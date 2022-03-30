Çift selfie kameralı Vivo V23 5G Türkiye pazarına geliyor

Tam Boyutta Gör

Vivo tarafından 5 Ocak’ta tanıtılan ve ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülen V23 5G modelinin yakında Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı duyuruldu.

Çift selfie kamerası ve renk değiştiren gövde tasarımı ile dikkat çeken V23 5G modeli hakkında ülkemiz adına ''yakında'' ibaresine yer veren şirket, yeni telefonu 30 Mart’tan itibaren Almanya’da 1 Nisan’dan itibaren ise Avusturya, Beyaz Rusya, İtalya, Fransa, Polonya, Romanya, Ukrayna ve Çek gibi diğer Avrupa pazarlarında satışa sunacak.

Vivo 23 5G neler sunuyor?

Ön tarafında 50MP ana kamera ve 105° 8 MP ultra geniş açılı kamerayı bir araya getiren Vivo 23 5G, 6.44 inç boyutlarında 90Hz yenileme hızına sahip Full HD+ AMOLED bir panel ile kullanıcılara sunuluyor. Bununla birlikte MediaTek 920 5G yongasından güç alan ve arkasında 64MP ana, 8 MP geniş açı ve 2 MP makro kameraya yer verilen yeni cihaz, 4K 30FPS video kayıt desteğine sahip olacak.

Vivo X Fold'un tasarımı netleşti: İşte basın görselleri 22 sa. önce eklendi

7,39 mm inceliğinde şık bir metal çerçeve ile gelen Vivo V23 5G, 44W hızlı şarjı destekleyen 4.200 mAh batarya ve işletim sistemi tarafında Android 12 ile kullanıcılara sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Çift selfie kameralı Vivo V23 5G yakında Türkiye'ye geliyor