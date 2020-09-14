Kanat gibi ekrana sahip LG Wing tanıtıldı

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Akıllı telefon üreticilerinin katlanabilir ekranlı akıllı telefonlara yoğunlaştığı dönemde LG farklı bakış açıları ile tabiri yerindeyse trendin etrafından dolaşmayı tercih ediyor. İkinci ekran aksesuarlı amiral gemilerinin ardından kanat gibi ekrana sahip LG Wing modeli tanıtıldı.

LG Wing özellikleri

LG Wing akıllı telefon modeli dönerek T şekline gelen çift ekranı ile sektörde tek diyebiliriz. Aslında dönerek altından klavye çıkan pek çok telefon model görmüştük ancak altından yine bir ekran çıkan ilk telefon LG Wing.

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T şeklinde tasarımı ile LG Wing akıllı telefon modeli iddiaları

LG’nin yenilik sunmayı amaçlayan Explorer programından çıkan ilk akıllı telefon durumundaki LG Wing, dışarıdan bakıldığında çerçevesiz tasarıma sahip yekpare bir ekran görünümünde. Ekranın sağ alt kısmından hafifçe ittiğinizde ise asıl tasarım ortaya çıkıyor.

Ana ekran 90 derece dönüyor ve bir miktar yukarı doğru çıkıyor. Böylece tam bir T şekli oluşturuyor. Yatay pozisyonda daha geniş bir görüntü tecrübesi sunan bu ekranın hemen altında ise 3.9 inçlik yardımcı ekran yer alıyor. Ana ekran 200 bin dönüşe dayanıklı.

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Yardımcı ekranda klavye, fotoğraf deklanşör tuşları, bilgi penceresi gibi pek çok uyumlu uygulamadan bileşenler yansıtılıyor. Böylece ana ekran hiçbir şekilde görüntü kesintisine uğramıyor. Veya tam tersi klavye ana ekrana yansıtılıyor ve bu kez küçük ekranda işinizi halledebiliyorsunuz. Bu bakımdan büyük bir esneklik var.

İnceleme videolarından kullanım konusunda kolaylık sağlayacağı anlaşılıyor. Elbette fiyat konusu önemli olacak. Snapdragon 765G, 8GB RAM, 256GB depolama, 64MP ana sensör, 13MP geniş sensör, 12MP büyük pikselli ultra geniş sensör, 4000mAh kapasiteli batarya ve 32MP mekanizmalı ön kamera şeklinde özellikler için henüz bir fiyat açıklanmadı. İlk etapta ürün ABD’de satışa sunulacak.

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