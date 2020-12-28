Chrome web uygulamaları Windows menüden silinebilecek

Progressive Web Apps olarak da bilinen tarayıcı tabanlı web uygulamaları son dönemde giderek yaygınlaşıyor. Google bu uygulamaları bir standarda oturtmaya çalışırken aynı zamanda kullanıcı tecrübesini de geliştiriyor.

İlginizi Çekebilir

Internet Explorer ve Edge gelecek yıl veda edecek

Chrome ve Windows entegrasyonu

Uyumlu bir web sitesini ziyaret ettiğinizde kendi penceresi ve menülerine sahip olan bir web uygulamasını kurabildiğiniz PWA sistemi kullanıcılara daha hızlı bir gezinti tecrübesi sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca Bkz. "Casper Excalibur ekibi gelecek oyun teknolojilerine hazır"

Chrome ve Windows 10 işletim sisteminin daha derin entegrasyonu ile birlikte web uygulamaları artık yerleşik Windows uygulaması gibi silinebilecek. Bunun için alıştığımız şekilde Windows 10 başlat menüsünden veya Ekle-Kaldır menüsünden kaldırmak yeterli. Aynı zamanda Chrome tarayıcısından da otomatik olarak kaldırılmış oluyor.

Chrome Canary ve geliştirici sürümlerinde yer alan bu özelliğin ne zaman yaygın kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ayrıca uygulamaları sisteme aktarabilmek için “–enable-features=EnableWebAppUninstallFromOsSettings” komutunun adres satırında çalıştırılması gerekiyor.

https://9to5google.com/2020/12/23/chrome-windows-web-app-uninstall-integration/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.