Çiftlik hayvanlarının etinde, sütünde ve kanında mikroplastik bulundu

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Amsterdam Vrije Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmada, test edilen çiftlik hayvanlarından elde edilen et ve süt ürünlerinin yaklaşık %80'inde mikroplastik olduğu görüldü. Ekip, olası neden olarak yemleri gösteriyor.

Hayvan yemleri plastik içeriyor

Ekip, yaptıkları araştırmaların sonucunda on iki pelet yem ve parçalanmış yem numunesinin tamamının plastik içerdiği buldu. Taze gıdada ise herhangi bir bulaş görülmedi.

Ayrıca, test edilen sekiz sığır eti örneğinden yedisinin plastik parçacıklar içerdiği ve sekiz domuz örneğinden beşinde de en az bir tür plastik bulundu. Test edilen 25 süt örneğinin 18'inde de plastik görüldü.

Çalışmanın ortak yazarı Heather Leslie: Hayvanlar, habitatlarında plastik parçacıklara maruz kalıyor ve bu parçacıkların en azından bir kısmını emebiliyorlar. Bu çalışma, maruz kalmanın tüm kapsamını ve ilişkili riskleri daha fazla araştırmak için bir teşvik olmalıdır. Hayvanlar için plastik içermeyen yem üretmek, çiftlik hayvanları için plastik partiküllere maruz kalmamasını sağlamanın bir yolu olabilir." dedi.

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Araştırmacılar, çiftlik hayvanlarını plastikten arındırmak ve tüketim için güvenli tutmak adına gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söylüyorlar. Esas olarak hayvan yemlerinin plastik parçacık içermemesi sağlanmaya çalışılacak.

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Çiftlik hayvanlarının etinde ve sütünde mikroplastik bulundu