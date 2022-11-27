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    iPhone 14 stok sıkıntısı ciddi boyutlara ulaşabilir

    COVID-19 sıfır vaka politikası nedeniyle vatandaşlarını adeta ablukaya alan Çin’de üretim zinciri de aksamaya başladı. En büyük iPhone fabrikasında ay başından bu yana problemler yaşanıyor.
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    Çin Tam Boyutta Gör
    Çin’den yeniden yükselişe geçen COVID-19 vakaları 2020 yılında şahit olduğumuz ekstrem kapanma tedbirlerini tekrar gündeme getirmişti. Ayın başında en büyük iPhone fabrikasının kapanmış ve iPhone 14 üretiminde aksamalar olmuştu. Aksamalar büyüyerek devam ediyor.

    iPhone 14 üretiminde sıkıntı

    Zhengzhou şehrinde yer alan Foxconn’un iPhone üretim tesislerinde sıkı tedbirler bir yana artık kısıtlamalardan bunalan işçilerin protestolar düzenlemesi de üretimi sıkıntıya soktu. Zaten ay başında olan kapanma iPhone 14 üretimini bir miktar düşürmüştü. Analizler Black Friday haftasında Apple’ın 2 milyon düşüşle 8 milyon telefon satacağını tahmin ediyor.

    Kapanma tedbirlerinin halen ağır bir şekilde devam etmesi yılın son çeyreği için Apple’ı ciddi bir iPhone 14 stok sıkıntısına sokacak. Son çeyrekte beklenen toplam iPhone 14 üretiminin yüzde 5 civarında azalacağı belirtiliyor.

    Apple’ın yıl içerisinde belki de en fazla satış yaptığı dönem son çeyrek oluyor. Yeni iPhone serisi tam olarak piyasaya çıktığı için hem Black Friday hem de Noel tatili satışlarında yüksek performans sergiliyor. Yüzde 5 civarında bir düşüş 2-3 milyon dolayında bir azalmaya denk geliyor olacak. Bu da sadece son çeyrekte Apple’ın 5 milyon daha az telefon satacağı anlamına geliyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 1 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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