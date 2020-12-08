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    Çin; 28nm döküm sistemi geliştirdi

    Çinli SMEE firması derin ultraviyole litografi – DUV ile üretim yapabilecek bir sistem geliştiriyor. 28nm sürecindeki sistem 2021 yılının sonlarında devreye girecek.
    2 hf.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    1

    Çin; 28nm döküm sistemi geliştirdi
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    Ağır ABD ambargosu altında şu an için yonga tasarlama veya bu yongaları dökme imkanı pek kalmayan Çin yoğun bir şekilde alternatif arıyor. İlk etapta ABD ekipmanlarından arınmış bir döküm tesisi kurmak isteyen Çin ilk adımı attı.

    Kendi döküm aracını üretiyor

    Normalde Çin’de yonga dökümü yapan firmalar mevcuttu ancak kara listeye alınınca Batılı firmalardan sistem tedarik edemediler. Son olarak Çinli SMIC firmasının 14nm seviyesinden öteye gidemediği haberleri gelmişti.

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    Şimdi ise Çin kendi döküm ekipmanını üretme adımını atmış durumda. SMEE firması derin ultraviyole olarak tanımlanan DUV litografi tarayıcısı geliştirdiğini duyurdu. Desenleri silikon plakalar üzerine işleyen DUV tarayıcısı 28nm sürecinde döküm yapacak.

    Hali hazırda TSMC’nin daha verimli ve hızlı EUV litografisini kullandığını belirtelim. Üstelik firma 5nm sürecinde üretime de çoktan başladı. Bununla birlikte Çin için çok önemli bir adım zira litografi tarayıcısı dendiği zaman Hollandalı ASML’nin eline su dökebilen yok.

    SMEE firması döküm sistemini en geç 2021 sonlarına yetiştirmek istiyor. Bu dönemden sonra Çinli yonga tasarımcıları 28nm sürecinde üretime başlayabilecek. Yavaş yavaş süreçler geliştirilirse bir kaç yıl içerisinde Çin yeniden oyuna dönebilir.



    https://www.techpowerup.com/275653/china-develops-tools-for-28-nm-silicon-manufacturing Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amerika bu yaptırım muhabbeti ile aslında iyilik yapıyor farkında değil.
    Biz zamanında yalvar yakar istediğimiz silahları yaptık, Çinliler de işlemci.
    İnşaallah biz de işlemci yapacak duruma geliriz bir gün.
    Amerika bu yaptırım muhabbeti ile aslında iyilik yapıyor farkında değil. Biz zamanında yalvar yakar istediğimiz silahları yaptık, Çinliler de işlemci. ...
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    3 Yanıt Yanıtla +23
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    Feyzuli 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    45NM olsa bile memleketim üretebilse keşke. Devlet kurumlarında, eğitimde ve ofis işleri için yeterli olur... Olağan üstü getirisini ve cepte kalacak maddi oranı söylemiyorum bile.
    45NM olsa bile memleketim üretebilse keşke. Devlet kurumlarında, eğitimde ve ofis işleri için yeterli olur... Olağan üstü getirisini ve cepte kalacak maddi oran...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şimdi düşünüyorum kaale alıp şuna cevap vereyim mi?
    Şimdi desen ki "O silahlar sayesinde tam bağımsız olacaksın. Doğu Akdeniz ve diğer yerlerdeki haklarını koruyacaksın, ekonomin de daha sonra dolayısıyla kalkınacak zamanla, kendi ayakların üzerinde durabildiğin için dışarıdan gelen her türlü saldırı da artık işlemeyecek"
    Anlayacak mı?
    Yok..
    Aman boşver ya..
    Şimdi düşünüyorum kaale alıp şuna cevap vereyim mi? Şimdi desen ki "O silahlar sayesinde tam bağımsız olacaksın. Doğu Akdeniz ve diğer yerlerdeki haklarını ...
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    Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    setek01 (Sedat T********) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2012 de nivida kepler mimarisi gpular çıkmıştı sanırım. 32nm hala iş gören x86 2600k ve mobil platformda Samsung note2 gibi örnekler mevcut. Çin aynı zamanda x86 lisansına da sahipti.

    Ancak konu başlığından benim anladığım, mesele işlemci olmasa gerek. Keza başarılı işlemci ve yonga tasarımı daha zorlu bir süreç diye düşünüyorum.

    Halk cumhuriyeti olmayan Han ulusu devleti olan bir adacık var malum. Çin Cumhuriyeti ya da çok bilinen adıyla, Tayvan. Şimdi bunlar da Çinli yani demeye getirmiyorum. Bunlar Halk Cumhuriyetinden hazzetmeyen komunist görünümlü liberal olmayan, hakiki liberal Çinliler.

    Stoklar yetişmiyor, üretim yetmiyor ve öyle ya da böyle mevcutta dünyanın en büyük 2. ekonomisinden bahsediyoruz. Kaynak imkanlarını ve teknolojilerini hor görmezsek mevcutta ulaşılmış olan teknolojiyi yakalamalarının 8 yıl süreceğini düşünmüyorum
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    Guaire (Tayfun ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kendi silahını yapabilmek ve tam bağımsızlık bir ekonomik başarı getiriyor olsa idi Sovyetler Birliği dağılmaz, Rus kadınları Türkiye gibi ülkelerde iş aramazdı.

    Rusya hala silah yapıyor, üstüne dünyanın en büyük doğal zenginliklerine sahip ülkelerinden birisi, üstüne nükleer güç, ordu ve BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olması gibi avantajlarına rağmen zenginleşemiyor.

    At yalanını...
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    D.G.O 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Guaire
    haci birak ya. palavra herseyeleri. ikocugum birde bloklamis.

    bak ilk mesajimda yazmistim. amerika`nin koreye yaptiridigi fuzelerden birkac sene sonra biz yapiyoruz. hava savunma fuzesinin linkini de koydum, ne hikmetse bizimkiler de koreden yine 2 3 sene sonra fuze yapmislar.





    Vallahi inanilmaz basari. kore`den bize dogru esiyor herhalde
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    TSMC'de ABD üretimi makinalar kullanılıyor bu yüzden Huawei gibi firmalara ambargo koyuyor TSMC'de çip ürettirmiyor.
    Adamlar kendi tesislerini kurmuş. Kimseye bağımlı olmadan, "eyvallah demeden kendi çiplerini üretecekler. 28 nm ile başladılar gerisi illaki gelir.
    Birşeyleri de keşke anlayıp dinleyip yorum yapsaydınız ne güzel olurdu.
    Yanıtla +3
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    zero fear 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Buradakiler ABD donanımlarını allayıp pullayıp piyasaya sürüyor diye Çin'i öve öve uçuruyorlardı, adamlar daha 2021 yılında 28 nm döküm tesisi kuracakmış Düşünün Tayvan'ın bile TSMC'i var

    Çin asla inovasyonun merkezi olamayacak. Tersine mühendislik ile bir yere kadar
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) zero fear
    Aynen öyle bu herifler Huawei'nin bir tarafını yalamaktan duramıyordu geçen Uygur Türklerini kontrol eden yüz tanıma sistemi projesinde oldukları ortaya çıktı. Bu çekik gözlüler 5000 yıl önce de en büyük düşmanımızdı sinsi sinsi planlar yaparlarda günümüzde de aynı sinsi planları yapıyorlar Ticaret yolları en büyük kanıtı liman yol yaptırdığı ülkeleri borca batırarak o yolları ve limanları 50 yıllığına sahipleniyorlar...
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    Rindaman ( -) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çaresizseniz çare sizsiniz.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şimdi düşünüyorum kaale alıp şuna cevap vereyim mi?
    Şimdi desen ki "O silahlar sayesinde tam bağımsız olacaksın. Doğu Akdeniz ve diğer yerlerdeki haklarını koruyacaksın, ekonomin de daha sonra dolayısıyla kalkınacak zamanla, kendi ayakların üzerinde durabildiğin için dışarıdan gelen her türlü saldırı da artık işlemeyecek"
    Anlayacak mı?
    Yok..
    Aman boşver ya..
    Yanıtla +6
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    Feyzuli 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    45NM olsa bile memleketim üretebilse keşke. Devlet kurumlarında, eğitimde ve ofis işleri için yeterli olur... Olağan üstü getirisini ve cepte kalacak maddi oranı söylemiyorum bile.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    | OMG! | 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Feyzuli
    Şu an gördüğüm kadarıyla herhangi bir donanım başarımız yok. Yazılım tarafında daha başarılıyız donanımdan.

    Keşke dediğiniz gibi 10 sene öncenin teknolojisi olsa ama bizim olsa, o da gelişir yavaş yavaş
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kötü ev sahibi, kiracıyı ev sahibi yaparmış derler. Bu da o hesap. Çin'in ekonomik gücü de, kalifiye iş gücü de, tersine mühendislik deneyimi de epey var. Sen adamları oyun dışında bırakmaya çalışırsan, adamlar da kendi ayakları üstünde bir şekilde durmak için çabalar. Baktılar kendi oyunlarında adamları yenemiyorlar, oyun dışı bırakmaya kalktılar. E sen de huawei gibi xiaomi gibi daha uygun fiyata kaliteli telefonlar üret, sen de 5g teknolojisini önceden geliştirmeye çalış. Şimdi ne oldu, adamlar koca bir ekosistem oluşturmaya başladı. Oyun içinde bir rakip iken artık komple oyuna rakip olma yolunda gidiyor. Adamlar bir de dünya nüfusunun yaklaşık 6 da 1 ine sahipler. Devasa bir piyasa. Neyse yesinler bir birlerini, bu süreçte oradan buradan düşen teknolojileri yakalayıp biz de kendimizi geliştirsek kârdır.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben güzel teknik bir makale okurken bu tarz bir kalıp kalıp kullanılması hoş durmuyor " Hollandalı ASML’nin eline su dökebilen yok."
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Amerika bu yaptırım muhabbeti ile aslında iyilik yapıyor farkında değil.
    Biz zamanında yalvar yakar istediğimiz silahları yaptık, Çinliler de işlemci.
    İnşaallah biz de işlemci yapacak duruma geliriz bir gün.
    2 Yanıt Yanıtla +23
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    D.G.O 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    Bu kafa ile hiz kesmeden devam.

    Hukumetin nedense kullanilan parca adeti olarak degilde hacim olarak %70lerden bahsettigi icin senin gibilerinin bunlarlar boburlenmesi bitmez.


    Islemcilerinden, tum algilayicilarina kadar hepsi kanada, hollnda, norvec, amerika bazli firmalar. Ilk bas hollanda ambargo koydu hani reisinin hollandaya atarlandigi donemde, sonra `dis guc hollanda`. Ama yine utanmadan o kufur ettiginiz batidan, Kanada`dan alindi kamera. Sonra Kanada ambargo koyunca `eyyy kanada` ... simdi cin yapimi kameralar ile ugrasiliyor. bu is goruldugu gibi kolay degil. cin bile o kadar beyine, kabiliyete ragmen 3 senede ancak 28 nm uretebiliyorsa bu iste 10 nm gormesine 20 sene var. ama senin gibiler hala ne konursa yemekte onune.

    Yok som , yok mini lazer kiti vs. Bunlar da koreden alinma. Kore`de amerika`dan aliyor. yani anlasilmayacak durum degil. Amerika ilk elden kore ve turkiyeyi silahlandirsa, dogu blokunun eline koz verir. Amerika bunu bildigi icin yandan yundan piyon hukumetlerine guc sagliyor. Cine karsi kore ve japonya. Rusya`ya karsi bizi silahlandiriyor bu sekilde.

    yani yine birilerinin arka bahcesinde dolaniyoruz ama senin gibiler dagda avci kurt saniyor kendini.

    Amerika`nin koreye urettirdigi JSOM veya SOM dediginiz fuze




    bu alttaki de lazer gudumlu bomna. ne hikmetse 2 sene sonra bizimkiler de reklamini yapmaya basladilar.




    ve bunun gibileri.

    Bak alta muhtemelen 2 sene sonra bizim de cikaracagimiz 800km menzilli roketleri koyuyorum. 2 sene sonra alintilarsin.


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    Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi ) ilkerinanç
    28nm den 5nm ye gelinmesi 10 yıldan fazla buldu Çin daha verimsiz teknoloji ile bir kaç yılda yetişeceğini düşünmek komiklik olur daha Biden 'ın yapacağı yaptırımları bekleyin ;)
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