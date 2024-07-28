Chrome tarayıcısı indirilenleri yapay zekâ ile denetleyecek

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ destekli özellikleri hizmetlerinin her noktasına entegre etmeyi amaçlayan Google’ın son hamlesi Chrome tarayıcısına oldu. Chrome tarayıcısındaki indirilenler klasörü artık daha detaylı bir şekilde taranacak.

Google Güvenli Gezinti teknolojisi

Google Güvenli Gezinti teknolojisi olarak adlandırılan yapay zekâ destekli özellik indirilen dosyaları tarayarak şüpheli ya da tehlikeli şeklinde sınıflayabiliyor. Sonuçlar ise ikon, renk ve metinler ile kullanıcıya bildiriliyor.

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Bunun yanında Gelişmiş Koruma modu ile kullanıcılar indirilen dosyaların daha derin bir şekilde taranmasını da sağlayabiliyor. Google yeni yapay zekâ destekli özellikler ile kullanıcıların güvenliğinin daha da artacağını belirtiyor.

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Chrome tarayıcısında yapay zekâ ile kontrol