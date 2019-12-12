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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un ikinci katlanabilir akıllı telefonu W20 5G satışa çıktı

    Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı ikinci katlanabilir akıllı telefon modeli W20 5G, 2.845 ve 4.265 dolarlık fiyatlarıyla satışa sunuldu.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un ikinci katlanabilir akıllı telefonu W20 5G satışa çıktı
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    Samsung bundan yaklaşık bir ay önce Çin'de düzenlediği etkinlikle Samsung W20 5G akıllı telefon modelini tanıtmıştı. Şirketin ikinci katlanabilir telefonu olan W20 5G, el yakan fiyatlarla satışa çıktı bile.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 Mobile desteğini sonlandırdı"

    VIP konsepti kafa karıştırdı

    Şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'un hafif ve hızlandırılmış bir versiyonu olarak tanımlanan Samsung W20 5G, tasarım olarak da farklılıklarla geliyor. Snapdragon 855+ yonga seti ile güçlendirilen cihaz bugün Çin'de satışa sunuldu. Samsung W20 5G akıllı telefonun standart modelinin 2.845 dolar olduğu açıklanırken, premium olarak lanse edilen modelinin ise 4.265 dolardan satışa sunulduğu açıklandı.

    Samsung'un ikinci katlanabilir akıllı telefonu W20 5G satışa çıktı
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    Standart model Galaxy Buds kablosuz kulaklıklarla gelirken, premium modelin ise VIP hizmetle geldiği ifade edilmiş. Ancak bu VIP konseptine neyin dahil olduğu ise net değil. 20 Aralık tarihinde teslimatları başlayacak olan cihazların Çin dışındaki pazarlarda satışa sunulup sunulmayacakları ise henüz açıklanmadı.



    https://item.jd.com/100010633660.html Yorum Yaz
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    Sipihrz 10 sa.
    Üreticiler de pek umutlu değiller herhalde katlanan telefonlardan. Öyle sızıntılar felan olmuyor.
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    MS4343 11 sa.
    4300 Dolarcık.



    2 tane Note 10-S10 alıp, bantla birbirine bantlamak daha mantıklı... Üstüne para da artıyor!
    Yanıtla +1
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