Çiçeği burnunda Ryzen 9950X ve 9900X şimdiden indirime girdi

Yeni işlemciler indirime girdi
Ryzen 9 9950X, serinin en güçlü modeli, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı sunuyor ve bunun karşılığında 649 dolar talep ediyor. Henüz bu modelin piyasaya çıkışının üzerinden iki hafta geçmişken hem üçüncü taraf satıcılarda hem de Amazon’un kendisinde işlemci indirime girdi ve 559 dolar ila 623 dolar aralığında temin edilebiliyor.
12 çekirdekli, 24 iş parçacıklı Ryzen 9 9900X, sadece birkaç hafta önce 499 dolar fiyat etiketiyle macerasına başlamışken şimdiden 449 dolara düşmüş durumda. Öte yandan bir önceki nesil Ryzen 9 7950X işlemcisi şu anda 451 dolara satılıyor ve bu işlemci, 9950X ile aynı 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı konfigürasyonuna sahip. Benzer şekilde, Ryzen 9 7900X ise, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı ile Ryzen 9 9900X'e benzer bir performans sunuyor ve şu anda 319 dolardan alıcı buluyor. Her iki işlemci de üretkenlik açısından oldukça iyi performans sergilerken, oyun performansında da tatmin edici sonuçlar sunuyor.
Türkiye’de ise Ryzen 9 9950X şu sıralarda 30 bin TL veya üstünde bir fiyata bulunuyor. Ryzen 9 7950X ise 20 bin ila 24 bin TL arasında bulunabiliyor kutulu olarak. Ryzen 9 9900X ise henüz Türkiye’de stoklarda bulunmuyor. Tüm bunlara ek olarak Zen 3, Zen 4 ve yeni Zen 5 işlemcilerde performansı ortalama olarak yüzde 10 oranında artıran bir Windows güncellemesi yayınlandı. Intel işlemciler ise bundan çok hafif bir şekilde etkileniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.