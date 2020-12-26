Casper Excalibur ekibi gelecek oyun teknolojilerine hazır

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Casper’ın oyuncu donanımları pazarındaki iddialı markası Excalibur trendleri takip ederek yatırımlarını buna göre planlamaya önem veriyor. Excalibur ekibi 2021 yılında öne çıkacak oyun teknolojilerini ve trendleri sıraladı.

2021 yılında öne çıkacak oyun teknolojileri

Video oyunlarında her on yılda bir trend değişikliği yaşanıyor. 2021 yılında da uzmanlara göre oyun endüstrisinde yeni bir dönüşüm başlayacak. Bunun işaretleri özellikle 2020 yılında kendisini net bir şekilde gösterdi.

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- Sanal gerçeklik dünyasındaki grafiklerin fotoğraf kadar gerçekçi olmaya yaklaşacağı tahmin ediliyor. Henüz daha çok yol olmasına karşın özellikle masa üstü oyunları tarafında gerçekçiliğin daha iyi hale gelmesi trendi tetikleyen unsur olacak.

- Bulut sunucular üzerinden herhangi bir uyumlu cihazda oyun oynayabilmek de yeni yılın trendleri arasında. Google, Microsoft, Nvidia gibi devler şimdiden sıkı bir rekabetin ilk adımlarını atmış durumda.

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- Nintendo Switch konsolunun beklenmedik başarısı el konsollarına olan ilgiyi arttırdı. İşlemciye entegre grafik birimlerinin çağ atlaması el konsollarının yolunu açacak. Önümüzdeki yıllarda daha fazla firmanın el konsolları üretmesi bekleniyor.

- Yine sanal gerçeklik tarafında oyuncuların birbiri ile etkileşim kurabileceği VRChat gibi oyunların artması ve yavaş yavaş sanal oyun topluluklarının ortaya çıkması bekleniyor.

- Diğer taraftan oyun bilgisayarları da gelişmeye devam ediyor. Yeni nesil işlemciler, ekran kartları, soğutucular ve bellekler oyun tecrübesini bir üst seviyeye taşıyacak. Oyun dünyasını yakından takip etmek ve yeni oyun bilgisayarlarını incelemek için Casper’ın ilgili sayfasını inceleyebilirsiniz.

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