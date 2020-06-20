Xiaomi, MIUI 12 dağıtımını geçici olarak durduracak

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Xiaomi, Mi.com web sitesinin forum bölümünde bir açıklama yaptı. Çinli şirket tüm Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar için MIUI 12 dağıtımının geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.

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Güncellemenin durdurulması, Android veya ürün yazılımında keşfedilen herhangi bir hatayla alakalı değil. MIUI çalışmaları 25 Haziran'da yapılacak geleneksel Çin Ejderha Teknesi Festivali nedeniyle askıya alınacak.

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Kısa bir ara verilecek

MIUI 12 dağıtımı 26 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar bir hafta süresince durdurulacak. Hatırlayacağınız üzere Redmi Note 8 için yayınlanan Android 10 güncellemesi de askıya alınmıştı.

Ancak bu cihazda durum farklıydı. Güncellemede büyük hatalar tespit edilince Çinli şirket dağıtımı durdurmak zorunda kaldı. MIUI 12 güncellemesi 3 Temmuz itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.

https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-to-suspend-MIUI-12-beta-updates-during-Dragon-Boat-Festival.476977.0.html

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