Çin, Eyfel Kulesi boyutunda tarihin en büyük rüzgar türbinini inşa ediyor

- Açık deniz rüzgar enerjisi uç boyutlara ulaşıyor
- 22 MW ve Eyfel Kulesi büyüklüğünde rüzgar türbini
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Açık deniz rüzgar enerjisi uç boyutlara ulaşıyor
Açık denizlere konuşlandırılan rüzgar türbinlerinin giderek büyük olmasının nedeni son derece basit. Çünkü bir türbinden elde edebileceğiniz enerji miktarı büyük ölçüde türbinin süpürme alanına bağlı. Dolayısıyla süpürülen daire ne kadar büyük olursa, o kadar fazla enerji elde edebilirsiniz. Konu daire ve alan olunca kanatlardaki bir metrelik büyüme bile son derece büyük etkiye sahip oluyor.
Şöyle açıklayalım: Türbininizin çapı 20 metre ise ve bu çapa bir metre daha eklerseniz, yaklaşık 34 metrekare ek süpürme alanı kazanırsınız. Ancak türbininiz 50 m çapa sahipse, ekstra bir metre çap eklemek yaklaşık 79 metrekare ekstra süpürme alanı sağlar, çünkü bu ekstra kanat uzunluğu daha büyük bir daireyi süpürüyor. İşin bir de maliyet tarafı var. Denize kurulan sistemlerin şebekeye bağlanması gerekiyor. Zaten kurulum son dere maliyetliyken çok sayıda türbini şebekeye bağlamak ekstra maliyet anlamına geliyor. Dolayısıyla çok sayıda türbin yerine çok daha büyük ve az türbin tercih ediliyor. Bu nedenle, bu türbinlerin büyüklüğü kesinlikle çılgınca bir hal alıyor.
MingYang'ın yukarıda resmi görülen tayfuna dayanıklı MYSE 18.X-28X modeli ise 140 m'lik kanatlar kullanarak 66.052 metrekarelik (52,8 Olimpik yüzme havuzu) bir süpürme alanına sahip olacak.
22 MW ve Eyfel Kulesi büyüklüğünde rüzgar türbini
Bloomberg'e göre, MingYang tarafından 2025 yılı için önerilen yeni türbin, 22 MW'lık bir güç çıkışına ve 310 metre üzerinde bir rotor çapına sahip olacak. Bu da en az 75.477 metrekarelik (60 olimpik yüzme havuzu) bir süpürme alanına karşılık gelecek.
Kanat uçlarının suyun dışında kalmasını sağlamak için biraz boşluk eklediğinizde, muhtemelen Paris'teki 324 metrelik Eyfel Kulesi'nden daha uzun bir şeye bakıyor olacağız. Bu kadar büyük hareketli parçaları olan başka bir şey düşünebiliyor musunuz? Madencilik endüstrisindeki mega makineler bile bu boyutlara yanaşamıyor. Dolayısıyla bu devasa açık deniz rüzgâr türbinlerinin yanından bir tekne gezintisi yapmak, daha önce benzeri görülmemiş bir insan deneyimi sunacak diyebiliriz.Kaynakça https://newatlas.com/energy/mingyang-22mw-massive-turbine/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-19/offshore-wind-turbines-will-soon-be-eiffel-tower-sized Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeter artık çıkma önüme yeter
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.