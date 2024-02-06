Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin, ABD kısıtlamalarına rağmen çip üretimini artırıyor

    Çinli yonga üreticisi SMIC’in Huawei için 5nm sürecini içerecek yeni bir üretim hattı kurduğu belirtiliyor. Bu durum, ABD yaptırımları altında Çin’in üretimini artırma gücünü gösteriyor.
    Çin, ABD kısıtlamalarına rağmen çip üretimini artırıyor Tam Boyutta Gör
    Financial Times'ın bugün geçtiği habere göre Çinli yonga üreticileri, ABD'nin ileri teknolojiler geliştirmelerini engelleme çabalarına rağmen bu yılın başlarında yeni nesil yongaları, en azından akıllı telefonlar için, üretmeyi planlıyor. Ülkenin en büyük yonga üreticisi Semiconductor Manufacturing International Corp veya kısaca SMIC’in Huawei tarafından tasarlanan yongaları seri olarak üretmek üzere Şanghay'da yeni yarı iletken üretim hatları kurduğu belirtiliyor.

    Çin, çip üretimini artırmaya çalışıyor

    Çin, halihazırda yarı iletken üretiminde ciddi bir atılım yapıyor ancak gerçekliği tam olarak anlamak için doğru okumalar yapmak gerekiyor. Bizleri takip ediyorsanız Hollandalı litografi araçları üreticisi ASML’nin çip üretimi konusunda neredeyse tekel olduğunu biliyorsunuzdur. Çin, ABD’nin yaptırımları sonrasında ilk başlarda ASML’nin gelişmiş EUV litografi makinelerine erişimi kaybetti, bu makinelerle 3nm sürecinde üretim yapmak mümkün. Ancak geçtiğimiz haftalarda Hollanda, ABD ile yapılan görüşmeler sonucunda Çin’e daha önceki nesil olan DUV ekipman satışını da durdurdu. Ancak Çin’in bu engelleme gelmeden önce yüklü miktarda DUV makineleri -spesifik olarak NXT:2050i ve NXT:2100i- stokladığı ortaya çıkmıştı.

    Konumuza dönecek olursak SMIC’in 5 nanometrelik çipler üretmek için mevcut ABD ve Hollanda yapımı ekipman stokunu kullanmayı hedeflediği belirtiliyor. DUV yani derin ultraviyole tekniğiyle 5nm sürecinde üretim yapmak mümkün. SMIC, elindeki ekipmanlarla zaten 7nm sürecinde seri olarak üretilen ve Mate 60 serisine güç veren Kirin 9000s’i üretmişti. Mate 70 ailesinin lansman tarihi yaklaşırken, Kirin 9000S'in yeteneklerini her yönden aşan önemli ölçüde daha yetenekli ve verimli bir silikonun varlığından söz ediliyor ki bunu muhtemelen 5nm sürecinden çıkan bir yineleme olarak görebiliriz.

    Bilmeyenler için, ABD'li şirketlerin özel bir lisans olmadan SMIC'e teknoloji sağlaması Washington tarafından kısıtlanıyor çünkü Çin ordusuyla yaptığı iddia edilen çalışmalar Amerikan ulusal güvenliğine tehdit olarak görülüyor. Bu kısıtlamalarla karşı karşıya kalan Çin hükümeti, kendi kendine yeten bir yarı iletken tedarik zinciri geliştirmek için büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    devletten özele yatay geçiş ekstazinin kullananların yorumları en iyi kilo aldıran antidepresanlar hyundai bayon kronik sorunlar hidrojen peroksit elime döküldü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A15
    Samsung Galaxy A15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    PLANET-AXIS
    PLANET-AXIS
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız