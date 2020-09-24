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    Chrome eklentileri artık freemium oluyor

    2010 yılından bu yana Google Chrome mağazasında yetenekli eklentiler için ödeme isteyen geliştiricilere kötü haber. Google artık farklı ödeme yöntemleri kullanmalarını istiyor.
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    Tarayıcılar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Chrome eklentileri artık freemium oluyor
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    Tarayıcı yazılımlarında eklenti kullanmak çok uzun süredir internet dünyasında mevcut. Farklı fonksiyonlarla kullanıcıların işlerini kolaylaştıran eklentiler arasında çok yetenekli olanlar da mevcut. Haliyle geliştiriciler de emeklerinin karşılıksız kalmasını istemiyor.

    Freemium eklenti dönemi

    Tarayıcı eklentileri ilk dönemlerde liste halinde kullanıcıya ulaşırken sonrasında bir mağaza konseptine bürünerek daha verimli bir ara yüze kavuştu. 2010 yılından bu yana Google Chrome tarayıcısında da bir eklenti mağazası mevcuttu.

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    Belirli bir süre mağazaya eklenti hazırlayan geliştiriciler; Google üzerinden ödeme almaya devam etmişti. Böylece yetenekli eklentiler bir nevi karşılığını görüyordu. Ne var ki Google artık kendi üzerinden ödeme alınmasını istemiyor.

    Bunun anlamı geliştiriciler doğrudan mağazada eklenti satışı yapamayacak. Google bir süre önce bu özelliği pasif hale getirmişti. Şimdi de geliştiricilere gönderdiği uyarıda artık tamamen ödeme sisteminin kaldırıldığını duyurdu.

    Bundan sonra önce dene sonra satın al opsiyonu da olmayacak. Aralık ayında bu özelliğin de kaldırılacağı belirtiliyor. Şubat 2021 tarihinde ise eklenti için satın alma opsiyonları da kaldırılacak. Google artık geliştiricilerin farklı yöntemler kullanarak ödeme almasını istiyor.



    https://www.engadget.com/google-ends-support-paid-chrome-extensions-180442771.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nemesis-Prime 9 dk.
    Eklentiler önce kendi web sayfalarına yönlendirip orada satın alma seçeneği sunar tahminimce. Yoksa ücretli olan eklentileri ücretsiz yapacaklarını sanmıyorum.
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    yunusozbekx1 (Yunus Özbek) 26 dk.
    adam gibi adam google be
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