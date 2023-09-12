Microsoft, bir cihazın daha desteğini kesiyor

Tam Boyutta Gör Yazılım devi Microsoft, bir cihazın daha güncelleme desteğini kesiyor. Bundan sonra birinci nesil Surface Duo herhangi bir işletim sistemi güncellemesi veya güvenlik yaması almayacak.

Microsoft Surface Duo için yolun sonu: Rafa kalkıyor

Bilmeyenler için 1.399 dolar fiyat etiketiyle 2020 yılında tanıtılan Microsoft Surface Duo, ortalamanın altında kalan özellikleri, zayıf yazılım deneyimi ve yüksek fiyat etiketi nedeniyle rekabette başarısız oldu. Bu noktada kutusundan Android 10 sürümü ile çıkan cihaz, üç yıllık güvenlik ve işletim sistemi yükseltmeleri vaadiyle geldi. Bunun ardından Ocak 2022'de Android 11 sürümüne kavuştu ve daha sonra Ekim ayında Android 12L'ye yükseltildi. Böylece iki büyük Android sürümü aldı diyebiliriz.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Microsoft, cihazın 10 Eylül 2023 tarihinden itibaren herhangi bir Android sürüm yükseltmesi veya güvenlik yaması almayacağını duyurdu. Dolayısıyla bu fiyat aralığındaki bir telefon için yeterli desteğin sunulmadığını söyleyebiliriz. Elbette Microsoft'un artık güncelleme yayınlamaması, Surface Duo'nuzun aniden çalışmayı bırakacağı anlamına gelmiyor. Katlanabilir telefonu herhangi bir sorun yaşamadan kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak cihazınızın güvenlik tehditlerine karşı açık olacağını belirtmekte fayda var.

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Ayrıca güncelleme desteğinin Surface 2 için devam edeceğini hatırlatalım. Zira ilk olarak Android 11 ile piyasaya sürülen Microsoft Surface Duo 2, geçtiğimiz Ekim ayında Androild 12L güncellemesine kavuştu ve güncelleme desteği Ekim 2024'e kadar devam edecek. Microsoft'un, yazılım desteğini bırakmadan önce Surface Duo 2 için yeni bir Android işletim sistemi yükseltmesi yayınlayıp yayınlamayacağı ise henüz bilinmiyor. .

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