Christopher Nolan yeni filmi The Odyssey için etkileyici bir oyuncu kadrosu topluyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Christopher Nolan', çekimlerine çok yakında başlayacağı yeni filmi The Odyssey için etkileyici bir oyuncu kadrosu topluyor. Film için daha önce açıklanan Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal ve Zendaya'ya bu hafta beş yeni isim daha eklendi.

The Odyssey'in oyuncu kadrosuna katılan yeni isimler; Elliot Page, John Leguizamo, Himesh Patel, Samantha Morton ve Bill Irwin oldu. Elliot Page daha önce Inception filminde Nolan ile çalışmıştı. Aynı şekilde Patel Tenet'ta, Irwin ise Interstellar'da rol almıştı. Leguizamo ve Morton ise ilk kez bir Nolan filminde rol alacak.

The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da Gösterime Girecek

Homeros'un Odesa destanını perdeye taşıyacak olan The Odyssey. epik bir aksiyon filmi olacak. The Odyssey'in 250 milyon dolarlık bütçesiyle Nolan'ın en büyük bütçeli filmlerinden biri olacağı söyleniyor.

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The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek. Nolan, yeni filmini çekerken çok daha sessiz çalışan yeni nesil IMAX kameraları kullanacak.

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Christopher Nolan yeni filmi için ünlü isimleri topluyor