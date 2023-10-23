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    Anlık Bildirim

    Çin, Eyfel Kulesi boyutunda tarihin en büyük rüzgar türbinini inşa ediyor

    Tarihin açık ara en büyük rüzgar türbini için geri sayım başladı. Açık deniz rüzgar endüstrisi, Çinli bir üreticinin 22 MW'lık devasa rüzgar türbini planlarını açıklamasıyla ilginç bir hal alıyor.
    Çin, tarihin en büyük rüzgar türbinini inşa ediyor! Tam Boyutta Gör
    Çin'in Ming Yang enerji şirketinin sözcüsü, rotor çapı 310 metreden fazla olan 22 megavatlık bir türbin inşa etmeyi planladıklarını söyledi. Bu devasa boyutu metrik sistemi baz alarak kafada canlandırmak zor olabilir. Bağlam açısından, Paris'teki Eyfel Kulesi kadar yüksek ancak dönen bir şey hayal etmeniz durumu kolaylaştırabilir.

    Açık deniz rüzgar enerjisi uç boyutlara ulaşıyor

    Açık denizlere konuşlandırılan rüzgar türbinlerinin giderek büyük olmasının nedeni son derece basit. Çünkü bir türbinden elde edebileceğiniz enerji miktarı büyük ölçüde türbinin süpürme alanına bağlı. Dolayısıyla süpürülen daire ne kadar büyük olursa, o kadar fazla enerji elde edebilirsiniz. Konu daire ve alan olunca kanatlardaki bir metrelik büyüme bile son derece büyük etkiye sahip oluyor.

    Şöyle açıklayalım: Türbininizin çapı 20 metre ise ve bu çapa bir metre daha eklerseniz, yaklaşık 34 metrekare ek süpürme alanı kazanırsınız. Ancak türbininiz 50 m çapa sahipse, ekstra bir metre çap eklemek yaklaşık 79 metrekare ekstra süpürme alanı sağlar, çünkü bu ekstra kanat uzunluğu daha büyük bir daireyi süpürüyor. İşin bir de maliyet tarafı var. Denize kurulan sistemlerin şebekeye bağlanması gerekiyor. Zaten kurulum son dere maliyetliyken çok sayıda türbini şebekeye bağlamak ekstra maliyet anlamına geliyor. Dolayısıyla çok sayıda türbin yerine çok daha büyük ve az türbin tercih ediliyor. Bu nedenle, bu türbinlerin büyüklüğü kesinlikle çılgınca bir hal alıyor.

    Çin, tarihin en büyük rüzgar türbinini inşa ediyor! Tam Boyutta Gör
    Halihazırda kurulu olan ve enerji üreten en büyük rüzgar türbini Goldwind’in GWH252-16MW türbini konumunda. Türbinin rotor çapı 252 metre ve yaklaşık olarak 50.000 metrekarelik bir süpürme alanına sahip. Şu anda CSSC tarafından inşa edilmekte olan H260-18MW türbini, 260 metre çap ve 53.000 metrekarelik bir süpürme alanı için 128 metre uzunluğunda kanatlar kullanıyor. Bu sayıları da kafalarda hayal etmek zor. Basitçe bu, 42.4 Olimpik yüzme havuzu anlamına geliyor.

    MingYang'ın yukarıda resmi görülen tayfuna dayanıklı MYSE 18.X-28X modeli ise 140 m'lik kanatlar kullanarak 66.052 metrekarelik (52,8 Olimpik yüzme havuzu) bir süpürme alanına sahip olacak.

    22 MW ve Eyfel Kulesi büyüklüğünde rüzgar türbini

    Bloomberg'e göre, MingYang tarafından 2025 yılı için önerilen yeni türbin, 22 MW'lık bir güç çıkışına ve 310 metre üzerinde bir rotor çapına sahip olacak. Bu da en az 75.477 metrekarelik (60 olimpik yüzme havuzu) bir süpürme alanına karşılık gelecek.

    Kanat uçlarının suyun dışında kalmasını sağlamak için biraz boşluk eklediğinizde, muhtemelen Paris'teki 324 metrelik Eyfel Kulesi'nden daha uzun bir şeye bakıyor olacağız. Bu kadar büyük hareketli parçaları olan başka bir şey düşünebiliyor musunuz? Madencilik endüstrisindeki mega makineler bile bu boyutlara yanaşamıyor. Dolayısıyla bu devasa açık deniz rüzgâr türbinlerinin yanından bir tekne gezintisi yapmak, daha önce benzeri görülmemiş bir insan deneyimi sunacak diyebiliriz.

    Kaynakça https://newatlas.com/energy/mingyang-22mw-massive-turbine/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-19/offshore-wind-turbines-will-soon-be-eiffel-tower-sized
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    salih_47 5 saat önce

    yeter artık çıkma önüme yeter

    S
    saçmalama gel buraya 1 hafta önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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