Çiçeği burnunda Ryzen 9950X ve 9900X şimdiden indirime girdi

Tam Boyutta Gör AMD'nin Zen 5 mimarili Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcileri bu ayın başlarında piyasaya çıktı. İşlemciler ilk incelemelerde istenen oyun performansını vermekte zorlanmıştı. Ve şimdi serinin en iyi iki işlemci modeli olan Ryzen 9 9950X ve Ryzen 9 9900X Amazon'da büyük indirime girdi.

Yeni işlemciler indirime girdi

Ryzen 9 9950X, serinin en güçlü modeli, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı sunuyor ve bunun karşılığında 649 dolar talep ediyor. Henüz bu modelin piyasaya çıkışının üzerinden iki hafta geçmişken hem üçüncü taraf satıcılarda hem de Amazon’un kendisinde işlemci indirime girdi ve 559 dolar ila 623 dolar aralığında temin edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı ile güçlü bir performans sunan bu işlemci, özellikle çoklu iş parçacığı gerektiren üretkenlik uygulamalarında öne çıkıyor. Ancak, oyun performansı açısından Intel'in en üst modeli Core i9 14900K ve AMD'nin önceki nesil Ryzen 7 7800X3D işlemcilerinin gerisinde kalıyor. Yine de, oyun performansında iyi bir sonuç elde ederken, çoklu iş parçacıklı görevlerde zirvede bulunuyor.

12 çekirdekli, 24 iş parçacıklı Ryzen 9 9900X, sadece birkaç hafta önce 499 dolar fiyat etiketiyle macerasına başlamışken şimdiden 449 dolara düşmüş durumda. Öte yandan bir önceki nesil Ryzen 9 7950X işlemcisi şu anda 451 dolara satılıyor ve bu işlemci, 9950X ile aynı 16 çekirdek ve 32 iş parçacığı konfigürasyonuna sahip. Benzer şekilde, Ryzen 9 7900X ise, 12 çekirdek ve 24 iş parçacığı ile Ryzen 9 9900X'e benzer bir performans sunuyor ve şu anda 319 dolardan alıcı buluyor. Her iki işlemci de üretkenlik açısından oldukça iyi performans sergilerken, oyun performansında da tatmin edici sonuçlar sunuyor.

AMD Ryzen 9000 ve 7000 işlemciler güncelleme ile hızlandı 7 sa. önce eklendi

Türkiye’de ise Ryzen 9 9950X şu sıralarda 30 bin TL veya üstünde bir fiyata bulunuyor. Ryzen 9 7950X ise 20 bin ila 24 bin TL arasında bulunabiliyor kutulu olarak. Ryzen 9 9900X ise henüz Türkiye’de stoklarda bulunmuyor. Tüm bunlara ek olarak Zen 3, Zen 4 ve yeni Zen 5 işlemcilerde performansı ortalama olarak yüzde 10 oranında artıran bir Windows güncellemesi yayınlandı. Intel işlemciler ise bundan çok hafif bir şekilde etkileniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Çiçeği burnunda Ryzen 9950X ve 9900X şimdiden indirime girdi