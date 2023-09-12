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    Microsoft, bir cihazın daha desteğini kesiyor

    Microsoft, birinci nesil Surface Duo için güncelleme desteğini sonlandırıyor. Katlanabilir telefon artık yeni işletim sistemi veya güvenlik yaması almayacak... 
    Microsoft, bir cihazın daha desteğini kesiyor Tam Boyutta Gör
    Yazılım devi Microsoft, bir cihazın daha güncelleme desteğini kesiyor. Bundan sonra birinci nesil Surface Duo herhangi bir işletim sistemi güncellemesi veya güvenlik yaması almayacak.

    Microsoft Surface Duo için yolun sonu: Rafa kalkıyor

    Bilmeyenler için 1.399 dolar fiyat etiketiyle 2020 yılında tanıtılan Microsoft Surface Duo, ortalamanın altında kalan özellikleri, zayıf yazılım deneyimi ve yüksek fiyat etiketi nedeniyle rekabette başarısız oldu. Bu noktada kutusundan Android 10 sürümü ile çıkan cihaz, üç yıllık güvenlik ve işletim sistemi yükseltmeleri vaadiyle geldi. Bunun ardından Ocak 2022'de Android 11 sürümüne kavuştu ve daha sonra Ekim ayında Android 12L'ye yükseltildi. Böylece iki büyük Android sürümü aldı diyebiliriz.

    Microsoft, bir cihazın daha desteğini kesiyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Microsoft, cihazın 10 Eylül 2023 tarihinden itibaren herhangi bir Android sürüm yükseltmesi veya güvenlik yaması almayacağını duyurdu. Dolayısıyla bu fiyat aralığındaki bir telefon için yeterli desteğin sunulmadığını söyleyebiliriz. Elbette Microsoft'un artık güncelleme yayınlamaması, Surface Duo'nuzun aniden çalışmayı bırakacağı anlamına gelmiyor. Katlanabilir telefonu herhangi bir sorun yaşamadan kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak cihazınızın güvenlik tehditlerine karşı açık olacağını belirtmekte fayda var.

    Ayrıca güncelleme desteğinin Surface 2 için devam edeceğini hatırlatalım. Zira ilk olarak Android 11 ile piyasaya sürülen Microsoft Surface Duo 2, geçtiğimiz Ekim ayında Androild 12L güncellemesine kavuştu ve güncelleme desteği Ekim 2024'e kadar devam edecek. Microsoft'un, yazılım desteğini bırakmadan önce Surface Duo 2 için yeni bir Android işletim sistemi yükseltmesi yayınlayıp yayınlamayacağı ise henüz bilinmiyor. .

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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