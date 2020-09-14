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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kanat gibi ekrana sahip LG Wing tanıtıldı

    LG Wing ana ekranın 90 derece dönüşü ile bir kanat gibi gövdenin üzerine çıktığı ilginç bir akıllı telefon. Orta seviye özelliklere sahip olan LG Wing için fiyat merak konusu.
    10 sa.
    1,9b
    10
    13
    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Kanat gibi ekrana sahip LG Wing tanıtıldı
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    Akıllı telefon üreticilerinin katlanabilir ekranlı akıllı telefonlara yoğunlaştığı dönemde LG farklı bakış açıları ile tabiri yerindeyse trendin etrafından dolaşmayı tercih ediyor. İkinci ekran aksesuarlı amiral gemilerinin ardından kanat gibi ekrana sahip LG Wing modeli tanıtıldı.

    LG Wing özellikleri

    LG Wing akıllı telefon modeli dönerek T şekline gelen çift ekranı ile sektörde tek diyebiliriz. Aslında dönerek altından klavye çıkan pek çok telefon model görmüştük ancak altından yine bir ekran çıkan ilk telefon LG Wing.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Z Fold 2 resmiyet kazandı: İşte detaylar!"

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    LG’nin yenilik sunmayı amaçlayan Explorer programından çıkan ilk akıllı telefon durumundaki LG Wing, dışarıdan bakıldığında çerçevesiz tasarıma sahip yekpare bir ekran görünümünde. Ekranın sağ alt kısmından hafifçe ittiğinizde ise asıl tasarım ortaya çıkıyor.

    Ana ekran 90 derece dönüyor ve bir miktar yukarı doğru çıkıyor. Böylece tam bir T şekli oluşturuyor. Yatay pozisyonda daha geniş bir görüntü tecrübesi sunan bu ekranın hemen altında ise 3.9 inçlik yardımcı ekran yer alıyor. Ana ekran 200 bin dönüşe dayanıklı.

    Kanat gibi ekrana sahip LG Wing tanıtıldı
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    Yardımcı ekranda klavye, fotoğraf deklanşör tuşları, bilgi penceresi gibi pek çok uyumlu uygulamadan bileşenler yansıtılıyor. Böylece ana ekran hiçbir şekilde görüntü kesintisine uğramıyor. Veya tam tersi klavye ana ekrana yansıtılıyor ve bu kez küçük ekranda işinizi halledebiliyorsunuz. Bu bakımdan büyük bir esneklik var.

    İnceleme videolarından kullanım konusunda kolaylık sağlayacağı anlaşılıyor. Elbette fiyat konusu önemli olacak. Snapdragon 765G, 8GB RAM, 256GB depolama, 64MP ana sensör, 13MP geniş sensör, 12MP büyük pikselli ultra geniş sensör, 4000mAh kapasiteli batarya ve 32MP mekanizmalı ön kamera şeklinde özellikler için henüz bir fiyat açıklanmadı. İlk etapta ürün ABD’de satışa sunulacak.



    https://wccftech.com/lg-wing-brings-a-unique-take-on-dual-screen-smartphones-with-a-twisting-screen-and-mid-range-specs/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 6 sa. en beğenilen
    Apple yapsa WAOWWW

    LG yapınca en boş AR-GE

    Aynen moruk xD
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 1 sa.
    Saka olmali
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 6 sa. en beğenilen
    Apple yapsa WAOWWW

    LG yapınca en boş AR-GE

    Aynen moruk xD
    Yanıtla +5
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 6 sa.
    İki telefonu üst üste tutturmuşlar gibi. Onun yerine iki telefon da verebilirlerdi xd
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    Zeky 7 sa.
    Dünyanın en boş argesi...
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    nebulabado 7 sa.
    Şaşırmış bunlar, şaşırmış.

    Tövbe tövbe...
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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 7 sa.
    Tutmaz.
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    th9 9 sa. yeni yorumcu
    önyargı ile yaklaşmıştım merak sonucu iki üç inceleme videosu izlediğimde işe yarar bir tasarım olduğunu gördüm,şuan katlanır telefon(tablet)yerine bunu almak daha mantıklı gibi
    Yanıtla +2
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    basicodemine (Egemen SSS) 9 sa.
    Bu tasarımların gidişatı insanı korkutmaya başladı...
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    Karamanenes (enes karaman) 9 sa. basicodemine
    Hiç sorma kardeşim bende açtım şimdi ne biçim telefonlar çıkıyor 10 sene sonra ne olcak acaba 😅
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    x2yk (x y) 9 sa.
    Ne diyorsunuz tutar mı bu sefer LG nin bu çalışması?



    Gayet güzel görseller ama ne kadar işlevsel kullanım sonucu anlaşılır.
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    Karamanenes (enes karaman) 9 sa. x2yk
    Zannetmiyorum pek kullanışlı gözükmüyor ne yapacaklarını şaşırdılar saçma sapan tasarımlar çıkıyor ortaya. Ulaşılabilir seviyelerde olsa illaki satış yapa alınır ama böle ekstrem telefonlar uçuk fiyatlarda oluyor eeee böle olunca da sadece raflarlar da tasarım telefonu olarak kalıyor.
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