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    Çin'de 132 kişiyi taşıyan bir Boeing 737 düştü

    China Eastern Airlines'ın bir Boeing 737 uçağı, kalkışından yaklaşık bir saat sonra dağlık bir bölgeye düştü. Uçakta 132 kişinin olduğu belirtiliyor.            
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    Çin'de 132 kişiyi taşıyan bir Boeing 737 düştü
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    Çin Sivil Havacılık İdaresi(CAAC), 132 kişiyi taşıyan China Eastern Airlines'a ait olduğu belirtilen bir uçağın Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinde düştüğünü duyurdu. Kazanın neden kaynakladığı henüz bilinmiyor.

    Ölü sayısı bilinmiyor

    CAAC yaptığı duyuruda, Kunming'den Guangzhou'ya gerçekleştirilmesi planlanan bir seferde China Eastern Airlines'a ait bir Boeing 737 uçağının Guangxi bölgesindeki Wuzhou şehri yakınlarında düştüğü belirtildi. Açıklamada uçakta 123 yolcu ve 9 uçuş mürettebatı olduğu söylenildi.

    Kazanın sebebi henüz bilinmezliğini korurken ölü ve yaralı sayısı da netleşmiş değil. China Eastern Airlines, henüz kazaya dair bir açıklama yayınlamadı.

    Yaşanan bu kazadan önce ülkede gerçekleşen son büyük uçak kazası Ağustos 2010'da gerçekleşmişti ve 42 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 8 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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