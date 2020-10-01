Chromecast artık biraz daha televizyon gibi

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Google’ın 2013 yılında tanıttığı ve bir platformda izlenen içeriklerin bağlantılı ekranlara aktarılabilmesini amaçlayan Chromecast aksesuarı gelişmeye devam ediyor. Artık Google TV desteği de kazandı.

Chromecast with Google TV özellikleri ve fiyatı

Chromecast with Google TV serideki en yeni akış ürünü olma özelliğine sahip. Konseptin temelindeki harici ekranlara içerik akışı mantığını devam ettiriyor ancak yeni ara yüz ile Android TV rakibi olacak hale gelmiş.

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İçerikleri 4K HDR 60 fps olarak oynatabilen aksesuar Dolby Vision ve Dolby Atmos destekli. Daha önce Google Play Movies olan uygulama Google TV adıyla değiştirilmişti. Google TV uygulaması daha gelişmiş bir ara yüz ile Chromecast içerisinde kendisine yer buluyor. Ayrıca 6500 uygulama ve 85 farklı içerik platformu indirmeye hazır.

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Yeni gelişmeler ile adeta Android TV rakibi haline gelen Chromecast yayın esnasında kayıt da yapabiliyor. Böylece içerik yansıtmaya ihtiyaç duymadan kullanıcılar abone oldukları içerikleri izleyebiliyor. Ayrıca bir uzaktan kumanda da eklenmiş.

Google Assistant ile akıllı ev aletlerini kontrol edebildiğiniz Chromecast with Google TV 50$ fiyat etiketine sahip ancak şimdilik ABD ve İngiltere’de 15 Ekim tarihinde satışa sunulacak.

https://www.guru3d.com/news-story/chromecast-with-google-tv-announcedcosts-starts-at-49-usd.html

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