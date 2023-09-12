Microsoft, bir cihazın daha desteğini kesiyor

Microsoft Surface Duo için yolun sonu: Rafa kalkıyor
Bilmeyenler için 1.399 dolar fiyat etiketiyle 2020 yılında tanıtılan Microsoft Surface Duo, ortalamanın altında kalan özellikleri, zayıf yazılım deneyimi ve yüksek fiyat etiketi nedeniyle rekabette başarısız oldu. Bu noktada kutusundan Android 10 sürümü ile çıkan cihaz, üç yıllık güvenlik ve işletim sistemi yükseltmeleri vaadiyle geldi. Bunun ardından Ocak 2022'de Android 11 sürümüne kavuştu ve daha sonra Ekim ayında Android 12L'ye yükseltildi. Böylece iki büyük Android sürümü aldı diyebiliriz.
Ayrıca güncelleme desteğinin Surface 2 için devam edeceğini hatırlatalım. Zira ilk olarak Android 11 ile piyasaya sürülen Microsoft Surface Duo 2, geçtiğimiz Ekim ayında Androild 12L güncellemesine kavuştu ve güncelleme desteği Ekim 2024'e kadar devam edecek. Microsoft'un, yazılım desteğini bırakmadan önce Surface Duo 2 için yeni bir Android işletim sistemi yükseltmesi yayınlayıp yayınlamayacağı ise henüz bilinmiyor. .Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.