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    Çiçeği burnunda Ryzen 9950X ve 9900X şimdiden indirime girdi

    AMD’nin çiçeği burnunda Zen 5 mimarili yeni Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X işlemcileri piyasaya yeni girdi. Ancak buna rağmen işlemciler önemli bir fiyat indirimi aldı.
    Çiçeği burnunda Ryzen 9950X ve 9900X şimdiden indirime girdi Tam Boyutta Gör
    AMD'nin Zen 5 mimarili Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcileri bu ayın başlarında piyasaya çıktı. İşlemciler ilk incelemelerde istenen oyun performansını vermekte zorlanmıştı. Ve şimdi serinin en iyi iki işlemci modeli olan Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X Amazon'da büyük indirime girdi.

    Yeni işlemciler indirime girdi

    Ryzen 9 9950X, serinin en güçlü modeli, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı sunuyor ve bunun karşılığında 649 dolar talep ediyor. Henüz bu modelin piyasaya çıkışının üzerinden iki hafta geçmişken hem üçüncü taraf satıcılarda hem de Amazon’un kendisinde işlemci indirime girdi ve 559 dolar ila 623 dolar aralığında temin edilebiliyor.

    Çiçeği burnunda Ryzen 9950X ve 9900X şimdiden indirime girdi Tam Boyutta Gör
    16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile güçlü bir performans sunan bu işlemci, özellikle çoklu iş parçacığı gerektiren üretkenlik uygulamalarında öne çıkıyor. Ancak, oyun performansı açısından Intel'in en üst modeli Core i9 14900K ve AMD'nin önceki nesil Ryzen 7 7800X3D işlemcilerinin gerisinde kalıyor. Yine de, oyun performansında iyi bir sonuç elde ederken, çoklu iş parçacıklı görevlerde zirvede bulunuyor.

    12 çekirdekli, 24 iş parçacıklı Ryzen 9 9900X, sadece birkaç hafta önce 499 dolar fiyat etiketiyle macerasına başlamışken şimdiden 449 dolara düşmüş durumda. Öte yandan bir önceki nesil Ryzen 9 7950X işlemcisi şu anda 451 dolara satılıyor ve bu işlemci, 9950X ile aynı 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı konfigürasyonuna sahip. Benzer şekilde, Ryzen 9 7900X ise, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı ile Ryzen 9 9900X'e benzer bir performans sunuyor ve şu anda 319 dolardan alıcı buluyor. Her iki işlemci de üretkenlik açısından oldukça iyi performans sergilerken, oyun performansında da tatmin edici sonuçlar sunuyor.

    Türkiye’de ise Ryzen 9 9950X şu sıralarda 30 bin TL veya üstünde bir fiyata bulunuyor. Ryzen 9 7950X ise 20 bin ila 24 bin TL arasında bulunabiliyor kutulu olarak. Ryzen 9 9900X ise henüz Türkiye’de stoklarda bulunmuyor. Tüm bunlara ek olarak Zen 3, Zen 4 ve yeni Zen 5 işlemcilerde performansı ortalama olarak yüzde 10 oranında artıran bir Windows güncellemesi yayınlandı. Intel işlemciler ise bundan çok hafif bir şekilde etkileniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 3 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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