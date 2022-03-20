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    Google'ın Android uygulamasına son 15 dakikalık arama geçmişini silme özelliği geliyor

    Bir Google sözcüsü yaptığı açıklamayla Android uygulamasında arama geçmişinin son 15 dakikasını silme özelliğini getireceklerini duyurdu. Özellik, birkaç hafta içerisinde tüm kullanıcılara sunulacak.
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    Android için Google'a 15 dakikalık arama geçmişi silme geliyor
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    Google, geçtiğimiz Temmuz ayında iOS uygulamasına getirdiği arama geçmişinin son 15 dakikasını silme özelliğini artık Android kullanıcılarına da sunmaya başlayacağını açıkladı. Özellik, tüm kullanıcılara kademeli olarak sunulacak.

    Özellik, masaüstüne gelmeyecek

    Google, Android uygulamasında sunduğu 3, 18 veya 36 aylık arama geçmişi silme sürelerine yeni bir tane daha ekliyor. Artık kullanıcılar, arama geçmişlerinin son 15 dakikasını da silebilecekler. Şirket, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada özelliğin sadece iOS ve Android uygulamalarına geleceğini belirtmişti.

    Google sözcüsü Ned Adriance The Verge'e yaptığı açıklamada: "Şu anda bu özelliği Android için Google uygulamasında kullanıma sunuyoruz ve önümüzdeki birkaç hafta içinde uygulamayı kullanan herkese sunulmasını hedefliyoruz." dedi.

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    alfa-x 3 gün önce

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