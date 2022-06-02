Chrome, web sitelerinden gelen kötü niyetli bildirimleri engelleyecek

Google, popüler tarayıcısı Chrome için çok yararlı bir hizmete başlıyor. Bu yenilikle kötü niyetli ve rahatsız edici web sitelerinin gönderdiği bildirimler artık tarihe karışacak. Gelin haberin detaylarına bakalım.
Google Chrome kötü amaçlı bildirimleri sormadan silecek
Google yeni başlattığı bir çalışma ile kötü amaçlı web sitelerinden gelen bildirimleri engelleyecek. Bildiğiniz üzere girdiğimiz web siteleri bizlere birçok uyarı, bildirim ya da onaylama gönderiyor. Siz sadece sayfaya göz atarken size sürekli olarak bildirim gönderen bu web siteleri, herhangi bir dokunmada bildirim ayarlarınızı güncelleyerek sizin sürekli bildirim almanızı sağlıyor.
Ancak Google yeni çalışması ile Chrome üzerinde bu bildirimleri engelleyecek. Chrome yakın bir zamanda herhangi bir kötü amaçlı web sitesinin size bildirim gönderme iznini otomatik olarak iptal edebilecek. Hatta bu sitelerin gelecekte izin istemesine de olanak sağlamayacak. Siz yanlışlıkla bu bildirimlere izin vermiş bile olsanız Google kötü amaçlı bildirimleri tespit edip otomatik olarak silecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.