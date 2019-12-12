Samsung'un ikinci katlanabilir akıllı telefonu W20 5G satışa çıktı

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Samsung bundan yaklaşık bir ay önce Çin'de düzenlediği etkinlikle Samsung W20 5G akıllı telefon modelini tanıtmıştı. Şirketin ikinci katlanabilir telefonu olan W20 5G, el yakan fiyatlarla satışa çıktı bile.

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VIP konsepti kafa karıştırdı

Şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'un hafif ve hızlandırılmış bir versiyonu olarak tanımlanan Samsung W20 5G, tasarım olarak da farklılıklarla geliyor. Snapdragon 855+ yonga seti ile güçlendirilen cihaz bugün Çin'de satışa sunuldu. Samsung W20 5G akıllı telefonun standart modelinin 2.845 dolar olduğu açıklanırken, premium olarak lanse edilen modelinin ise 4.265 dolardan satışa sunulduğu açıklandı.

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Standart model Galaxy Buds kablosuz kulaklıklarla gelirken, premium modelin ise VIP hizmetle geldiği ifade edilmiş. Ancak bu VIP konseptine neyin dahil olduğu ise net değil. 20 Aralık tarihinde teslimatları başlayacak olan cihazların Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacakları ise henüz açıklanmadı.

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