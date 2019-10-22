Xiaomi çift ön kamerası olan tam ekranlı bir akıllı telefon geliştiriyor

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Geçtiğimiz günlerde Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un, ekran altı kamera özelliğine sahip tam ekranlı bir modeli, 2020 yılında piyasaya sürmeye hazırlandığını duyurmuştuk. Gelen haberlere göre Xiaomi de bu teknoloji üzerinde kafa yoruyor.

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Xiaomi ön kamera kalitesini artırmak istiyor

Xiaomi'nin ortaya çıkan yeni patenti, ekran altına gömülü iki ön kameraya sahip, tam ekranlı bir akıllı telefonu gösteriyor. 30 Eylül'de Çin Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi'ne onaylatılan bu patent şirketin gelecek planlarıyla ilgili ipuçları da veriyor. Xiaomi'nin çift selfie kamerası tercihinin nedeni ise, ekranın altına konulacak kameralarda, ekran her ne kadar şeffaf olsa bile, kalite kaybı olacağı endişesi. Şirket bu kalite kaybını çift kamera ile aşma niyetinde.

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Samsung'un bu teknolojiyi ilk olarak Galaxy S10 modelinde piyasaya süreceği iddia edilse de, teknoloji şirketlerinin bu gibi yenilikleri ilk olarak orta veya alt segment cihazlarda denediği biliniyor. Xiaomi'nin de benzer bir planlamayla, ekran altı kamera sistemini orta sınıf bir modelle piyasaya sürmesi kuvvetle muhtemel diyebiliriz. 2020 yılında, çentiksiz, deliksiz ve kalın çerçevesiz akıllı telefon modellerini görmeye başlayacağımızı söyleyebiliriz.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_patents_in_display_dualselfie_camera_design_-news-39735.php