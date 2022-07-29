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    Google, Chrome'dan çerezleri kaldırmayı yine erteliyor

    Google, yayınladığı yeni bir blog gönderisiyle Chrome'daki üçüncü taraf çerezleri kaldırmayı bir kez daha ertelediğini duyurdu. Yeni planlar, 2024'ün ikinci yarısını gösteriyor. 
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    Google, Chrome'dan çerezleri kaldırmayı yine erteliyor
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    Google, Chrome tarayıcısından üçüncü taraf çerezleri kaldırma planlarında değişikliğe gitti. Şirket, ilk olarak bu yıl için bir  plan oluşturmuş ancak sonrasında 2023'ün ikinci yarısında bu değişikliğin gerçekleştirileceğini söylemişti. Teknoloji devi tarafından yapılan yeni bir açıklamada ise 2024'ün ikinci yarısından önce desteğin kaldırılmayacağı duyuruldu.

    2024!ün ikinci yarısıyla beraber kaldırılacak

    Google, 2019 yılından bu yana üçüncü taraf çerezler yerine yeni yöntemleri araştırıyor. Bu bağlamda şirket, ilgi alanına dayalı olarak kullanıcıların gruplandığı ve buna dayalı olarak reklamcılığı sağlayacak Federated Learning of Cohorts(FLoC) sistemini tanıtmış ve ardından konu sayısını 300'le sınırlandıran ve kullanıcıları ilgi alanlarına göre bu gruplara sınıflandıran Topics sistemine geçiş yapmıştı. Ayrıca teknoloji devi, kullanıcının daha önce ziyaret ettiği web sitelerine dayalı olarak reklam gösteriminin amaçlandığı FLEDGE sistemini de duyurdu.

    Google'ın Privacy Sandbox başkan yardımcısı Anthony Chavez: "Aldığımız en tutarlı geri bildirim, Chrome'da üçüncü taraf çerezlerini kullanımdan kaldırmadan önce yeni Privacy Sandbox teknolojilerini değerlendirmek ve test etmek için daha fazla zamana ihtiyaç duyulmasıdır." ifadelerinde bulundu.

    Şirket Privacy Sandbox API'lerini 2023'ün üçüncü çeyreğine kadar kademeli olarak daha fazla kişiye sunarak test etmeyi planlıyor. Daha sonra bunları genel kullanıma sunmayı hedefleyen Google, Chrome'da üçüncü taraf çerezlerini 2024'ün ikinci yarısı itibariyle aşamalı olarak kaldırmayı amaçlıyor.

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