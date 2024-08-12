Google, Chrome'un en büyük reklam engelleyicilerinden birini kaldırıyor

Reklam engelleyicileri sınırlıyor
Kaçıranlar için Google, reklam engelleyicilerin çalışma şeklini değiştirebilecek Manifest V3 eklenti kurallarına geçiş yapmaya başladı. Bu güncelleme, uzantıların gizliliği, güvenliği ve performansını iyileştirmeyi amaçlıyor olsa da, reklam engelleyicilerin etkinliğini sınırlandırıyor. Bu değişiklikten ilk etkilenen isimse, en popüler eklentilerden biri olan uBlock Origin olacak.
Raporlara göre uBlock Origin'in Chrome'da 30 milyondan fazla kullanıcısı var ve yeni tarayıcı eklenti kurallarına geçiş yapmasıyla birlikte uBlock Origin desteğini sonlandıracak. Bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla da eklenti halen çalışıyor, ancak yakında Chrome güncellemeleri tarafından otomatik olarak devre dışı bırakılacak.
İlginç bir şekilde Google bu konuda bir açıklama yaptı. Diğer tarafta Google'ın Manifest V3 desteğine geçmesinin tamamen reklam engelleyicilerden kaynaklandığı söylenemez. Ancak bu hamle, şirketin bu yöndeki kararlarına yardımcı olmuş gibi görünüyor. uBlock Origin'e gelirsek, eklentinin halihazırda Firefox, Edge, Opera gibi diğer Chromium tabanlı tarayıcılarla çalıştığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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