Chrome tarayıcısı indirilenleri yapay zekâ ile denetleyecek

Google Güvenli Gezinti teknolojisi
Google Güvenli Gezinti teknolojisi olarak adlandırılan yapay zekâ destekli özellik indirilen dosyaları tarayarak şüpheli ya da tehlikeli şeklinde sınıflayabiliyor. Sonuçlar ise ikon, renk ve metinler ile kullanıcıya bildiriliyor.
Bunun yanında Gelişmiş Koruma modu ile kullanıcılar indirilen dosyaların daha derin bir şekilde taranmasını da sağlayabiliyor. Google yeni yapay zekâ destekli özellikler ile kullanıcıların güvenliğinin daha da artacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.