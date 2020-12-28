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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chrome web uygulamaları Windows menüden silinebilecek

    Chrome tarayıcısında hazırladığımız web uygulamaları yakın gelecekte Windows 10 işletim sisteminin kontrol veya ayarlar menüsünden kolay bir şekilde kaldırılabilecek.
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    Tarayıcılar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Progressive Web Apps olarak da bilinen tarayıcı tabanlı web uygulamaları son dönemde giderek yaygınlaşıyor. Google bu uygulamaları bir standarda oturtmaya çalışırken aynı zamanda kullanıcı tecrübesini de geliştiriyor.

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    Chrome ve Windows entegrasyonu

    Uyumlu bir web sitesini ziyaret ettiğinizde kendi penceresi ve menülerine sahip olan bir web uygulamasını kurabildiğiniz PWA sistemi kullanıcılara daha hızlı bir gezinti tecrübesi sunmayı amaçlıyor.

    Ayrıca Bkz. "Casper Excalibur ekibi gelecek oyun teknolojilerine hazır"

    Chrome ve Windows 10 işletim sisteminin daha derin entegrasyonu ile birlikte web uygulamaları artık yerleşik Windows uygulaması gibi silinebilecek. Bunun için alıştığımız şekilde Windows 10 başlat menüsünden veya Ekle-Kaldır menüsünden kaldırmak yeterli. Aynı zamanda Chrome tarayıcısından da otomatik olarak kaldırılmış oluyor.

    Chrome Canary ve geliştirici sürümlerinde yer alan bu özelliğin ne zaman yaygın kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ayrıca uygulamaları sisteme aktarabilmek için “–enable-features=EnableWebAppUninstallFromOsSettings” komutunun adres satırında çalıştırılması gerekiyor.



    https://9to5google.com/2020/12/23/chrome-windows-web-app-uninstall-integration/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    3 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    nuksws_99 (dasasd ) 24 dk. ( Mesaj Silindi )
    windows un kendi uygulamalarını da silebilsek keşke. Yeni format attım kendi kendine candy crush indiriyor adama bak..
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