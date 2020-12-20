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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çift ekranlı LG Wing yakında Türkiye’ye geliyor

    LG'nin yenilikçi tasarıma sahip döndürülebilir çift ekranlı telefonu LG Wing, Şubat 2021'de Türkiye'de satışa sunulacak. LG Wing'in öne çıkan özellikleri haberimizde.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Çift ekranlı LG Wing yakında Türkiye’ye geliyor
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    LG’nin ilginç tasarımlı yeni akıllı telefonu LG Wing, Türkiye’ye geliyor. Firmadan yapılan açıklamada LG Wing’in Şubat 2021’de Türkiye’de satışa sunulacağı açıklandı. Telefonun fiyatı ve hangi gün satışa sunulacağı açıklanmadı.

    Akıllı telefon üreticileri son dönemde katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor ve farklı tasarımlarda ürünlerle karşımıza geliyor. LG ise apayrı bir tasarıma sahip telefon geliştirdi. LG Wing döndürülebilir ikinci ekrana sahip.

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    LG Wing’in ana ekranı 6.8 inç büyüklüğe, ikinci ekranı 3.9 inç büyüklüğe sahip. Ana ekran P-Oled, ikinci ekran G-OLED panel teknolojisini kullanıyor. İki ekran da 1080p çözünürlüğünde.

    Bazı uygulama geliştiricileri LG Wing’in ikinci ekranına özel arayüzler hazırlamış. Örneğin Asphalt oyunu oynarken ikinci ekranda harita ve hız bilgileri gözüküyor.

    Çift ekranlı LG Wing yakında Türkiye’ye geliyor
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    İkinci ekran sayesinde gimbal özelliği eklenmiş. Ekran, hareket yönünüzün aksi yönünde keskin bir şekilde sağa sola yatmıyor ancak sarsıntıları azaltıyor. LG’nin diğer telefonlarına göre çok daha stabil görüntü elde ediliyor. LG WING, kamera açısını kontrol etmek için bir kumanda kolu, sarsıntıları ve bulanıklığı azaltmak için bir kilit, hareket halindeyken daha yumuşak videolar için takip modu, ritmik ve dinamik hareketleri yakalamak için birinci şahıs izleme modu, minimum yukarı ve aşağı sallamayla yatay hareket için kaydırma takibi gibi tipik olarak yalnızca gerçek bir gimbal üzerinde bulunan işlevler sunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Kanat gibi ekrana sahip LG Wing tanıtıldı"

    LG Wing özellikleri

    • Çip: Qualcomm® Snapdragon™ Snapdragon ile Entegre 765G 5G Mobil Platform X52 5G Modem-RF Sistem
    • Ekran:
      - Ana Ekran: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)
       - İkinci Ekran: 3.9-inch 1.15:1 G-OLED (1,240 x 1,080 / 419ppi)
    • Hafıza: 8GB RAM / 128 ROM / microSD (2TB’a kadar)
    • Kamera:
      • Arka: Ultra Yüksek Çözünürlük (64MP OIS Genişlik  (F1.8 / 78°/ 0.8µm) / 13MP Ultra Geniş Açılı Kamera (F1.9 / 117° / 1.0µm) / 12MP Ultra Geniş Büyük Piksel (F2.2 / 120° / 1.4µm)
      • Ön: 32MP Wide  (F1.9 / 79.6° / 0.8µm)
    • Pil: 4,000mAh
    • Işletim Sistemi: Android 10.0 (Q OS)
    • Boyut: 169.5 x 74.5 x 10.9 mm
    • Ağırlık: 260g
    • Ağ: 3G / 4G 
    • Bağlanabilirlik: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Gen 1 Compatible)
    • Renkler: Aurora Gray 
    • Diğer:  Gimbal Motion Kamera / Front Pop Up Kamera / Hexa Motion Stabilizer / LG Creator’s Kit / LG Pay / Dual Recording / Black Stabilizer / LG 3D Ses Motoru / AI CAM / Q Lens / Google Lens  / Google Assistant / Ekran İçi Parmak Izi Sensörü / IP54 Suya ve Toza Karşı Dayanıklı / Qualcomm® Quick Charge™ (Hızlı Şarj) 4.0+ Teknolojisi / Kablosuz Şarj Özelliği / MIL-STD 810G Compliance  


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    .Müdür. 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yazmassam kendimi sorumlu hissederim. Cüzdan ve ruh sağlığınız için söylüyorum

    LG PİŞMANLIKTIR.
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    tanrivermism (mahmut tanrıvermiş) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Lg v60 ı getirmesi lazım asıl yazık. Hele hele Türkiye de insanların böyle bir üst model merakı varken lg v60 nasıl gelmez hala anlamış değilim.
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    borukuzen (faruk puka) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    ,koy Snapdragon 865+ ya da 888, pili de koy 4,700 mAh...
    Lg, tam da kedi olalı bir fare yakaladı diyecektim olmadı yine.
    Fiyatı da makul tutamazsa yazık olacak bu güzelm cihaza...
    1 Yanıt Yanıtla
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    Mr. Jingles 1 gün ( Mesaj Silindi ) borukuzen
    SD865’li modeli var zaten. V60. Bu model SD888 yokken duyuruldu zaten orta-üst seviye olarak.
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    elite ninja 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnovasyon böyle bir şey değil maalesef.
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    AtalayArik 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de satmaz ama genede gelmesi güzel bir şey
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    Mr. Jingles 1 gün ( Mesaj Silindi )
    V60 gibi bir modeli getirme de bunu getir. Ne denir bilemedim. Özellikle de fiyatların yüksek olduğu bir ülkede insanların bu tarz bir modele dünya para ödeyip birikimini riske edecek durumları yok. Alım gücü yüksek ülkelerde macera yaşamak isteyen kişi alır bu telefonu.
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    Clusive 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kullanışlı bir tasarım. Türkiye'de malum ekonomiden merak eden alamaz keşke getirmeseydi. Boşa masraf yapmış oldu LG.
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    yorumculuklar 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz konseptleri seviyorum ama üreticiler bu konsepti ürettikten sonra arkasını dolduramıyorlar. LG yazılım firması değil, bu sebeple böyle bir ürün hemen destekleyemeyecekler. Bu tarz cihazları daha fazla geliştiriciye ücretsiz göndermeleri gerekiyor bence. Telefonu tanıt, geliştiricilere gönder en az bir uyumlu uygulama için anlaş herkesle. Sonra satışına başla. Geliştiriciler için ilk başta gereksiz bir efor gibi gözükecek ama birisi elini taşın altına koymadan bu tarz ürünler uygulamasızlık kısır döngüsünde yok olup gidiyor. Ürün spesifik bir konsep özellikle çıkıyor, bu özellik için ekstra ücret isteniyor, bu özelliği destekleyen kullanışlı uygulama sayısı az, müşteri de doğal olarak almıyor. Biraz düşününce birçok güzel fikir ortaya çıkıyor.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Haç şeklinde telefon kullanmam ay yıldız olsun.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    V50,V60 falan gelse keşke.
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    2955 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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