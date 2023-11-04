Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, 2025 yılına kadar gelişmiş insansı robotlar üretmeyi planlıyor

    Yıllardır yapay zekadan kuantum bilişime kadar en ileri teknolojilerde liderliği ele geçirme hırsıyla yanıp tutşan Çin, şimdi de gözünü bilimkurgu nitelikleri taşıyan bir başka alana dikti.
    Çin, 2025 yılına kadar gelişmiş insansı robotlar üretecek Tam Boyutta Gör
    Elon Musk zaman zaman Tesla'nın insansı robotu Optimus'u geliştirmedeki ilerlemesini gösteriyor ve gelecek yıldan itibaren üretime başlamayı umuyor. ABD'li Boston Dynamics ise bu alanda çok daha önceden iyi bir ilerleme kaydetmişti. Hal böyle olunca da rekabette geride kalmak istemeyen Çin, yerli şirketlere 2025 yılına kadar insansı robot üretiminde uzmanlaşma görevi verdi ve bu şirketlere destek sağlayacağını açıkladı.

    İki yıl içinde atılım bekleniyor

    Bloomberg'in haberine göre ilgili hükümet planı bu hafta yayınlandı. Çinli yetkililer robotik ve ilgili sektörlerde uzmanlaşmış genç Çinli şirketlere mali destek sağlamayı amaçlıyor. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na göre hükümet, Çinli şirketlerin önümüzdeki iki yıl içinde sensör teknolojisi, hareket kontrolü ve insan-makine etkileşimi alanlarında atılımlar yapmasını bekliyor. Ülke yetkilileri, şirketleri bu alanda yapay zekayı daha aktif kullanmaya ve ince motor becerileri açısından daha maharetli insan eli ve ayağı şeklinde manipülatörler geliştirmeye teşvik ediyorlar.

    Çin, 2025 yılına kadar gelişmiş insansı robotlar üretecek Tam Boyutta Gör
    Çinli yetkililer 2027 yılına kadar öğrenebilen, mantıksal çıkarımlar yapabilen ve evrim geçirebilen yerli üretim robotlar görmek istiyor. Hükümet, gelişimin bu aşamasında robotik endüstrisini desteklemek için istikrarlı tedarik zincirlerinin oluşturulmasına katılacak. Üç yıl önce Güney Koreli Hyundai Motor, 1,1 milyar dolar ödeyerek en gelişmiş insansı robotları geliştiren ABD şirketi Boston Dynamics'in kontrolünü ele geçirmişti. Dolayısı ile Çinli yetkililer ülkenin bu alanda jeopolitik rakiplerinin gerisinde kalmasını istemiyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 11 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    candy crush dükkana bağlanmıyor autocad crack yakalandı behzat ç sansürsürsüz izle ptt kargo şikayet yatay geçiş nasıl yapılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi 12
    Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız