Google, Chrome'un en büyük reklam engelleyicilerinden birini kaldırıyor

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Tam Boyutta Gör Aklınıza gelebilecek her kategoriden yüzlerce uygulama barındıran Google Chrome, bildiğiniz gibi kendisine rakip olanlarla arasına büyük bir mesafe koymayı başardı. Ancak bu olurken, Google'ın reklam engelleyicilere karşı mücadelesi sürüyor. Şimdi de bu önlemler Eklenti Mağazası'na da taşınıyor. Arama devi, yeni bir güncelleme ile en popüler reklam engelleyicilerinden birini kaldırıyor.

Reklam engelleyicileri sınırlıyor

Kaçıranlar için Google, reklam engelleyicilerin çalışma şeklini değiştirebilecek Manifest V3 eklenti kurallarına geçiş yapmaya başladı. Bu güncelleme, uzantıların gizliliği, güvenliği ve performansını iyileştirmeyi amaçlıyor olsa da, reklam engelleyicilerin etkinliğini sınırlandırıyor. Bu değişiklikten ilk etkilenen isimse, en popüler eklentilerden biri olan uBlock Origin olacak.

Raporlara göre uBlock Origin'in Chrome'da 30 milyondan fazla kullanıcısı var ve yeni tarayıcı eklenti kurallarına geçiş yapmasıyla birlikte uBlock Origin desteğini sonlandıracak. Bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla da eklenti halen çalışıyor, ancak yakında Chrome güncellemeleri tarafından otomatik olarak devre dışı bırakılacak.

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İlginç bir şekilde Google bu konuda bir açıklama yaptı. Diğer tarafta Google'ın Manifest V3 desteğine geçmesinin tamamen reklam engelleyicilerden kaynaklandığı söylenemez. Ancak bu hamle, şirketin bu yöndeki kararlarına yardımcı olmuş gibi görünüyor. uBlock Origin'e gelirsek, eklentinin halihazırda Firefox, Edge, Opera gibi diğer Chromium tabanlı tarayıcılarla çalıştığını hatırlatalım.

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Chrome'un en büyük reklam engelleyicilerinden biri kaldırılıyor