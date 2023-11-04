Çin, 2025 yılına kadar gelişmiş insansı robotlar üretmeyi planlıyor

Tam Boyutta Gör Elon Musk zaman zaman Tesla'nın insansı robotu Optimus'u geliştirmedeki ilerlemesini gösteriyor ve gelecek yıldan itibaren üretime başlamayı umuyor. ABD'li Boston Dynamics ise bu alanda çok daha önceden iyi bir ilerleme kaydetmişti. Hal böyle olunca da rekabette geride kalmak istemeyen Çin, yerli şirketlere 2025 yılına kadar insansı robot üretiminde uzmanlaşma görevi verdi ve bu şirketlere destek sağlayacağını açıkladı.

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İki yıl içinde atılım bekleniyor

Bloomberg'in haberine göre ilgili hükümet planı bu hafta yayınlandı. Çinli yetkililer robotik ve ilgili sektörlerde uzmanlaşmış genç Çinli şirketlere mali destek sağlamayı amaçlıyor. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göre hükümet, Çinli şirketlerin önümüzdeki iki yıl içinde sensör teknolojisi, hareket kontrolü ve insan-makine etkileşimi alanlarında atılımlar yapmasını bekliyor. Ülke yetkilileri, şirketleri bu alanda yapay zekayı daha aktif kullanmaya ve ince motor becerileri açısından daha maharetli insan eli ve ayağı şeklinde manipülatörler geliştirmeye teşvik ediyorlar.

Tam Boyutta Gör Çinli yetkililer 2027 yılına kadar öğrenebilen, mantıksal çıkarımlar yapabilen ve evrim geçirebilen yerli üretim robotlar görmek istiyor. Hükümet, gelişimin bu aşamasında robotik endüstrisini desteklemek için istikrarlı tedarik zincirlerinin oluşturulmasına katılacak. Üç yıl önce Güney Koreli Hyundai Motor, 1,1 milyar dolar ödeyerek en gelişmiş insansı robotları geliştiren ABD şirketi Boston Dynamics'in kontrolünü ele geçirmişti. Dolayısı ile Çinli yetkililer ülkenin bu alanda jeopolitik rakiplerinin gerisinde kalmasını istemiyor.

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Çin, 2025 yılına kadar gelişmiş insansı robotlar üretecek