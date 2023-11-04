Çin, 2025 yılına kadar gelişmiş insansı robotlar üretmeyi planlıyor

Bloomberg'in haberine göre ilgili hükümet planı bu hafta yayınlandı. Çinli yetkililer robotik ve ilgili sektörlerde uzmanlaşmış genç Çinli şirketlere mali destek sağlamayı amaçlıyor. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göre hükümet, Çinli şirketlerin önümüzdeki iki yıl içindesensör teknolojisi, hareket kontrolü ve insan-makine etkileşimi alanlarında atılımlar yapmasını bekliyor. Ülke yetkilileri, şirketleri bu alanda yapay zekayı daha aktif kullanmaya ve ince motor becerileri açısından daha maharetli insan eli ve ayağı şeklinde manipülatörler geliştirmeye teşvik ediyorlar.
@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.