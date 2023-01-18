Tesla yöneticisinden sansasyonel itiraf: 2016'daki otopilot reklamı düzmeceydi

Tam Boyutta Gör Elon Musk sıklıkla Tesla'nın elektrikli otomobillerinde yer alan otopilot teknolojisini övüyor. Fakat şirketin otopilot yazılım direktörü Ashok Elluswamy, ölümle sonuçlanan bir Tesla kazasıyla ilgili duruşmada, sansasyonel bir itirafta bulundu.

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Elluswamy, 2016'da yayınlanan ve hala şirketin web sitesinde mevcut olan otopilot videosunun düzmece olduğunu söyledi. Yayınlanan görüntülerde sürücü koltuğundaki kişinin yalnızca yasal nedenlerle orada olduğu Model X'in hiçbir insan müdahalesi olmadan kendi kendine gittiği iddia ediliyordu.

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O dönem Elon Musk söz konusu videoyu Twitter hesabında paylaşarak Tesla elektrikli otomobilin şehir sokaklarında ve otoyollarda nasıl tamamen kendi başına gittiğini ve ardından park yeri bulduğunu gururla göstermişti. Ancak yıllar sonra bu görüntülerin kurgulandığı ve bu nedenle yanıltıcı olduğu ortaya çıktı.

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Otopilot sisteminin yeteneklerini sergilemek için hazırlanan videoda elektrikli araç yollarda kendi kendine ilerliyor, trafik ışıklarını dikkate alıyor, engellerden kaçınıyor ve sonunda bir park yeri bularak giriyordu. Tesla kıdemli mühendisi mahkeme ifadesi sırasında bu videoda gösterilen Tesla Model X'in esasında patentli otopilot teknolojisini kullanmadığını söyledi.

Elluswamy'nin ifadesine göre sistemin yeteneklerini gösteren videonun çekilmesini ve kamuoyuna gösterilmesini talep eden Elon Musk'tı. Araç sisteme yüklenen 3 boyutlu haritaları dikkate alarak önceden programlanmış bir yol boyunca ilerledi. Hatta otopilotun o zamanki mevcut sürümü trafik ışıklarına nasıl tepki vereceğini bile bilmiyordu.

Tam Boyutta Gör Tesla yöneticisi ayrıca hızlanma ve frenlemenin sürücü koltuğundaki kişi tarafından mı yoksa otomobilin kendisi tarafından mı kontrol ettiğini hatırlamadığını belirtti. Elluswamy'ye göre videonun hazırlanmasındaki amaç otopilotun 2016'da neler sunduğunu sergilemek değil, sisteme neyin dahil edilmesinin mümkün olduğunu göstermekti.

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