlü yönetmeni Troya Müzesi'nive Antik Troya Kenti'ni ziyaret etmeye çağırdı.

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Chirstopher Nolan'a davet: "Unutmayın! Her yol Truva'dan başlar!"

Troya Müzesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı davet metninde şu ifadeler kullanıldı:

“Sevgili Christopher Nolan,

Yönettiğiniz The Odyssey filminin Temmuz 2026’da vizyona gireceğini öğrenmek bizi çok sevindirdi.

Odysseus’un İthaka’ya yolculuğu maceralarla dolu. Ancak bu yolculuğa Troya'dan başladığına ve yolculuktan önce Troya'da geçirdiği on yılın ona çok şey öğrettiğine şüphe yok. Bugün Troya Müzesi olarak, tüm Homeros mirasını korumaya ve ölümsüzleştirmeye çalışıyoruz ki bunların arasında kurnaz Odysseus’un bize hediye bıraktığı, acı dolu anılarımızın izlerini taşıyan meşhur tahta at da bulunuyor.

Sevgili Nolan, bu filmden önce Troya Müzesi’ni ve Troya Antik Kenti’ni ziyaret etmemek şüphesiz büyük bir eksiklik olur. Hikâyenin kaynağı olan bu coğrafya, bugüne kadar birçok sanatçıya olduğu gibi, şüphesiz sizin için de büyük bir ilham kaynağı olacaktır.

Unutmayın! Her yol Truva’dan başlar!

En kısa zamanda Truva’da buluşmak dileğiyle…”

Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal ve Zendaya gibi yıldız isimlerin rol alacağı The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek.

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Christopher Nolan yeni filmi için Troya Müzesi'ne davet edildi