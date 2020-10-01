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    Chromecast artık biraz daha televizyon gibi

    Chromecast with Google TV adıyla tanıtılan yeni akış aparatı artık yeni arayüzü ve uygulama mağazası desteği sayesinde Android TV ile rekabet edecek hale gelmiş.
    3 hf.
    5,6b
    1
    11
    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Chromecast artık biraz daha televizyon gibi
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    Google’ın 2013 yılında tanıttığı ve bir platformda izlenen içeriklerin bağlantılı ekranlara aktarılabilmesini amaçlayan Chromecast aksesuarı gelişmeye devam ediyor. Artık Google TV desteği de kazandı.

    Chromecast with Google TV özellikleri ve fiyatı

    Chromecast with Google TV serideki en yeni akış ürünü olma özelliğine sahip. Konseptin temelindeki harici ekranlara içerik akışı mantığını devam ettiriyor ancak yeni ara yüz ile Android TV rakibi olacak hale gelmiş.

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    İçerikleri 4K HDR 60 fps olarak oynatabilen aksesuar Dolby Vision ve Dolby Atmos destekli. Daha önce Google Play Movies olan uygulama Google TV adıyla değiştirilmişti. Google TV uygulaması daha gelişmiş bir ara yüz ile Chromecast içerisinde kendisine yer buluyor. Ayrıca 6500 uygulama ve 85 farklı içerik platformu indirmeye hazır.

    Chromecast artık biraz daha televizyon gibi
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    Yeni gelişmeler ile adeta Android TV rakibi haline gelen Chromecast yayın esnasında kayıt da yapabiliyor. Böylece içerik yansıtmaya ihtiyaç duymadan kullanıcılar abone oldukları içerikleri izleyebiliyor. Ayrıca bir uzaktan kumanda da eklenmiş.

    Google Assistant ile akıllı ev aletlerini kontrol edebildiğiniz Chromecast with Google TV 50$ fiyat etiketine sahip ancak şimdilik ABD ve İngiltere’de 15 Ekim tarihinde satışa sunulacak.



    https://www.guru3d.com/news-story/chromecast-with-google-tv-announcedcosts-starts-at-49-usd.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    44 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    ender (Ender ALTIN) 2 hf.
    yanlız iki farklı fiyat etıketı var onu anlamadım,
    49.99$ diye var...
    89.99$ olanda ise +Netflix var.. bu olayı anlamadım... anlayan beri gelsin
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    ender (Ender ALTIN) 2 hf.
    bu cıhazın bır oncekı versıyonu elımde mevcut, onda google tv ozellıgı yok sadece kablosuz aktarım ozellugı var.. o bile muhteşem çalışıyor. bu ozellıklerı ıle bu cıhaz muhteşem olmuş... videoyu ıncelersenız cıhaz resmen yap gibi akıyor

    https://www.youtube.com/watch?v=I-IwfwfD-I4
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    DH Misafiri 2 hf.
    Mi box yerine bu alınabilir.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Bu cihazda Türkçe desteği var mı yani Türkiyede sıkıntı yaşR mıyım
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    DH Misafiri 2 hf.
    Al mi stick 275 tl.Bak keyfine.
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    mcrew (kemal kemal) 3 hf.
    Bu cihazlara elektrik bağlantısı gerekiyor mu

    Yoksa hdmi dan enerji alabiliyorlar mi USB gibi.
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    umtgrbk (Ümit Gürbak) 2 hf. yeni yorumcu mcrew
    Usb den alıyor enerjiyi
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    YesimCirakli 3 hf.
    Eğer WiFi değil 10/100 Mbps destekli Ethernet kablosu ile bağlamak istiyorsanız bu durumda ekstra $20 daha ödeyip kendi elektrik adaptörünü almanız gerekecek, bunu da dip not olarak ekleyeyim...
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    hakanhan68 3 hf.
    xiomi 4k daha iyi değilmi 450 tl
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    monacomen 3 hf.
    Ortalama 450 ila 550 lira arası bir fiyata geleceğini düşünüyorum. Bir TV'yi ucuza alıp bu cihaz ile akıllı yapmak çok hesaplı bir iş olur bence.
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    fhrstw 3 hf.
    800 lira tr fiyatı eğer gelirse. Ama turkcell tv yerine bu alınabilir.
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    5639 kez okundu.
    7 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    google, Chromecast with Google TV ve Ev Elektroniği
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