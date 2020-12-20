Çift ekranlı LG Wing yakında Türkiye’ye geliyor

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LG’nin ilginç tasarımlı yeni akıllı telefonu LG Wing, Türkiye’ye geliyor. Firmadan yapılan açıklamada LG Wing’in Şubat 2021’de Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı. Telefonun fiyatı ve hangi gün satışa sunulacağı açıklanmadı.

Akıllı telefon üreticileri son dönemde katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor ve farklı tasarımlarda ürünlerle karşımıza geliyor. LG ise apayrı bir tasarıma sahip telefon geliştirdi. LG Wing döndürülebilir ikinci ekrana sahip.

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LG Wing’in ana ekranı 6.8 inç büyüklüğe, ikinci ekranı 3.9 inç büyüklüğe sahip. Ana ekran P-Oled, ikinci ekran G-OLED panel teknolojisini kullanıyor. İki ekran da 1080p çözünürlüğünde.

Bazı uygulama geliştiricileri LG Wing’in ikinci ekranına özel arayüzler hazırlamış. Örneğin Asphalt oyunu oynarken ikinci ekranda harita ve hız bilgileri gözüküyor.

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İkinci ekran sayesinde gimbal özelliği eklenmiş. Ekran, hareket yönünüzün aksi yönünde keskin bir şekilde sağa sola yatmıyor ancak sarsıntıları azaltıyor. LG’nin diğer telefonlarına göre çok daha stabil görüntü elde ediliyor. LG WING, kamera açısını kontrol etmek için bir kumanda kolu, sarsıntıları ve bulanıklığı azaltmak için bir kilit, hareket halindeyken daha yumuşak videolar için takip modu, ritmik ve dinamik hareketleri yakalamak için birinci şahıs izleme modu, minimum yukarı ve aşağı sallamayla yatay hareket için kaydırma takibi gibi tipik olarak yalnızca gerçek bir gimbal üzerinde bulunan işlevler sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Kanat gibi ekrana sahip LG Wing tanıtıldı"

LG Wing özellikleri

Çip: Qualcomm® Snapdragon™ Snapdragon ile Entegre 765G 5G Mobil Platform X52 5G Modem-RF Sistem

Ekran:

- Ana Ekran: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

- İkinci Ekran: 3.9-inch 1.15:1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi)

- Ana Ekran: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi) - İkinci Ekran: 3.9-inch 1.15:1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi) Hafıza: 8GB RAM / 128 ROM / microSD (2TB’a kadar)

8GB RAM / 128 ROM / microSD (2TB’a kadar) Kamera: Arka: Ultra Yüksek Çözünürlük (64MP OIS Genişlik (F1.8 / 78°/ 0.8µm) / 13MP Ultra Geniş Açılı Kamera (F1.9 / 117° / 1.0µm) / 12MP Ultra Geniş Büyük Piksel (F2.2 / 120° / 1.4µm) Ön: 32MP Wide (F1.9 / 79.6° / 0.8µm)

Pil: 4,000mAh

4,000mAh Işletim Sistemi: Android 10.0 (Q OS)

Android 10.0 (Q OS) Boyut: 169.5 x 74.5 x 10.9 mm

169.5 x 74.5 x 10.9 mm Ağırlık: 260g

260g Ağ: 3G / 4G

3G / 4G Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible)

Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible) Renkler: Aurora Gray

Aurora Gray Diğer: Gimbal Motion Kamera / Front Pop Up Kamera / Hexa Motion Stabilizer / LG Creator’s Kit / LG Pay / Dual Recording / Black Stabilizer / LG 3D Ses Motoru / AI CAM / Q Lens / Google Lens / Google Assistant / Ekran İçi Parmak Izi Sensörü / IP54 Suya ve Toza Karşı Dayanıklı / Qualcomm® Quick Charge™ (Hızlı Şarj) 4.0+ Teknolojisi / Kablosuz Şarj Özelliği / MIL-STD 810G Compliance

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