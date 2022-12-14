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    Anlık Bildirim

    Çin'in Kuafu-1 isimli güneş sondası tarafından çekilen ilk Güneş fotoğrafları yayımlandı

    Çin Ulusal Uzay Bilim Merkezi tarafından yayımlanan ilgili bildiride Kuafu-1 ile çekilen Güneş fotoğraflarının kamuya açık bir şekilde paylaşıldığı bildirildi. İşte fotoğraflar:
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    Kuafu-1
    9 Ekim 2022 tarihinde fırlatılan bu güneş sondası bir Long March 2-D roketi aracılığıyla fırlatıldı. Yığınsal ve koronal püskürmeler ile Güneş'in manyetik alanlarını inceleyen Kuafu-1, Güneş'in nasıl evrimleştiğini ve uzayın havasını nasıl etkilediğini öğrenmek isteyen bilim insanlarına yardımcı oluyor.

    Kuafu-1 tarafından çekilen Güneş fotoğrafları

    Çin Ulusal Uzay Bilim Merkezi, Kuafu-1'in 2 ay içerisinde iyi bir iş çıkardığını söyledi. Dünya'dan 720 km uzaklıkta çalışan bu güneş sondası uzunlamasına olan manyetik haritanın yüksek çözünürlüklü bir hâlini elde etti. Güneş patlamalarının nasıl olduğuna dair bilgiler veren görüntüler de oldukça ilgi çekti.

    Kuafu-1 tarafından çekilen Güneş fotoğrafları yayımlandı

    Kuafu-1 tarafından çekilen Güneş fotoğrafları yayımlandı

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    pudinkk 12 saat önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 20 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 20 saat önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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