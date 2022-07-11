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    Çiftlik hayvanlarının etinde, sütünde ve kanında mikroplastik bulundu

    Çiftlik hayvanları üzerinde gerçekleştirilen yeni bir çalışmada test edilen süt, kan ve et örneklerinde mikroplastik parçalar olduğu görüldü.                    
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    Çiftlik hayvanlarının etinde ve sütünde mikroplastik bulundu
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    Amsterdam Vrije Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmada, test edilen çiftlik hayvanlarından elde edilen et ve süt ürünlerinin yaklaşık %80'inde mikroplastik olduğu görüldü. Ekip, olası neden olarak yemleri gösteriyor.

    Hayvan yemleri plastik içeriyor

    Ekip, yaptıkları araştırmaların sonucunda on iki pelet yem ve parçalanmış yem numunesinin tamamının plastik içerdiği buldu. Taze gıdada ise herhangi bir bulaş görülmedi.

    Ayrıca, test edilen sekiz sığır eti örneğinden yedisinin plastik parçacıklar içerdiği ve sekiz domuz örneğinden beşinde de en az bir tür plastik bulundu. Test edilen 25 süt örneğinin 18'inde de plastik görüldü. 

    Çalışmanın ortak yazarı Heather Leslie: Hayvanlar, habitatlarında plastik parçacıklara maruz kalıyor ve bu parçacıkların en azından bir kısmını emebiliyorlar. Bu çalışma, maruz kalmanın tüm kapsamını ve ilişkili riskleri daha fazla araştırmak için bir teşvik olmalıdır. Hayvanlar için plastik içermeyen yem üretmek, çiftlik hayvanları için plastik partiküllere maruz kalmamasını sağlamanın bir yolu olabilir." dedi.

    Araştırmacılar, çiftlik hayvanlarını plastikten arındırmak ve tüketim için güvenli tutmak adına gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söylüyorlar. Esas olarak hayvan yemlerinin plastik parçacık içermemesi sağlanmaya çalışılacak.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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