Çin'de dünyanın ilk dördüncü nesil nükleer santrali devreye girdi: Reaktörün avantajları neler?

- Acil durum soğutma sistemi olmadan doğal olarak soğuyabiliyor
- 2200'den fazla yeni ekipmana sahip
- Yorumlar
En son teknoloji reaktörler olan 4. nesil reaktörler, mevcut reaktör teknolojilerine göre daha ekonomik, güvenli ve verimli olma avantajlarına sahip.
Acil durum soğutma sistemi olmadan doğal olarak soğuyabiliyor
Testler sırasında reaktörün güç üretimi kasıtlı olarak durduruldu. Acil durum çekirdek soğutma sistemlerine ihtiyaç durmadan reaktör doğal olarak soğuyabildi. Bu gelişme yeni nesil daha güvenli santrallerin geliştirilmesi için çığır açan bir gelişme olarak tanımlanıyor.
4. nesil reaktör, pasif soğutma mekanizmaları, yüksek sıcaklıklara dayanıklı yakıt, reaksiyonunun kendi kendini düzenlemesi ve acil durumlara karşı dışarıdan yardım almadan dayanabilme kapasitesi gibi çeşitli güvenlik gelişmelerini getiriyor. Reaktör soğutma için helyum kullanıldığı için reaktörün kıyı şeridine, nehirlere veya geniş su kütlelerine yakın olması gerekmiyor.
Tesis, ortak bir buhar türbinine bağlı iki HTR-PM reaktör modülünden oluşuyor. Reaktörün inşaatı 9 Aralık 2012'de başladı. 20 Ağustos 2021'de ise işletme izni alınarak şebekeye bağlandı. Şuanda 2x200 MW kapasiteyle aktif olarak üretim gerçekleştiriliyor.
2200'den fazla yeni ekipmana sahip
Reaktörde 2200'den fazla yeni ekipman bulunuyor. Araştırmacılar tesiste bulunan destekleyici yakıt elemanı üretim hattının, dünyadaki en yüksek kapasiteli üretim hattı olduğunu iddia ediyor.
HTR-PM reaktörünün temel amacı 500°C'ye kadar yüksek sıcaklıkta buhar üretmek ve elektrik üretmek. Ekip, Çin'de doğal gaz ve kömürü kullanmak yerine petrokimya endüstrisine buhar ve elektrik sağlamanın ekonomik açıdan daha avantajlı olduğunu iddia ediyor.
Bu yenilikçi teknoloji, Çin'in 2060 yılındaki sıfır karbon hedefine ulaşması için büyük önem arz ediyor. Araştırmacılara göre, Çin'de bu teknolojiyi kullanan çok sayıda ticari proje şu anda planlama aşamasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.