Çin'de 132 kişiyi taşıyan bir Boeing 737 düştü

Çin Sivil Havacılık İdaresi(CAAC), 132 kişiyi taşıyan China Eastern Airlines'a ait olduğu belirtilen bir uçağın Çin'in güneyindeki Guangxi bölgesinde düştüğünü duyurdu. Kazanın neden kaynakladığı henüz bilinmiyor.
Ölü sayısı bilinmiyor
CAAC yaptığı duyuruda, Kunming'den Guangzhou'ya gerçekleştirilmesi planlanan bir seferde China Eastern Airlines'a ait bir Boeing 737 uçağının Guangxi bölgesindeki Wuzhou şehri yakınlarında düştüğü belirtildi. Açıklamada uçakta 123 yolcu ve 9 uçuş mürettebatı olduğu söylenildi.
Kazanın sebebi henüz bilinmezliğini korurken ölü ve yaralı sayısı da netleşmiş değil. China Eastern Airlines, henüz kazaya dair bir açıklama yayınlamadı.
Yaşanan bu kazadan önce ülkede gerçekleşen son büyük uçak kazası Ağustos 2010'da gerçekleşmişti ve 42 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence
Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara