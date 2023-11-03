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    Elon Musk’a göre Starlink yakında para kazanmaya başlayacak

    Elon Musk’ın uzay tabanlı idealleriyle ilgilenen SpaceX ve Starlink, büyümeye devam ediyor. Musk, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Starlink’in başa baş noktasına ulaştığını duyurdu.
    Elon Musk’a göre Starlink yakında para kazanmaya başlayacak Tam Boyutta Gör
    SpaceX CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şirketin bünyesinde bulunan Starlink'in başabaş nakit akışına ulaştığını duyurdu. Uydu tabanlı internet hizmeti sağlayan Starlink, sadece dört yıl için bu iddialı planı gerçekleştirmeye hızla yaklaşırken işin ekonomi tarafında da kritik eşiğe ulaşması dikkat çekici.

    CEO’su olduğu Tesla ile ulaşım ihtiyacını gören ve yine sahibi olduğu sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden bu haberi duyuran Musk, Starlink'in "şu anda tüm aktif uyduların çoğunluğunu oluşturduğunu ve önümüzdeki yıla kadar Dünya'dan kümülatif olarak tüm uyduların çoğunluğunu fırlatmış olacağını" da sözlerine ekledi.

    Elon Musk’a göre Starlink yakında para kazanmaya başlayacak Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Musk, başabaş noktasına ulaşmanın çeyrek dönem için mi yoksa belirli bir zaman dilimi için mi olduğun belirtmedi. Ne olursa olsun, bu başarı SpaceX'in Starlink'i halka arz yoluyla halka açmaya girişip girişmeyeceği sorusunu doğuruyor. Geçtiğimiz dönemlerde Musk, nakit akışı öngörülebilir hale geldiğinde bunun olacağını söylemişti.

    SpaceX başkanı ve işletme müdürü Gwynne Shotwell bu yılın başlarında Starlink'in 2022'de nakit akışının pozitif olduğu bir çeyreğe ulaştığını söyleyerek ekonominin daha öngörülebilir hale geldiğine dair bir ipucu vermişti. Starlink'in mega takımyıldızı şu anda yaklaşık 5.000 uydudan oluşuyor ve bunların tamamı SpaceX roketleri tarafından fırlatılıyor. Bu dikey entegrasyon, şirketin Starlink ağını bu kadar agresif oranlarda genişletmesinin ve rakiplerini çok geride bırakan bir hızda büyütebilmesinin anahtarı oldu.

    İlk operasyonel Starlink uydusunu 2019 yılında fırlatan şirket, o zamandan bu yana 2 milyon aboneye ulaştı. Müşterilerine denizcilikten havacılığa kadar her alanda kapsam sunan Starlink, Ukrayna'daki savaş ve daha yakın zamanda İsrail ile Hamas arasındaki savaş da dahil olmak üzere uluslararası çatışmalardaki rolü nedeniyle haberlere konu oldu. SpaceX kısa bir süre önce Starlink'in Starshield adlı savunma odaklı bir versiyonunu kurmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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