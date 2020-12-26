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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Casper Excalibur ekibi gelecek oyun teknolojilerine hazır

    Gelecek yıldan itibaren oyun sektöründe önemli dönüşümlerin yaşanması bekleniyor. Casper Excalibur ekibi yaşanacak olan bu yeni dönüşümleri mercek altına aldı.
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    Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Casper Excalibur ekibi gelecek oyun teknolojilerine hazır
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    Casper’ın oyuncu donanımları pazarındaki iddialı markası Excalibur trendleri takip ederek yatırımlarını buna göre planlamaya önem veriyor. Excalibur ekibi 2021 yılında öne çıkacak oyun teknolojilerini ve trendleri sıraladı.

    2021 yılında öne çıkacak oyun teknolojileri

    Video oyunlarında her on yılda bir trend değişikliği yaşanıyor. 2021 yılında da uzmanlara göre oyun endüstrisinde yeni bir dönüşüm başlayacak. Bunun işaretleri özellikle 2020 yılında kendisini net bir şekilde gösterdi.

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    - Sanal gerçeklik dünyasındaki grafiklerin fotoğraf kadar gerçekçi olmaya yaklaşacağı tahmin ediliyor. Henüz daha çok yol olmasına karşın özellikle masa üstü oyunları tarafında gerçekçiliğin daha iyi hale gelmesi trendi tetikleyen unsur olacak.

    - Bulut sunucular üzerinden herhangi bir uyumlu cihazda oyun oynayabilmek de yeni yılın trendleri arasında. Google, Microsoft, Nvidia gibi devler şimdiden sıkı bir rekabetin ilk adımlarını atmış durumda.

    Casper Excalibur ekibi gelecek oyun teknolojilerine hazır
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    - Nintendo Switch konsolunun beklenmedik başarısı el konsollarına olan ilgiyi arttırdı. İşlemciye entegre grafik birimlerinin çağ atlaması el konsollarının yolunu açacak. Önümüzdeki yıllarda daha fazla firmanın el konsolları üretmesi bekleniyor.

    - Yine sanal gerçeklik tarafında oyuncuların birbiri ile etkileşim kurabileceği VRChat gibi oyunların artması ve yavaş yavaş sanal oyun topluluklarının ortaya çıkması bekleniyor.

    - Diğer taraftan oyun bilgisayarları da gelişmeye devam ediyor. Yeni nesil işlemciler, ekran kartları, soğutucular ve bellekler oyun tecrübesini bir üst seviyeye taşıyacak. Oyun dünyasını yakından takip etmek ve yeni oyun bilgisayarlarını incelemek için Casper’ın ilgili sayfasını inceleyebilirsiniz.



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    Hastanelerde görev yapan hemşire robot: Moxi

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    th9 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    casper mı...

    yok abi kalsın
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    lütfen hazir olmasinlar ya..
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