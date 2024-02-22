Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin'de dünyanın en derin ve en büyük yer altı laboratuvarı açıldı: Karanlık maddenin gizemini araştıracak

    Dünyanın en büyük ve en derin yer altı tesisi olan Çin Jinping Yeraltı Laboratuvarı (CJPL), karanlık maddenin gizemini çözme arayışıyla faaliyete geçti. Laboratuvar, 2400 metre derinlikte yer alıyor.
    Çin'de dünyanın en derin ve en büyük yer altı laboratuvarı açıldı Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda CJPL-II'ye yükseltilmesinin ardından artık dünyanın en büyük ve en derin yer altı tesisi olan Çin Jinping Yeraltı Laboratuvarı (CJPL), karanlık maddenin gizemini çözme arayışıyla faaliyete geçti.

    Evrendeki maddenin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan karanlık madde, onlarca yıldır süren bilimsel araştırmalara rağmen bulunması zor bir madde olarak kalmaya devam ediyor.

    CJPL-II, Sichuan'ın Liangshan Yi Özerk Bölgesi'ndeki Jinping Dağı'nın altında 2.400 metrelik derinlikte bulunuyor. Bu sayede, kozmik ışınlardan ve karanlık madde verilerini etkileyebilecek diğer arka plan gürültülerinden korunuyor. 330.000 metreküp alanı kaplayan tesis, büyük yer altı tesislerinin verimli bir şekilde inşasına olanak tanıyan olağanüstü yatay erişime sahip.

    Çin'de dünyanın en derin ve en büyük yer altı laboratuvarı açıldı Tam Boyutta Gör

    Laboratuvar karanlık madde parçacıklarını nasıl tespit ediyor?

    CJPL-II'nin temel amacı, ışıkla etkileşime girmeden maddenin içinden geçtiğine inanılan karanlık madde parçacıklarını tespit etmektir. Bunu başarmak için laboratuvarda iki adet güncellenmiş karanlık madde dedektörü bulunuyor: Parçacık ve Astrofiziksel Ksenon Deneyleri (PandaX) ve Çin Karanlık Madde Deneyi (CDEX).

    PandaX, potansiyel karanlık madde parçacıklarını tespit etmek için sıvı xenon kullanıyor. Bu parçacıklar xenon atomlarıyla çarpıştığında, sensörler ışık parlamalarını yakalayarak bilim adamlarına önemli veriler sağlıyor.

    Öte yandan CDEX, karanlık madde parçacıkları kendisiyle etkileşime girdiğinde elektrik sinyallerini kaydeden daha yüksek hassasiyetli bir germanyum detektörü kullanıyor. Bu iki deneyin kombinasyonu, son derece nadir olsalar bile yakalanması zor karanlık madde parçacıklarının yakalanma şansını artırıyor.

    Dedektörler öncelikle karanlık madde için önde gelen bir aday olan Zayıf Etkileşen Büyük Parçacıkları (WIMP'ler) tespit etmeye odaklanıyor. 30 sene önce tahmin edilen bu parçacıklar, 2021'de dünyanın en hassas WIMP dedektörleri tarafından dahi direkt olarak tespit edilemedi.

    Güncellenen Jinping laboratuvarı, karanlık maddenin birbirleriyle etkileşime girdiği ilginç bir olasılık olan kendi kendini etkileyen karanlık madde (SIDM) dahil olmak üzere bu alternatiflerin keşfine katkıda bulunmaya hazırlanıyor.

    Yaygın bir teori, karanlık maddenin henüz tespit edilmemiş atom altı parçacıklardan oluştuğunu öne sürerken, bu düşünceye meydan okuyan alternatif teoriler varlığını sürdürüyor. Yeni laboratuvarın karanlık madde parçacık etkileşimini tespit etme yeteneği, uzun süredir devam eden bu tartışmayı çözme potansiteli taşıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 22 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    a101 karadem çay yorumları otomatik vites araçlarda fren sertleşmesi metin2 dolunay kaç tl tcl akıllı saat meşgul çalıyor kuru fasulye 6 saat suda beklemeli

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2020 MacBook Air M1
    Apple 2020 MacBook Air M1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız