Christopher Nolan yeni filmi The Odyssey için etkileyici bir oyuncu kadrosu topluyor

The Odyssey'in oyuncu kadrosuna katılan yeni isimler; Elliot Page, John Leguizamo, Himesh Patel, Samantha Morton ve Bill Irwin oldu. Elliot Page daha önce Inception filminde Nolan ile çalışmıştı. Aynı şekilde Patel Tenet'ta, Irwin ise Interstellar'da rol almıştı. Leguizamo ve Morton ise ilk kez bir Nolan filminde rol alacak.
The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da Gösterime Girecek
Homeros'un Odesa destanını perdeye taşıyacak olan The Odyssey. epik bir aksiyon filmi olacak. The Odyssey'in 250 milyon dolarlık bütçesiyle Nolan'ın en büyük bütçeli filmlerinden biri olacağı söyleniyor.
The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek. Nolan, yeni filmini çekerken çok daha sessiz çalışan yeni nesil IMAX kameraları kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P