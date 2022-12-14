Çin'in Kuafu-1 isimli güneş sondası tarafından çekilen ilk Güneş fotoğrafları yayımlandı

9 Ekim 2022 tarihinde fırlatılan bu güneş sondası bir Long March 2-D roketi aracılığıyla fırlatıldı. Yığınsal ve koronal püskürmeler ile Güneş'in manyetik alanlarını inceleyen Kuafu-1, Güneş'in nasıl evrimleştiğini ve uzayın havasını nasıl etkilediğini öğrenmek isteyen bilim insanlarına yardımcı oluyor.

Güneş Sisteminin etrafında 'hayalet bir parıltı' keşfedildi 2 gün önce eklendi

Kuafu-1 tarafından çekilen Güneş fotoğrafları

Çin Ulusal Uzay Bilim Merkezi, Kuafu-1'in 2 ay içerisinde iyi bir iş çıkardığını söyledi. Dünya'dan 720 km uzaklıkta çalışan bu güneş sondası uzunlamasına olan manyetik haritanın yüksek çözünürlüklü bir hâlini elde etti. Güneş patlamalarının nasıl olduğuna dair bilgiler veren görüntüler de oldukça ilgi çekti.

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Kuafu-1 tarafından çekilen Güneş fotoğrafları yayımlandı