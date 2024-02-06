Çin, ABD kısıtlamalarına rağmen çip üretimini artırıyor

Çin, çip üretimini artırmaya çalışıyor
Çin, halihazırda yarı iletken üretiminde ciddi bir atılım yapıyor ancak gerçekliği tam olarak anlamak için doğru okumalar yapmak gerekiyor. Bizleri takip ediyorsanız Hollandalı litografi araçları üreticisi ASML’nin çip üretimi konusunda neredeyse tekel olduğunu biliyorsunuzdur. Çin, ABD’nin yaptırımları sonrasında ilk başlarda ASML’nin gelişmiş EUV litografi makinelerine erişimi kaybetti, bu makinelerle 3nm sürecinde üretim yapmak mümkün. Ancak geçtiğimiz haftalarda Hollanda, ABD ile yapılan görüşmeler sonucunda Çin’e daha önceki nesil olan DUV ekipman satışını da durdurdu. Ancak Çin’in bu engelleme gelmeden önce yüklü miktarda DUV makineleri -spesifik olarak NXT:2050i ve NXT:2100i- stokladığı ortaya çıkmıştı.
Konumuza dönecek olursak SMIC’in 5 nanometrelik çipler üretmek için mevcut ABD ve Hollanda yapımı ekipman stokunu kullanmayı hedeflediği belirtiliyor. DUV yani derin ultraviyole tekniğiyle 5nm sürecinde üretim yapmak mümkün. SMIC, elindeki ekipmanlarla zaten 7nm sürecinde seri olarak üretilen ve Mate 60 serisine güç veren Kirin 9000s’i üretmişti. Mate 70 ailesinin lansman tarihi yaklaşırken, Kirin 9000S'in yeteneklerini her yönden aşan önemli ölçüde daha yetenekli ve verimli bir silikonun varlığından söz ediliyor ki bunu muhtemelen 5nm sürecinden çıkan bir yineleme olarak görebiliriz.
Bilmeyenler için, ABD'li şirketlerin özel bir lisans olmadan SMIC'e teknoloji sağlaması Washington tarafından kısıtlanıyor çünkü Çin ordusuyla yaptığı iddia edilen çalışmalar Amerikan ulusal güvenliğine tehdit olarak görülüyor. Bu kısıtlamalarla karşı karşıya kalan Çin hükümeti, kendi kendine yeten bir yarı iletken tedarik zinciri geliştirmek için büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.