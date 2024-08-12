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    Google, Chrome'un en büyük reklam engelleyicilerinden birini kaldırıyor

    Google, reklam engelleyicilere karşı önlemlerini artırmaya devam ediyor. Chrome'un en büyük reklam engelleyicilerinden biri olan uBlock Origin artık kullanımdan kalkıyor.
    Chrome'un en büyük reklam engelleyicilerinden biri kaldırılıyor Tam Boyutta Gör
    Aklınıza gelebilecek her kategoriden yüzlerce uygulama barındıran Google Chrome, bildiğiniz gibi kendisine rakip olanlarla arasına büyük bir mesafe koymayı başardı. Ancak bu olurken, Google'ın reklam engelleyicilere karşı mücadelesi sürüyor. Şimdi de bu önlemler Eklenti Mağazası'na da taşınıyor. Arama devi, yeni bir güncelleme ile en popüler reklam engelleyicilerinden birini kaldırıyor.

    Reklam engelleyicileri sınırlıyor

    Kaçıranlar için Google, reklam engelleyicilerin çalışma şeklini değiştirebilecek Manifest V3 eklenti kurallarına geçiş yapmaya başladı. Bu güncelleme, uzantıların gizliliği, güvenliği ve performansını iyileştirmeyi amaçlıyor olsa da, reklam engelleyicilerin etkinliğini sınırlandırıyor. Bu değişiklikten ilk etkilenen isimse, en popüler eklentilerden biri olan uBlock Origin olacak.

    Raporlara göre uBlock Origin'in Chrome'da 30 milyondan fazla kullanıcısı var ve yeni tarayıcı eklenti kurallarına geçiş yapmasıyla birlikte uBlock Origin desteğini sonlandıracak. Bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla da eklenti halen çalışıyor, ancak yakında Chrome güncellemeleri tarafından otomatik olarak devre dışı bırakılacak. 

    İlginç bir şekilde Google bu konuda bir açıklama yaptı. Diğer tarafta Google'ın Manifest V3 desteğine geçmesinin tamamen reklam engelleyicilerden kaynaklandığı söylenemez. Ancak bu hamle, şirketin bu yöndeki kararlarına yardımcı olmuş gibi görünüyor. uBlock Origin'e gelirsek, eklentinin halihazırda Firefox, Edge, Opera gibi diğer Chromium tabanlı tarayıcılarla çalıştığını hatırlatalım. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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