Elon Musk’a göre Starlink yakında para kazanmaya başlayacak

Starlink, kritik eşiğe ulaştı
CEO’su olduğu Tesla ile ulaşım ihtiyacını gören ve yine sahibi olduğu sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden bu haberi duyuran Musk, Starlink'in "şu anda tüm aktif uyduların çoğunluğunu oluşturduğunu ve önümüzdeki yıla kadar Dünya'dan kümülatif olarak tüm uyduların çoğunluğunu fırlatmış olacağını" da sözlerine ekledi.
SpaceX başkanı ve işletme müdürü Gwynne Shotwell bu yılın başlarında Starlink'in 2022'de nakit akışının pozitif olduğu bir çeyreğe ulaştığını söyleyerek ekonominin daha öngörülebilir hale geldiğine dair bir ipucu vermişti. Starlink'in mega takımyıldızı şu anda yaklaşık 5.000 uydudan oluşuyor ve bunların tamamı SpaceX roketleri tarafından fırlatılıyor. Bu dikey entegrasyon, şirketin Starlink ağını bu kadar agresif oranlarda genişletmesinin ve rakiplerini çok geride bırakan bir hızda büyütebilmesinin anahtarı oldu.
İlk operasyonel Starlink uydusunu 2019 yılında fırlatan şirket, o zamandan bu yana 2 milyon aboneye ulaştı. Müşterilerine denizcilikten havacılığa kadar her alanda kapsam sunan Starlink, Ukrayna'daki savaş ve daha yakın zamanda İsrail ile Hamas arasındaki savaş da dahil olmak üzere uluslararası çatışmalardaki rolü nedeniyle haberlere konu oldu. SpaceX kısa bir süre önce Starlink'in Starshield adlı savunma odaklı bir versiyonunu kurmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.