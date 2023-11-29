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    Çin nihayet bellek konusunda rakiplerini yakaladı

    Çin artık Güney Koreli rakipleri kadar bellek sektöründe söz sahibi olabilecek. Çinli ChangXin Memory Technologies (CXMT) ülkenin ilk LPDDR5 belleğini duyurdu.  
    Çin
    ABD’nin yoğun ambargosuna rağmen elinden geldiğince her türlü yolu deneyen Çin, emeklerinin karşılığını alıyor. Çinli ChangXin Memory Technologies (CXMT) ülkenin ilk LPDDR5 belleğini duyurdu.

    Çinli LPDDR5

    Düşük güç tüketen DDR5 bellek teknolojisi LPDDR5 daha çok mobil cihazlar ve dizüstü modellerinde tercih ediliyor. Henüz DDR5 teknolojisi masa üstünde yaygın bir kullanıma ulaşabilmiş değil ancak LPDDR5 mobil tarafta biraz daha fazla kendisine yer buldu. Ayrıca daha hızlı LPDDR5X teknolojisi de amiral gemilerinde yer alıyor.

    Çin de artık LPDDR5 teknolojisini benimsemiş durumda. Huawei gibi teknolojiye erişimde sıkıntı yaşayan firmalar için bu, önemli bir adım. LPDDR5 RAM bellekler elbette Çin’de üretilecek. Son olarak Çinli dökümcülerin bir şekilde 7nm sürecine ulaşabildikleri belirtilmişti. LPDDR5 ürünleri firmanın önceki nesillerine göre yüzde 50 daha yüksek hızlar ve yüzde 30 enerji verimliliği sunuyor.

    ChangXin Memory Technologies (CXMT) 2016 yılında faaliyetlerine başladı ve Innotron adıyla biliniyordu. Rambus ile bazı teknoloji ortaklıkları mevcut. Firma belleklerin dökümünü de kendisi yapıyor. 2020 yılında patent ihlali iddiasıyla Micron ile davalık olmuştu. Aylık 40 bin plaka üretebilen firma henüz ABD kara listeleri içerisinde yer almıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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