Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çift selfie kameralı Vivo V23 5G Türkiye pazarına geliyor

    Ülkemizde resmi olarak yer alan firmalardan biri olan Vivo, çift selfie kamerası ve tasarımı ile dikkat çeken Vivo V23 5G modelinin yakında satışa sunulacağını duyurdu.
    1

    Çift selfie kameralı Vivo V23 5G yakında Türkiye'ye geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Vivo tarafından 5 Ocak’ta tanıtılan ve ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülen V23 5G modelinin yakında Türkiye ve diğer Avrupa ülkelerinde satışa sunulacağı duyuruldu.

    Çift selfie kamerası ve renk değiştiren gövde tasarımı ile dikkat çeken V23 5G modeli hakkında ülkemiz adına ''yakında'' ibaresine yer veren şirket, yeni telefonu 30 Mart’tan itibaren Almanya’da 1 Nisan’dan itibaren ise Avusturya, Beyaz Rusya, İtalya, Fransa, Polonya, Romanya, Ukrayna ve Çek gibi diğer Avrupa pazarlarında satışa sunacak.

    Vivo 23 5G neler sunuyor?

    Ön tarafında 50MP ana kamera ve 105° 8 MP ultra geniş açılı kamerayı bir araya getiren Vivo 23 5G, 6.44 inç boyutlarında 90Hz yenileme hızına sahip Full HD+ AMOLED bir panel ile kullanıcılara sunuluyor.  Bununla birlikte MediaTek 920 5G yongasından güç alan ve arkasında 64MP ana, 8 MP geniş açı ve 2 MP makro kameraya yer verilen yeni cihaz, 4K 30FPS video kayıt desteğine sahip olacak.

    7,39 mm inceliğinde şık bir metal çerçeve ile gelen Vivo V23 5G, 44W hızlı şarjı destekleyen 4.200 mAh batarya ve işletim sistemi tarafında Android 12 ile kullanıcılara sunulacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A51
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız