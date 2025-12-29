Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’in “çalıntı” EUV makinesi henüz tek bir çip bile üretemedi

    Çin’in EUV litografi makinesini kopyaladığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Ortaya çıkan prototipin çalışmadığı, tek bir çip bile üretemediği ve ileri teknolojiye yaklaşamadığı belirtiliyor.

    Çin’in “çalıntı” EUV makinesi henüz tek bir çip bile üretemedi Tam Boyutta Gör
    Son dönemde küresel yarı iletken sektöründe büyük yankı uyandıran Çin’in ASML’nin EUV litografi makinesini kopyaladığı iddiaları, görünüşe göre gerçeklikle pek örtüşmüyor. İlk başta ASML’nin en kritik ve en ileri teknolojisi olarak görülen EUV (Aşırı Ultraviyole) litografi sistemlerinin Çin tarafından gizlice tersine mühendislik yöntemiyle çözüldüğü öne sürülmüştü. Ancak ortaya çıkan tablo, bu söylentilerin büyük ölçüde abartıldığını gösteriyor.

    İddialar abartılı

    Aktarılan bilgilere göre, Çin’de geliştirildiği iddia edilen söz konusu EUV sistemi, işlevsel bir üretim aracı olmaktan oldukça uzak. Kaynaklar, bu prototipin farklı kanallardan temin edilmiş, birbiriyle tam uyumlu olmayan parçaların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş olduğunu belirtiyor. İkinci el ekipman satışları ve çevrim içi yedek parça pazarlarından sağlandığı düşünülen bileşenlerle oluşturulan bu sistemin, bugüne kadar tek bir çip dahi üretemediği ifade ediliyor.

    Çin’in “çalıntı” EUV makinesi henüz tek bir çip bile üretemedi Tam Boyutta Gör
    Bu durumun temel nedeni, EUV litografi teknolojisinin olağanüstü karmaşıklığı. ASML’nin Twinscan NXE platformu, tek bir teknik çizim ya da kolayca kopyalanabilecek bir tasarımdan ibaret değil. Aksine, ABD, Avrupa ve Japonya merkezli binlerce tedarikçinin onlarca yıla yayılan ortak Ar-Ge çalışmasının ürünü olarak öne çıkıyor. Hassas optikler, ultra yüksek vakum sistemleri, gelişmiş kontrol yazılımları ve teşhis araçları gibi birçok kritik bileşen farklı şirketlerin sahip olduğu özel bilgi birikimiyle üretiliyor.

    Parçaları bir araya getirmek bile yetmiyor

    Bu tedarik zincirinin en kritik halkalarından biri, ASML’nin 2012 yılında bünyesine kattığı ABD merkezli Cymer. Cymer’in geliştirdiği EUV ışık kaynağı, CO2 lazerle oluşturulan plazma üzerinden 13,5 nanometre dalga boyunda ışınım üretimine dayanıyor. Donanımın fiziksel olarak kopyalanması teorik olarak mümkün görünse bile, yüksek hacimli üretimi sürdürebilmek için gerekli olan özel yazılımlar olmadan sistemin çalışması imkansız kabul ediliyor. Bu seviyede bir yazılım-donanım entegrasyonunu ise bugüne kadar ASML dışında hiçbir yapı başaramadı.

    Çin’in “çalıntı” EUV makinesi henüz tek bir çip bile üretemedi Tam Boyutta Gör
    EUV teknolojisinin bir diğer aşılması güç engeli ise optikler. Tüm EUV sistemleri, Carl Zeiss tarafından üretilen molibden-silikon çok katmanlı aynalara bağımlı. Bu aynalar, aşırı morötesi ışığı neredeyse kayıpsız yansıtmak zorunda ve Zeiss, bu optikleri üretebilen dünyadaki tek şirket konumunda bulunuyor. Uzmanlara göre, bu aynaların yeniden üretilebilmesi için malzeme bilimi ve ölçüm teknolojilerinde yıllar sürecek atılımlar gerekiyor.

    ASML’nin mühendislik başarısı yalnızca parçaları bir araya getirmekle sınırlı değil. Şirket, binlerce özel alt sistemi tek bir makinede senkronize ederek nanometre ölçeğinde doğruluğu yüksek hızda koruyabilen bir yapı oluşturuyor. Bu bilgi birikiminin önemli bir kısmı, ASML’nin tedarikçileri ve araştırma ortakları arasında dağılmış durumda.

    Buna rağmen Çinli çip üreticileri tamamen eli kolu bağlı değil. SMIC gibi firmaların, ASML’nin daha eski nesil DUV (Derin Ultraviyole) litografi sistemlerini yenilenmiş modüller ve ikinci el performans verileriyle güncellediği bildiriliyor. Bu yöntemle DUV makinelerinin kullanım ömrü uzatılırken, ileri üretim süreçlerinde verimlilik sınırlı da olsa artırılabiliyor. Ancak bu çözümler, modern bir EUV platformunun sunduğu kapasite ve hassasiyetin yanına dahi yaklaşamıyor.

    Sonuç olarak Çin’in EUV litografi alanında bir atılım yaptığı yönündeki iddiaların, mevcut veriler ışığında gerçeği yansıtmadığı bildiriliyor. Ortada çalışan bir sistem ya da üretilmiş bir çip bulunmazken, EUV teknolojisinin halen ASML ve onun benzersiz ekosisteminin tekelinde olduğu belirtiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Ö
    önderaylinn 11 dakika önce

    Ben Halkbank Mobil’i yeni keşfettim ve inanın hayatımı kolaylaştırdı. Eskiden bankaya gitmek, sıra beklemek zor gelirdi ama artık faturalarımı tek tıkla halledebiliyorum. Uygulama çok anlaşılır, kafam karışmıyor. Yeni keşfeden biri olarak kesinlikle tavsiye ederim. https://www.halkbank.com.tr/tr/dijital-bankacilik/mobil-bankacilik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trekking bisiklet nedir sistem 6 nedir 12 yaş altı maça biletsiz girebilir mi dış ünitesiz klima yorumları tampon boyama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum