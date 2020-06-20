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    Xiaomi, MIUI 12 dağıtımını geçici olarak durduracak

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, MIUI 12 güncellemesinin geçici olarak askıya alınacağını duyurdu. Güncellemenin dağıtımının durdurulması, herhangi bir teknik problemle alakalı değil.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi, MIUI 12 dağıtımını geçici olarak durduracak
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    Xiaomi, Mi.com web sitesinin forum bölümünde bir açıklama yaptı. Çinli şirket tüm Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlar için MIUI 12 dağıtımının geçici olarak askıya alınacağını duyurdu.

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    Güncellemenin durdurulması, Android veya ürün yazılımında keşfedilen herhangi bir hatayla alakalı değil. MIUI çalışmaları 25 Haziran'da yapılacak geleneksel Çin Ejderha Teknesi Festivali nedeniyle askıya alınacak.

    Xiaomi, MIUI 12 dağıtımını geçici olarak durduracak
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    Kısa bir ara verilecek

    MIUI 12 dağıtımı 26 Haziran'dan 2 Temmuz'a kadar bir hafta süresince durdurulacak. Hatırlayacağınız üzere Redmi Note 8 için yayınlanan Android 10 güncellemesi de askıya alınmıştı.

    Ancak bu cihazda durum farklıydı. Güncellemede büyük hatalar tespit edilince Çinli şirket dağıtımı durdurmak zorunda kaldı. MIUI 12 güncellemesi 3 Temmuz itibarıyla kaldığı yerden devam edecek.



    https://www.notebookcheck.net/Xiaomi-to-suspend-MIUI-12-beta-updates-during-Dragon-Boat-Festival.476977.0.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 1 sa.
    Apple dediği vakitte geliyor, biz saklambaç oynuyoruz güncellemeyle . Android dünyasının güncellemeden çektiği nedir bilmiyorum. Kim diyor ki zibilyon tane x, x pro, x pro plus, x lite, x lite life cart curt üret diye. 19'unda tanıtıldı, ilk dalga alacaklardandık güya. .
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