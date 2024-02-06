Çin, ABD kısıtlamalarına rağmen çip üretimini artırıyor

Tam Boyutta Gör Financial Times'ın bugün geçtiği habere göre Çinli yonga üreticileri, ABD'nin ileri teknolojiler geliştirmelerini engelleme çabalarına rağmen bu yılın başlarında yeni nesil yongaları, en azından akıllı telefonlar için, üretmeyi planlıyor. Ülkenin en büyük yonga üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corp veya kısaca SMIC’in Huawei tarafından tasarlanan yongaları seri olarak üretmek üzere Şanghay'da yeni yarı iletken üretim hatları kurduğu belirtiliyor.

Çin, çip üretimini artırmaya çalışıyor

Çin, halihazırda yarı iletken üretiminde ciddi bir atılım yapıyor ancak gerçekliği tam olarak anlamak için doğru okumalar yapmak gerekiyor. Bizleri takip ediyorsanız Hollandalı litografi araçları üreticisi ASML’nin çip üretimi konusunda neredeyse tekel olduğunu biliyorsunuzdur. Çin, ABD’nin yaptırımları sonrasında ilk başlarda ASML’nin gelişmiş EUV litografi makinelerine erişimi kaybetti, bu makinelerle 3nm sürecinde üretim yapmak mümkün. Ancak geçtiğimiz haftalarda Hollanda, ABD ile yapılan görüşmeler sonucunda Çin’e daha önceki nesil olan DUV ekipman satışını da durdurdu. Ancak Çin’in bu engelleme gelmeden önce yüklü miktarda DUV makineleri -spesifik olarak NXT:2050i ve NXT:2100i- stokladığı ortaya çıkmıştı.

Konumuza dönecek olursak SMIC’in 5 nanometrelik çipler üretmek için mevcut ABD ve Hollanda yapımı ekipman stokunu kullanmayı hedeflediği belirtiliyor. DUV yani derin ultraviyole tekniğiyle 5nm sürecinde üretim yapmak mümkün. SMIC, elindeki ekipmanlarla zaten 7nm sürecinde seri olarak üretilen ve Mate 60 serisine güç veren Kirin 9000s’i üretmişti. Mate 70 ailesinin lansman tarihi yaklaşırken, Kirin 9000S'in yeteneklerini her yönden aşan önemli ölçüde daha yetenekli ve verimli bir silikonun varlığından söz ediliyor ki bunu muhtemelen 5nm sürecinden çıkan bir yineleme olarak görebiliriz.

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Bilmeyenler için, ABD'li şirketlerin özel bir lisans olmadan SMIC'e teknoloji sağlaması Washington tarafından kısıtlanıyor çünkü Çin ordusuyla yaptığı iddia edilen çalışmalar Amerikan ulusal güvenliğine tehdit olarak görülüyor. Bu kısıtlamalarla karşı karşıya kalan Çin hükümeti, kendi kendine yeten bir yarı iletken tedarik zinciri geliştirmek için büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor.

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Çin, ABD kısıtlamalarına rağmen çip üretimini artırıyor